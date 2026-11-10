Daimler Truck Aktie: Citi senkt Kursziel – trotzdem knapp 19% Potenzial

Die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker: DTG) gibt Gas: Der aktuelle Kurs steigt um 1,15 EUR beziehungsweise 2,75% auf 42,92 EUR. Gleichzeitig setzt Citi bei der Bewertung etwas vorsichtiger an. In der Daimler Truck-Aktienanalyse vom 09.11.2026 senkt Analyst Klas Bergelind das Kursziel von EUR 53,80 auf EUR 51, bestätigt jedoch das Rating "buy". Trotz des niedrigeren Ziels bleibt die Kaufempfehlung bestehen – und zwischen dem aktuellen Kurs und der neuen Zielmarke liegt weiterhin ein beachtlicher Abstand.