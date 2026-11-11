DAX: Brisante Ausgangslage - Chartanalyse

Brisante Ausgangslage im DAX Tageskerzenchart, so wie Mitte September. Zwei schwarze Dochtkerzen am alten Sommertrend und das im Kreuz mit dem Allhzeithoch. Unabhängig davon gelte sowieso: Wenn die DAX-Logik von gestern weiter stimmig sei, dann bleibe der DAX unter dem ATH 26.693, falle heute ab 26.575 zu mindestens 26.350 oder zu ca. 26.100/26.080. Nach Tagesschluss über 26.700 entfalle jeder weitere Pullback und der DAX starte nach oben durch.