DAX-Analyse des Tages: Infineon, Siemens Energy, Airbus, Commerzbank und Continental zünden die Rally – DAX zurück über 26.000 Punkte

Erstens: Friedenshoffnungen drücken die Risikoprämien. Die Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Nahen Osten und in der Ukraine war der wichtigste Treiber des Tages. Im Zentrum steht der Krieg zwischen den USA und dem Iran: Berichte über Fortschritte bei den Verhandlungen über die Öffnung der Straße von Hormus setzten am Nachmittag zusätzliche Impulse. US-Präsident Donald Trump hatte neue Angriffe auf den Iran als sehr unwahrscheinlich bezeichnet, solange die Gespräche vorankommen. US-Außenminister Marco Rubio dämpfte allerdings die Erwartungen: Man stehe nicht an der Schwelle zu einem Durchbruch.

Zweitens: Der Ölpreis bricht ein. Die Notierungen gerieten im Tagesverlauf immer stärker unter Druck. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 93,70 US-Dollar, 4,70 Prozent weniger als am Freitag. Für Europa ist das eine doppelte Entlastung: Sinkende Energiekosten helfen Unternehmen und Verbrauchern, und sie dämpfen die Inflationssorgen. Damit könnte auch der Druck auf die Notenbanken nachlassen, die Zinsen weiter anzuheben. Profiteure waren Luftfahrt-, Industrie- und Autowerte.

Drittens: Die KI-Panik weicht der Schnäppchenjagd. Der Absturz der KI-Werte nach den US-Zwischenwahlen wird zunehmend als Marktbereinigung nach überzogenem Optimismus gesehen. An der Wall Street erholte sich der Nasdaq 100 am Nachmittag um rund 2,9 Prozent, der Dow Jones legte etwa 1,8 Prozent zu. Der Volatilitätsindex VDAX fiel zwischenzeitlich um fast 7 Prozent. Das Branchenmuster sprach eine klare Sprache: Technologie, Banken und Rohstoffwerte gewannen, defensive Werte und Ölaktien gaben nach.