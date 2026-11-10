DAX Check am Abend: Henkel, Zalando, Daimler Truck, Hannover Rück und Fresenius trotzen dem Inflationsschock – Rekordjagd vertagt

Akt eins: Trump erklärt den Iran-Krieg für „effektiv vorüber“. Den Rückenwind für den Vormittag lieferte Washington. US-Präsident Donald Trump hatte die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef für „effektiv vorüber“ erklärt. Neue Angriffe seien nicht geplant, die Seeblockade bleibe aber bestehen. Die Ölpreise fielen daraufhin den zweiten Tag in Folge deutlich, ein Barrel Brent kostete am Vormittag rund 91 US-Dollar. Schon am Montag hatte die Wall Street mit dem stärksten Anstieg seit rund sieben Monaten reagiert, der Dow Jones legte mehr als 1.100 Punkte zu.

Akt zwei: Infineon zündet – und verglüht. Der Halbleiterkonzern lieferte mit einem Rekordquartal und einem Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2027 den Stoff für die Rekordjagd. Die Aktie stieg am Vormittag zeitweise um mehr als 6 Prozent. Am Abend notierte sie dagegen mit 0,54 Prozent im Minus. Die Kehrtwende zeigt, wie nervös der Markt nach dem KI-Beben der Vorwoche bleibt: Selbst starke Zahlen werden zum Ausstieg genutzt, sobald der Wind dreht.

Akt drei: Die US-Inflation bringt die Zinsangst zurück. Um 14:30 Uhr meldete das US-Arbeitsministerium für Oktober einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 Prozent zum Vormonat. Erwartet worden waren nur 0,3 Prozent. Auch die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel lag mit 0,3 Prozent über der Prognose von 0,2 Prozent. Damit zeigt sich: Der Preisdruck hat sich in der Breite festgesetzt und ist nicht nur eine Folge teurer Energie. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen stieg auf rund 4,68 Prozent, der Dollar legte zu. Mit dem Start der Wall Street setzten in Frankfurt Gewinnmitnahmen ein.