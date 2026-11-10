Es fehlten nur gut 50 Punkte. Am Mittag kletterte der DAX bis auf 26.640 Punkte und hatte das Rekordhoch von 26.692 Punkten zum Greifen nah. Dann kamen um 14:30 Uhr die US-Inflationsdaten – und sie fielen heißer aus als erwartet. Der deutsche Leitindex gab einen Großteil seiner Gewinne wieder ab und beendete den Handel mit einem Plus von rund 0,3 Prozent bei etwa 26.347 Punkten. Die DAX-Indikation von Société Générale lag am frühen Abend bei 26.402 Punkten. Bemerkenswert ist, wer sich dem Rückschlag entzog: Konsumwert Henkel, Onlinehändler Zalando, Lkw-Bauer Daimler Truck, Rückversicherer Hannover Rück und Gesundheitskonzern Fresenius führen die DAX Gewinner an. Ganz unten stehen Siemens Energy am Tag vor den Jahreszahlen, die Autobauer BMW und Volkswagen, der zinssensible Immobilienkonzern Vonovia und Symrise. Unser DAX Check zeigt, was hinter dem Stimmungsumschwung steckt.
DAX Check am Abend: Henkel, Zalando, Daimler Truck, Hannover Rück und Fresenius trotzen dem Inflationsschock – Rekordjagd vertagt
DAX Check am Abend am 10. November 2026: Der DAX steigt bis auf 26.640 Punkte und kratzt am Rekord, dann bremsen heiße US-Inflationsdaten die Rally aus. Henkel, Zalando, Daimler Truck, Hannover Rück und Fresenius sind die DAX Gewinner, Siemens Energy, BMW, Volkswagen, Vonovia und Symrise die DAX Verlierer. Infineon dreht trotz Rekordzahlen ins Minus. Die DAX Analyse mit allen Kurstreibern und Wirtschaftsdaten.
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DAX Analyse: Die Kurstreiber
Ölpreis-Rally trifft Inflationsschock: Warum der Rekord heute ausblieb
Der Dienstag war ein Handelstag in zwei Akten. Am Vormittag regierte die Euphorie über das mögliche Ende des Iran-Kriegs und über Rekordzahlen von Infineon. Am Nachmittag holte die Zinsangst die Anleger wieder ein.
Akt eins: Trump erklärt den Iran-Krieg für „effektiv vorüber“. Den Rückenwind für den Vormittag lieferte Washington. US-Präsident Donald Trump hatte die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef für „effektiv vorüber“ erklärt. Neue Angriffe seien nicht geplant, die Seeblockade bleibe aber bestehen. Die Ölpreise fielen daraufhin den zweiten Tag in Folge deutlich, ein Barrel Brent kostete am Vormittag rund 91 US-Dollar. Schon am Montag hatte die Wall Street mit dem stärksten Anstieg seit rund sieben Monaten reagiert, der Dow Jones legte mehr als 1.100 Punkte zu.
Akt zwei: Infineon zündet – und verglüht. Der Halbleiterkonzern lieferte mit einem Rekordquartal und einem Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2027 den Stoff für die Rekordjagd. Die Aktie stieg am Vormittag zeitweise um mehr als 6 Prozent. Am Abend notierte sie dagegen mit 0,54 Prozent im Minus. Die Kehrtwende zeigt, wie nervös der Markt nach dem KI-Beben der Vorwoche bleibt: Selbst starke Zahlen werden zum Ausstieg genutzt, sobald der Wind dreht.
Akt drei: Die US-Inflation bringt die Zinsangst zurück. Um 14:30 Uhr meldete das US-Arbeitsministerium für Oktober einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 Prozent zum Vormonat. Erwartet worden waren nur 0,3 Prozent. Auch die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel lag mit 0,3 Prozent über der Prognose von 0,2 Prozent. Damit zeigt sich: Der Preisdruck hat sich in der Breite festgesetzt und ist nicht nur eine Folge teurer Energie. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen stieg auf rund 4,68 Prozent, der Dollar legte zu. Mit dem Start der Wall Street setzten in Frankfurt Gewinnmitnahmen ein.
Für die DAX Analyse ist entscheidend, was das für die US-Notenbank bedeutet. Eine Zinserhöhung der Fed unter ihrem Chef Kevin Warsh im Dezember gilt nun als gesetzt. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte am Dienstag in London sogar einen großen Schritt um 50 Basispunkte ins Spiel. Eine Anhebung um nur 25 Basispunkte würde die Glaubwürdigkeit der Notenbank gefährden, sagte er. Steigende Zinsen verteuern Finanzierungen und machen Anleihen gegenüber Aktien attraktiver – Gift vor allem für hoch bewertete Wachstumswerte und zinssensible Branchen wie Immobilien.
Eine Anhebung um nur 25 Basispunkte würde unsere Glaubwürdigkeit gefährden.
DAX Gewinner
Henkel, Zalando, Daimler Truck, Hannover Rück, Fresenius: die Gewinner mit eigener Geschichte
Die DAX Gewinner des Tages haben eines gemeinsam: Sie verdanken ihr Plus nicht der allgemeinen Marktstimmung, sondern eigenen Nachrichten – Zahlen, Analystenurteilen oder einer robusten Bilanz. Genau das hat sie durch den Inflationsschock getragen.
1. Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Symbol: HEN3) – 86,96 Euro, +4,09 Prozent
Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern ist der klare DAX Gewinner des Tages. Henkel legte die ausführlichen Zahlen zum dritten Quartal vor und bestätigte die Ende Oktober angehobenen Jahresziele. Bereits damals hatte der Konzern vorläufige Eckdaten gemeldet: Der Umsatz stieg im dritten Quartal nominal um 11,0 Prozent auf 5,713 Milliarden Euro, organisch um 6,5 Prozent. Für 2026 erwartet Henkel nun ein organisches Umsatzwachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent statt bislang 1,5 bis 3,5 Prozent. Die Analysten von Bernstein Research bezeichneten die Quartalszahlen als insgesamt sehr stark, die nun veröffentlichten Details unterstrichen die beeindruckende Entwicklung. Die Vorzugsaktie kletterte auf den höchsten Stand seit rund anderthalb Jahren.
2. Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Symbol: ZAL) – 28,11 Euro, +3,08 Prozent
Der Onlinemodehändler setzt seine Erholung fort. Eine neue Meldung vom Dienstag gab es nicht, die Aktie profitiert aber weiter von den Zahlen zum dritten Quartal, die Zalando am 3. November vorgelegt hatte. Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent, das bereinigte operative Ergebnis um 10,6 Prozent auf 107 Millionen Euro, die Prognose für 2026 wurde bestätigt. Besonders stark lief das Geschäft mit Firmenkunden: Das bereinigte EBIT im B2B-Bereich kletterte auf 42 Millionen Euro bei einer Marge von 11,9 Prozent. Nach den Zahlen bestätigten JPMorgan (32 Euro), die Deutsche Bank und Jefferies (je 35 Euro) ihre Kursziele. Im Oktober hatte die Aktie bereits fast 20 Prozent zugelegt. Für die Fortsetzung der Rally muss Zalando nun ein starkes Weihnachtsgeschäft liefern.
3. Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Symbol: DTG) – 42,67 Euro, +2,84 Prozent
Der Lkw-Hersteller baut seine Erholung den zweiten Tag in Folge aus. Eine frische Unternehmensnachricht lag nicht vor. Nach unserer Einschätzung profitiert Daimler Truck als klassischer Zykliker von der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs: Sinkende Dieselpreise entlasten die Kunden aus der Logistikbranche, und eine Beruhigung der Weltwirtschaft stützt die Nachfrage nach Lastwagen. Die Analysten sind nach den Quartalszahlen allerdings gespalten. Die Deutsche Bank senkte das Kursziel von 54 auf 50 Euro, bleibt aber bei „Buy“. Auch Citi (51 Euro) und Kepler Cheuvreux (49 Euro) nahmen ihre Ziele leicht zurück und bestätigten ihre Kaufempfehlungen. Bernstein Research rät dagegen mit „Underperform“ zum Verkauf.
4. Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Symbol: HNR1) – 295,00 Euro, +2,79 Prozent
Der Rückversicherer erholt sich deutlich von der Abstufung durch JPMorgan der Vorwoche, die die Aktie unter Druck gebracht hatte. Den Anstoß liefern die Neunmonatszahlen vom Montag, die der Markt nun offenbar positiver bewertet. Der Nettogewinn stieg in den ersten neun Monaten um 6,9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 16,5 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Im dritten Quartal lag der Gewinn je Aktie mit 5,76 Euro klar über den erwarteten 5,38 Euro. Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Rückversicherung verbesserte sich auf 83,7 Prozent und lag damit deutlich unter der Jahresprognose von 87 Prozent. Die Großschäden blieben mit 1,316 Milliarden Euro klar unter dem anteiligen Budget von 1,79 Milliarden Euro. Das Gewinnziel von mindestens 2,7 Milliarden Euro für 2026 bestätigte die Hannover Rück. Auch die Münchener Rück (+2,09 Prozent) und die Allianz (+1,89 Prozent) legten kräftig zu.
5. Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Symbol: FRE) – 53,24 Euro, +2,17 Prozent
Der Gesundheitskonzern setzt seine starke Serie fort. Den Rückenwind liefern die Analysten nach den Quartalszahlen der Vorwoche: Jefferies hob das Kursziel am Dienstag von 55 auf 62 Euro an und bestätigte die Kaufempfehlung. Analyst James Vane-Tempest erhöhte seine Schätzung für das operative Ergebnis. Bereits am Montag hatten die Deutsche Bank (Kursziel 58 Euro nach 56 Euro) und Barclays (58,50 Euro nach 57,50 Euro) ihre Ziele angehoben. Die Deutsche Bank lobte, Fresenius habe erneut positiv überrascht, Barclays attestierte ein weiteres Quartal mit starker Umsetzung. Damit hebt sich Fresenius deutlich von der früheren Tochter Fresenius Medical Care ab, die erneut unter Druck stand.
Knapp hinter den Top 5 der DAX Gewinner liegen Münchener Rück (+2,09 Prozent), Deutsche Bank (+1,93 Prozent), Allianz (+1,89 Prozent), MTU Aero Engines (+1,66 Prozent) und Deutsche Börse (+1,65 Prozent). Auffällig: Finanzwerte gehören zu den Gewinnern der Zinsangst, weil steigende Zinsen ihre Erträge stützen.
DAX Verlierer
Siemens Energy, BMW, Volkswagen, Vonovia, Symrise: hier regiert der Rotstift
1. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 119,78 Euro, -2,92 Prozent
Der Energietechnikkonzern ist das Schlusslicht im DAX – und das am Tag vor seinem wichtigsten Termin des Jahres. Am Vormittag hatte die Aktie noch mehr als 2 Prozent im Plus gelegen, dann drehte sie deutlich ins Minus. Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht. Nach unserer Einschätzung stellen sich Anleger vor den Jahreszahlen am Mittwoch vorsichtig auf: Nach der Erholung vom Montag sichern manche Investoren Gewinne, andere scheuen das Risiko einer Enttäuschung. Siemens Energy legt am 11. November die Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 vor, dazu den Ausblick für 2027 und neue Mittelfristziele bis 2030. Analysten erwarten für 2027 einen Gewinnsprung von gut 40 Prozent. Im Fokus stehen der Auftragsbestand von 162 Milliarden Euro und die Profitabilität der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Auf Monatssicht hat die Aktie rund 16 Prozent verloren.
2. BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Symbol: BMW) – 58,22 Euro, -1,79 Prozent
Der Autobauer kommt nicht aus den Schlagzeilen. Am Dienstag bestätigte BMW Schichtausfälle wegen kurzfristiger Engpässe bei Zulieferteilen. Laut Handelsblatt sind drei Standorte betroffen, aus Konzernkreisen werden Regensburg, Leipzig und Oxford genannt. Die Nachricht trifft auf eine ohnehin angeschlagene Aktie: BMW hatte Anfang November zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose gesenkt und erwartet für die Autosparte 2026 nur noch eine Marge zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent. Die Ratingagentur S&P stufte die Kreditwürdigkeit am 4. November von „A“ auf „A-“ herab, mit negativem Ausblick. Seit Jahresbeginn hat die BMW-Aktie rund 36 Prozent verloren und ist damit der schwächste der drei großen deutschen Autowerte.
3. Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Symbol: VOW3) – 68,60 Euro, -1,75 Prozent
Auch Volkswagen gerät unter Druck, ausgelöst von der eigenen Dachholding. Die Porsche SE meldete für die ersten neun Monate einen Nettoverlust von 2,8 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Hauptgrund ist eine Wertminderung auf die Beteiligung an Volkswagen. Der Ergebnisbeitrag aus der VW-Beteiligung sank auf 0,8 Milliarden Euro nach 1,7 Milliarden Euro. Die Porsche SE fordert schnellere Reformen bei Volkswagen. Der Konzern war im dritten Quartal wegen Sonderbelastungen von rund 10 Milliarden Euro in die roten Zahlen gerutscht und hatte die Margenprognose bereits im September auf bis zu 1 Prozent gesenkt. Die schwache Nachfrage in China bleibt die größte Baustelle.
4. Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Symbol: VNA) – 16,96 Euro, -1,57 Prozent
Der Wohnungskonzern ist das Paradebeispiel für einen zinssensiblen Wert. Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht. Die heißen US-Inflationsdaten und der Anstieg der Anleiherenditen trafen die Aktie am Nachmittag direkt: Höhere Zinsen verteuern die Refinanzierung der hohen Schulden und drücken auf die Immobilienbewertungen. Vonovia hatte die Prognose zuletzt gesenkt und setzt auf Verkäufe, um die Verschuldung abzubauen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 30 Prozent verloren und notiert nahe ihrem 52-Wochen-Tief. Die hohe Dividendenrendite von gut 7 Prozent konnte den Kursverfall bislang nicht stoppen.
5. Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Symbol: SY1) – 93,40 Euro, -1,10 Prozent
Der Duft- und Aromenhersteller zählt den dritten Handelstag in Folge zu den DAX Verlierern. Am Dienstag gab Symrise einen Wechsel an der Finanzspitze bekannt: Martin Huber soll zum 1. April 2027 neuer Finanzchef werden. Die Aktie leidet aber vor allem unter der Umschichtung aus defensiven Qualitätswerten in Zykliker. Hinzu kommt die Erinnerung an Ende Oktober, als Symrise nach einem schwächeren Margenausblick um rund 10 Prozent eingebrochen war. Für 2026 erwartet der Konzern nur noch eine bereinigte EBITDA-Marge in der unteren Hälfte der Spanne von 21,5 bis 22,5 Prozent.
Zu den schwächeren Werten zählten außerdem Fresenius Medical Care (-0,95 Prozent), Mercedes-Benz (-0,86 Prozent), SAP (-0,73 Prozent), die Deutsche Telekom (-0,65 Prozent) und Infineon (-0,54 Prozent).
Kursangaben: Einzelwerte und DAX-Indikation laut comdirect (Société Générale), 10. November 2026, gegen 18:34 Uhr. Veränderungen gegenüber dem jeweiligen Vortagesschluss.
Wirtschaftsdaten USA
Verbraucherpreise über Prognose: die Fed steht unter Zugzwang
Der wichtigste Termin des Tages waren die US-Verbraucherpreise für Oktober. Sie stiegen um 0,4 Prozent zum Vormonat, Volkswirte hatten 0,3 Prozent erwartet. Im September hatte das Plus noch bei 0,6 Prozent gelegen. Der Preisauftrieb hat sich damit zwar verlangsamt, ist aber stärker als erhofft. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel stieg um 0,3 Prozent, erwartet worden waren 0,2 Prozent. Besonders deutlich machten sich die Wohnkosten bemerkbar, Benzin verteuerte sich um weitere 1,0 Prozent. Eine Jahresrate konnte die US-Statistikbehörde wegen Datenlücken aus dem Regierungsstillstand im Oktober 2025 nach Berichten nicht veröffentlichen. Vor den Daten hatten Ökonomen mit einer Jahresrate von 3,9 Prozent und einer Kernrate von 2,7 Prozent gerechnet.
Die Einordnung für Anleger: Der Ölpreisrückgang der vergangenen Tage ist in den Oktober-Daten noch nicht enthalten. Dass auch die Kernrate über den Erwartungen lag, zeigt aber, dass sich die Teuerung in der Breite festgesetzt hat. Die Fed hatte den Leitzins im Oktober in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent belassen, nachdem sie im September angehoben hatte. Nach dem starken Arbeitsmarktbericht vom Freitag und den heutigen Inflationsdaten gilt eine Zinserhöhung bei der Dezember-Sitzung als nahezu sicher. Die offene Frage ist nur noch, wie groß der Schritt ausfällt.
Wirtschaftsdaten Deutschland und Eurozone
Ruhiger Kalender – die Berichtssaison gibt den Takt vor
Aus Deutschland und der Eurozone standen am Dienstag keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Den Takt gab die Berichtssaison vor: Neben Infineon und Henkel legten unter anderem die Porsche SE, K+S, TAG Immobilien, Elmos Semiconductor, Jenoptik und Jungheinrich Zahlen vor. Jenoptik verlor nach den finalen Quartalszahlen deutlich, weil der Gewinn je Aktie die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllte. Die nächsten großen Konjunkturdaten aus Deutschland folgen am 17. November mit den ZEW-Konjunkturerwartungen. Im Oktober waren diese auf 28,1 Punkte gefallen.
Häufige Fragen zum DAX Check am Abend
Wie hat sich der DAX am 10. November 2026 entwickelt?
Der DAX stieg bis auf 26.640 Punkte und kam dem Rekordhoch von 26.692 Punkten nahe. Nach heißen US-Inflationsdaten gab er einen Großteil der Gewinne ab und schloss rund 0,3 Prozent höher bei etwa 26.347 Punkten.
Wer waren die DAX Gewinner?
Henkel (+4,09 Prozent), Zalando (+3,08 Prozent), Daimler Truck (+2,84 Prozent), Hannover Rück (+2,79 Prozent) und Fresenius (+2,17 Prozent).
Wer waren die DAX Verlierer?
Siemens Energy (-2,92 Prozent), BMW (-1,79 Prozent), Volkswagen (-1,75 Prozent), Vonovia (-1,57 Prozent) und Symrise (-1,10 Prozent).
Warum hat der DAX seine Gewinne abgegeben?
Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent und damit stärker als erwartet, auch die Kernrate lag über der Prognose. Das schürt die Erwartung einer kräftigen Zinserhöhung der Fed im Dezember.
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