Höher als erwartete US-Inflationsdaten und deutliche Worte aus der amerikanischen Notenbank haben die Wall Street am Dienstag belastet. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent statt der erwarteten 0,3 Prozent. Die Hoffnung auf eine Entspannung bei den Zinsen erhielt damit einen weiteren Dämpfer.
DAX bleibt am Allzeithoch dran – Schaukelbörse mit positivem Grundton bleibt erhalten
Morning Briefing by Jürgen Molnar vom 11.11.2026
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen kletterte auf rund 5,00 Prozent, während die dreißigjährigen auf rund 5,35 Prozent anzogen. Eine weitere Zinserhöhung im Dezember gilt am Terminmarkt inzwischen als nahezu sicher.
Entlastung kommt vom weiter gesunkenen Ölpreis. Diplomatische Verhandlungen und Trumps erklärtes Ziel, den Krieg mit dem Iran zu beenden, nähren die Hoffnung auf eine anhaltende Entspannung am Energiemarkt und damit weniger Inflationsdruck.
In Asien haben die Techwerte wieder zugelegt.
Anthropic hält am Börsenstart am Donnerstag nächster Woche fest, auch wenn die angestrebte Bewertung mit bis zu 1,4 Billionen US-Dollar deutlich unter den ursprünglich diskutierten zwei Billionen liegt. Dass NVIDIA, Microsoft und Co. Aktien zeichnen wollen, ist gerade im schwierigen KI-Umfeld ein gutes Zeichen. Rückenwind liefert auch die führende Konsortialbank Goldman Sachs, die für 2030 einen Jahresumsatz von mehr als 600 Milliarden US-Dollar erwartet.
Der DAX wird am Morgen nahezu unverändert gesehen und bleibt am Allzeithoch dran. Inflations- und Zinssorgen sorgen zwar für Gegenwind, der positive Grundton hält bislang jedoch an. Damit bleibt es bei einer Schaukelbörse, in der Rückschläge und Erholungen rasch aufeinanderfolgen.
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