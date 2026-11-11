Rückblick: Na siehe da, der DAX blieb trotz zahlreicher Leser-Ungläubigkeit gestern unter dem Allzeithoch 26.693 und fiel zu 26.347, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.
DAX: Brisante Ausgangslage - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Ausblick
Brisante Ausgangslage im DAX Tageskerzenchart, so wie Mitte September. Zwei schwarze Dochtkerzen am alten Sommertrend und das im Kreuz mit dem Allhzeithoch. Unabhängig davon gelte sowieso: Wenn die DAX-Logik von gestern weiter stimmig sei, dann bleibe der DAX unter dem ATH 26.693, falle heute ab 26.575 zu mindestens 26.350 oder zu ca. 26.100/26.080. Nach Tagesschluss über 26.700 entfalle jeder weitere Pullback und der DAX starte nach oben durch.
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