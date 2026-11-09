Was für ein Comeback: Nur einen Handelstag nach dem schmerzhaften Rücksetzer vom Freitag hat der DAX die Marke von 26.000 Punkten zurückerobert. Der deutsche Leitindex stieg zum Wochenstart um rund 1,7 Prozent auf gut 26.260 Punkte, die DAX-Indikation von Société Générale lag am frühen Abend bei 26.299,58 Punkten. Am Freitag war der DAX noch um 1,92 Prozent auf 25.820,36 Punkte gefallen. Hoffnungen auf Frieden im Nahen Osten und in der Ukraine, ein kräftig fallender Ölpreis und die Erholung der US-Technologiewerte drehten die Stimmung. An der Spitze der DAX Gewinner stehen Infineon, Siemens Energy, Airbus, die Commerzbank und Continental. Auf der Liste der DAX Verlierer finden sich dagegen ausgerechnet die Defensivwerte, angeführt von Fresenius Medical Care und Siemens Healthineers. Unser DAX Check ordnet alle Bewegungen ein.
DAX-Analyse des Tages: Infineon, Siemens Energy, Airbus, Commerzbank und Continental zünden die Rally – DAX zurück über 26.000 Punkte
DAX Check am Abend am 9. November 2026: Friedenshoffnungen, ein fallender Ölpreis und die Erholung der US-Techwerte tragen den DAX zurück über 26.000 Punkte. Infineon, Siemens Energy, Airbus, Commerzbank und Continental sind die DAX Gewinner, Fresenius Medical Care, Siemens Healthineers, Symrise, Scout24 und Deutsche Börse die DAX Verlierer. Die DAX Analyse mit allen Kurstreibern und Wirtschaftsdaten.
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DAX Analyse: Die Kurstreiber
Frieden, Öl und Chips: Warum die Käufer zurück sind
Der Tag begann zäh. Der DAX startete leicht im Minus, die KI-Sorgen der Vorwoche lagen noch schwer auf dem Markt. Dann drehte sich das Bild Stück für Stück, und am Ende stand eine breite Erholungsrally.
Erstens: Friedenshoffnungen drücken die Risikoprämien. Die Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Nahen Osten und in der Ukraine war der wichtigste Treiber des Tages. Im Zentrum steht der Krieg zwischen den USA und dem Iran: Berichte über Fortschritte bei den Verhandlungen über die Öffnung der Straße von Hormus setzten am Nachmittag zusätzliche Impulse. US-Präsident Donald Trump hatte neue Angriffe auf den Iran als sehr unwahrscheinlich bezeichnet, solange die Gespräche vorankommen. US-Außenminister Marco Rubio dämpfte allerdings die Erwartungen: Man stehe nicht an der Schwelle zu einem Durchbruch.
Zweitens: Der Ölpreis bricht ein. Die Notierungen gerieten im Tagesverlauf immer stärker unter Druck. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 93,70 US-Dollar, 4,70 Prozent weniger als am Freitag. Für Europa ist das eine doppelte Entlastung: Sinkende Energiekosten helfen Unternehmen und Verbrauchern, und sie dämpfen die Inflationssorgen. Damit könnte auch der Druck auf die Notenbanken nachlassen, die Zinsen weiter anzuheben. Profiteure waren Luftfahrt-, Industrie- und Autowerte.
Drittens: Die KI-Panik weicht der Schnäppchenjagd. Der Absturz der KI-Werte nach den US-Zwischenwahlen wird zunehmend als Marktbereinigung nach überzogenem Optimismus gesehen. An der Wall Street erholte sich der Nasdaq 100 am Nachmittag um rund 2,9 Prozent, der Dow Jones legte etwa 1,8 Prozent zu. Der Volatilitätsindex VDAX fiel zwischenzeitlich um fast 7 Prozent. Das Branchenmuster sprach eine klare Sprache: Technologie, Banken und Rohstoffwerte gewannen, defensive Werte und Ölaktien gaben nach.
Viertens: Banken im Übernahmefieber. Starke Zahlen der UniCredit und Berichte über eine mögliche Fusion der Banco BPM mit der Italien-Tochter der Crédit Agricole trieben den europäischen Bankenindex um 2,4 Prozent nach oben. Ein Wermutstropfen kam aus den USA: Berichte über einen Spionageverdacht im Umfeld von Nvidia-Chef Jensen Huang belasteten die Nvidia-Aktie deutlich. Eine Ansteckung des gesamten Technologiesektors blieb aber aus.
DAX Gewinner
Infineon, Siemens Energy, Airbus, Commerzbank, Continental: die Rally-Führer
1. Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) – 48,51 Euro, +5,50 Prozent
Der Chipkonzern ist der größte DAX Gewinner des Tages und profitiert gleich doppelt. Zum einen kehrten die Käufer nach dem globalen Halbleiter-Ausverkauf in den Sektor zurück. Die Deutsche Bank hält den Rückschlag bei europäischen Chipaktien für übertrieben. Zum anderen lieferte Infineon selbst eine technologische Meldung: Im Werk im österreichischen Villach wurden erstmals 300-Millimeter-Wafer aus Siliziumkarbid in einer Fertigungsumgebung zu funktionsfähigen Leistungsbauelementen verarbeitet. Das gilt als Grundlage für eine spätere Industrialisierung der Technologie. Die eigentliche Bewährungsprobe folgt schon am Dienstag: Dann legt Infineon die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 vor. Analysten erwarten für das vierte Quartal einen Umsatz von rund 4,69 Milliarden Euro und einen Gewinn je Aktie von 0,62 Euro nach 0,34 Euro im Vorjahr. Die Aktie notiert noch fast 50 Prozent unter ihrem Rekordhoch und reagiert entsprechend sensibel auf den Ausblick für 2027.
2. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 123,94 Euro, +5,48 Prozent
Der Energietechnikkonzern setzt die Erholung kraftvoll fort. Nach einem Kursverlust von rund einem Viertel binnen drei Monaten gehen Analysten in die Offensive. Bernstein hält die Sorge vor einem Ende des Gasturbinenbooms für überzogen. RBC hält rund um den Kapitalmarkttag sogar ein Aktienrückkaufprogramm von 15 bis 20 Milliarden Euro für möglich. Am Mittwoch, 11. November, legt Siemens Energy die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 und neue Mittelfristziele bis 2030 vor. Die Ausgangslage ist stark: Im dritten Quartal erreichte der Auftragseingang 17,9 Milliarden Euro, der Auftragsbestand stieg auf 162 Milliarden Euro, und die Windkrafttochter Siemens Gamesa erzielte erstmals seit dem Geschäftsjahr 2022 wieder ein positives Quartalsergebnis.
3. Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Symbol: AIR) – 205,75 Euro, +4,66 Prozent
Der Flugzeugbauer ist ein klassischer Gewinner fallender Ölpreise. Niedrigere Kerosinkosten verbessern die Ertragslage der Fluggesellschaften und damit die Aussichten für Bestellungen und Auslieferungen. Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten stützen zudem den Luftverkehr in der Region. Operativ hält Airbus an den Jahreszielen fest: rund 870 Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen, ein bereinigtes EBIT von rund 7,5 Milliarden Euro und ein freier Cashflow vor Kundenfinanzierungen von rund 4,5 Milliarden Euro. Auch MTU Aero Engines (+3,35 Prozent) profitierte von diesem Rückenwind.
4. Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Symbol: CBK) – 39,64 Euro, +4,26 Prozent
Die Commerzbank war schon am Morgen der DAX Gewinner und hielt das Tempo bis zum Abend. Der Auslöser kommt aus Mailand: Die UniCredit hat im dritten Quartal einen Rekordgewinn von 3,26 Milliarden Euro erzielt und einen konkreten Zeitplan für die Kontrolle in Frankfurt genannt. Die letzten Genehmigungen für die Aufstockung des Anteils sollen bis Ende November vorliegen, danach will UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Im ersten Quartal 2027 soll die Umsetzung des Konzepts „Commerzbank Unlocked“ beginnen. Eine Fusion mit der Münchner HypoVereinsbank könnte früher kommen als erwartet. UniCredit hat sich bereits rund 49 Prozent der Anteile gesichert. Rückenwind gab auch die Fusionsfantasie im italienischen Bankensektor. Die Deutsche Bank legte ebenfalls um 3,26 Prozent zu.
5. Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Symbol: CON) – 72,10 Euro, +4,22 Prozent
Beim Reifenhersteller gab es am Montag keine frische Unternehmensmeldung. Der Rückenwind kommt aus zwei Richtungen. Erstens wirkt die Vorwoche nach: Continental hatte die erste Quartalsbilanz als nahezu reiner Reifenkonzern vorgelegt und die Prognose für die bereinigte EBIT-Marge 2026 auf 13,4 bis 14,0 Prozent angehoben. Die LBBW stufte die Aktie danach auf „Kaufen“ hoch. Zweitens senkt der fallende Ölpreis tendenziell die Kosten für ölbasierte Reifenrohstoffe wie synthetischen Kautschuk und Ruß. Für Anleger ist Continental damit ein direkter Profiteur der Entspannung am Energiemarkt.
Knapp außerhalb der Top 5 der DAX Gewinner landeten Daimler Truck (+3,97 Prozent) und Rheinmetall (+3,85 Prozent). Der Rüstungskonzern stabilisierte sich nach dem Absturz infolge der Prognosesenkung. Während die Bank of America ihr Kaufvotum zurücknahm, stufte MWB Research die Aktie auf „Kaufen“ hoch. Hochtief drehte nach dem morgendlichen Einbruch infolge des ACS-Dementis ins Plus (+0,28 Prozent).
DAX Verlierer
Fresenius Medical Care, Siemens Healthineers, Symrise, Scout24, Deutsche Börse: die Rotation trifft die Sicheren
Die Liste der DAX Verlierer ist ein Spiegelbild der Rally. Wer in der Krisenwoche Schutz bot, wurde heute verkauft. Das Geld floss aus Gesundheits- und Qualitätswerten in Zykliker und Technologie.
1. Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Symbol: FME) – 40,86 Euro, -2,64 Prozent
Der Dialysekonzern bildet das Schlusslicht im DAX, und hier gibt es einen klaren Auslöser. Barclays hat die Aktie von „Equal Weight“ auf „Underweight“ abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 35 Euro gesenkt. Die Analysten sehen die Ertragskraft von drei Seiten unter Druck: durch zunehmenden Erstattungsdruck, schwaches Volumenwachstum und die Inflation. Besonders schwer wiegt der Wegfall einer US-Sondervergütung (TDAPA). FMC rechnet damit, dass dies das operative Ergebnis 2027 um 300 bis 350 Millionen Euro schmälert. Für den US-Markt erwartet Barclays 2027 nur ein Volumenwachstum von 0,2 Prozent. Bereits die Zahlen zum dritten Quartal hatten enttäuscht: Das berichtete operative Ergebnis sank um 19 Prozent auf 384 Millionen Euro, das Konzernergebnis fiel um 42 Prozent auf 160 Millionen Euro.
2. Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Symbol: SHL) – 43,13 Euro, -2,29 Prozent
Beim Medizintechnikkonzern lastet weiterhin der vorsichtige Ausblick, den das Management mit den Zahlen am 5. November gegeben hatte. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens Healthineers ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro, nach 2,42 Euro im Geschäftsjahr 2026. Das liegt unter den Analystenerwartungen, belastet wird die Planung unter anderem durch China. Daran änderte auch Goldman Sachs nichts: Die Bank hob das Kursziel zwar von 43 auf 49 Euro an, bestätigte aber die Einstufung „Neutral“. Am Montag stand zudem eine Investoren-Roadshow mit JPMorgan in London auf dem Programm.
3. Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Symbol: SY1) – 94,10 Euro, -1,69 Prozent
Für den Duft- und Aromenhersteller lag am Montag keine neue Unternehmensmeldung vor. Die Abgaben passen ins Muster des Tages: Symrise gilt als defensiver Qualitätswert mit hoher Bewertung und wird in Phasen steigender Risikobereitschaft gern als Finanzierungsquelle genutzt. Hinzu kommt die Erinnerung an Ende Oktober, als die Aktie nach einem schwächeren Margenausblick zweistellig eingebrochen war. Das Vertrauen ist seither nicht vollständig zurückgekehrt.
4. Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Symbol: G24) – 88,55 Euro, -1,45 Prozent
Auch beim Betreiber von ImmoScout24 fehlt ein konkreter Auslöser. Die Aktie zählt zu den stabilen Wachstumswerten mit wenig Konjunkturrisiko und hoher Bewertung. Genau solche Titel gaben am Montag nach, als Anleger in Zykliker umschichteten.
5. Deutsche Börse (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Symbol: DB1) – 314,90 Euro, -1,35 Prozent
Der Börsenbetreiber gehört zu den typischen Krisengewinnern: Hohe Schwankungen bedeuten viel Handel und damit hohe Erlöse. Mit dem Rückgang der Volatilität, der VDAX fiel zeitweise um fast 7 Prozent, schwindet dieser Rückenwind. Neue Unternehmensnachrichten gab es nicht.
Ebenfalls im Minus schlossen Beiersdorf (-0,99 Prozent), Münchener Rück (-0,81 Prozent) und Hannover Rück (-0,62 Prozent). Der Rückversicherer hatte am Morgen Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, die Aktie litt aber weiter unter der Abstufung durch JPMorgan vom Freitag.
Kursangaben: Einzelwerte Lang & Schwarz, 9. November 2026, 17:41 bis 17:46 Uhr; DAX-Indikation Société Générale 17:46 Uhr. Veränderungen gegenüber dem jeweiligen Vortagesschluss des Handelsplatzes.
Wirtschaftsdaten Deutschland
Exporte überraschen – doch der Überschuss schrumpft
Die wichtigste deutsche Zahl des Tages kam um 8 Uhr. Die Exporte stiegen im September um 2,0 Prozent zum Vormonat, Volkswirte hatten nur 0,5 Prozent erwartet. Im August waren die Ausfuhren noch um 0,4 Prozent gesunken. Getragen wurde das Plus von der Europäischen Union, wohin die Exporte um 3,5 Prozent zulegten. Die Lieferungen in die USA sanken um 0,5 Prozent, das China-Geschäft brach um 5,2 Prozent ein. Noch stärker zogen allerdings die Importe an: Sie stiegen um 4,2 Prozent (Prognose: 0,5 Prozent, Vormonat: 0,6 Prozent). Der Handelsbilanzüberschuss schrumpfte deshalb auf 15,6 Milliarden Euro, erwartet worden waren 19,2 Milliarden Euro nach 17,8 Milliarden Euro im August.
Für die DAX Analyse ist das ein gemischtes, aber eher positives Signal. Die starken Importe deuten auf eine robuste Binnennachfrage und einen Lageraufbau in der Industrie hin. Die steigenden Exporte in die EU zeigen, dass Europa die Schwäche in China und den USA teilweise auffängt.
Wirtschaftsdaten Eurozone
Sentix: Investoren bleiben vorsichtig optimistisch
Der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone sank im November auf 2,4 Punkte nach 2,7 Punkten im Vormonat. Erwartet worden war ein stärkerer Rückgang auf 2,1 Punkte. Die Umfrage unter Investoren zeigt: Der KI-Ausverkauf der Vorwoche hat die Stimmung zwar leicht gedämpft, aber nicht gekippt. In Brüssel tagten zudem die Euro-Gruppe und die EU-Finanzminister. Am Mittag stand laut Kalender zudem ein Auftritt von Bundesbank-Vizepräsident Buch an.
Wirtschaftsdaten USA
Großhandel stark, GDPNow steigt – die Fed hört genau hin
In den USA standen am Montag zwar keine Top-Daten im Kalender, die Details hatten es aber in sich. Die Umsätze im Großhandel stiegen im September um 2,8 Prozent zum Vormonat und damit mehr als doppelt so stark wie erwartet (Prognose: 1,1 Prozent, Vormonat: 2,0 Prozent). Die Lagerbestände im Großhandel legten um 0,7 Prozent zu (Prognose: 0,6 Prozent). Der Beschäftigungstrendindex des Conference Board lag im Oktober mit 108,36 Punkten nahezu unverändert (Vormonat: 108,43).
Aufmerksam registrierten Anleger die Inflationserwartungen der Konsumenten der New Yorker Fed: Sie verharrten im Oktober bei 3,9 Prozent und lagen damit leicht über der Prognose von 3,8 Prozent. Das Wachstumsbarometer GDPNow der Atlanta Fed signalisiert für das vierte Quartal nun ein annualisiertes Wachstum von 3,5 Prozent nach zuvor 3,4 Prozent. Bei den Auktionen kurzlaufender Staatsanleihen stieg die Rendite dreimonatiger T-Bills auf 4,060 Prozent (zuvor 4,040 Prozent), bei sechsmonatigen Papieren sank sie leicht auf 4,145 Prozent.
Das Gesamtbild: Die US-Wirtschaft läuft robust, und die Inflationserwartungen sinken nicht. Nach dem starken Arbeitsmarktbericht vom Freitag stützt das die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung der Fed im Dezember. Zudem standen Reden von Fed-Vertreterin Michelle Bowman und Chicago-Fed-Präsident Austan Goolsbee auf dem Programm. Der eigentliche Härtetest folgt am Dienstag mit den US-Verbraucherpreisen für Oktober.
Asien und Ölmarkt: In China stagnierten die Verbraucherpreise im Oktober zum Vormonat, im Jahresvergleich stiegen sie um 0,7 Prozent und damit etwas weniger als erwartet (0,8 Prozent). Die Erzeugerpreise zogen dagegen um 5,7 Prozent an (Prognose: 5,3 Prozent). Bei den OPEC-Fördermengen fielen der Irak mit 4,40 Millionen Barrel nach 4,10 Millionen und Kuwait mit 2,10 Millionen nach 1,77 Millionen Barrel täglich auf. Mehr Angebot aus der Golfregion passt zur Entspannung am Ölmarkt.
Häufige Fragen zum DAX Check am Abend
Wie hat sich der DAX am 9. November 2026 entwickelt?
Der DAX stieg um rund 1,7 Prozent auf gut 26.260 Punkte und eroberte damit die Marke von 26.000 Punkten zurück. Am Freitag hatte er 1,92 Prozent auf 25.820,36 Punkte verloren.
Wer waren die DAX Gewinner?
Infineon (+5,50 Prozent), Siemens Energy (+5,48 Prozent), Airbus (+4,66 Prozent), Commerzbank (+4,26 Prozent) und Continental (+4,22 Prozent).
Wer waren die DAX Verlierer?
Fresenius Medical Care (-2,64 Prozent), Siemens Healthineers (-2,29 Prozent), Symrise (-1,69 Prozent), Scout24 (-1,45 Prozent) und Deutsche Börse (-1,35 Prozent).
Warum ist der DAX heute gestiegen?
Hoffnungen auf Frieden im Nahen Osten und in der Ukraine, ein um rund 4,7 Prozent fallender Ölpreis, die Erholung der US-Technologiewerte und starke Bankenzahlen aus Italien trieben den Markt.
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