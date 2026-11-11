DAX bleibt am Allzeithoch dran – Schaukelbörse mit positivem Grundton bleibt erhalten

Anthropic hält am Börsenstart am Donnerstag nächster Woche fest, auch wenn die angestrebte Bewertung mit bis zu 1,4 Billionen US-Dollar deutlich unter den ursprünglich diskutierten zwei Billionen liegt. Dass NVIDIA, Microsoft und Co. Aktien zeichnen wollen, ist gerade im schwierigen KI-Umfeld ein gutes Zeichen. Rückenwind liefert auch die führende Konsortialbank Goldman Sachs, die für 2030 einen Jahresumsatz von mehr als 600 Milliarden US-Dollar erwartet.