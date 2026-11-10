Die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker: DTG) gibt Gas: Der aktuelle Kurs steigt um 1,15 EUR beziehungsweise 2,75% auf 42,92 EUR. Gleichzeitig setzt Citi bei der Bewertung etwas vorsichtiger an. In der Daimler Truck-Aktienanalyse vom 09.11.2026 senkt Analyst Klas Bergelind das Kursziel von EUR 53,80 auf EUR 51, bestätigt jedoch das Rating "buy". Trotz des niedrigeren Ziels bleibt die Kaufempfehlung bestehen – und zwischen dem aktuellen Kurs und der neuen Zielmarke liegt weiterhin ein beachtlicher Abstand.
Daimler Truck Aktie: Citi senkt Kursziel – trotzdem knapp 19% Potenzial
Die Daimler Truck-Aktie steigt um 2,75%, während Citi das Kursziel auf 51 EUR senkt und die Kaufempfehlung bestätigt.
Citi senkt das Ziel – die Kaufempfehlung bleibt
Klas Bergelind nimmt das Kursziel um 2,80 EUR zurück. Das entspricht einer Kürzung um rund 5,2%. Eine Anpassung, die Anleger beachten sollten: Citi setzt den erwarteten Wert der Aktie niedriger an als zuvor, hält aber an der positiven grundsätzlichen Einschätzung fest.
Die zentrale Botschaft der Daimler Truck-Aktienanalyse lautet damit: weniger ambitionierte Zielmarke, weiterhin Rating "buy". Klas Bergelind sieht den Titel nach dem Urteil von Citi unverändert als Kaufkandidaten.
Eine nähere Begründung für die Zielsenkung enthält die vorliegende Kurzmeldung nicht. Rückschlüsse auf konkrete Änderungen bei Umsatz-, Gewinn- oder Margenerwartungen lassen sich daraus deshalb nicht ziehen.
Kursziel EUR 51: Rechnerisch bleiben knapp 19% Luft
Besonders interessant ist der Blick auf den Abstand zum aktuellen Kurs. Bei 42,92 EUR liegt das Kursziel EUR 51 um 8,08 EUR höher. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 18,8%.
Damit ist trotz des aktuellen Kurssprungs noch ein deutlicher Abstand zur neuen Citi-Zielmarke vorhanden. Genau darin liegt der positive Kern dieser Daimler Truck-Aktienanalyse: Klas Bergelind reduziert zwar die Höhe seiner Erwartungen, verabschiedet sich aber nicht von seiner Kaufempfehlung.
Das Kursziel EUR 51 beschreibt dabei die Einschätzung des Analysten und keine garantierte Kursentwicklung. Das Rating "buy" zeigt jedoch klar, dass Citi die Chancen weiterhin positiv beurteilt.
Aktie im Plus: Der Markt zeigt sich zuversichtlich
Mit einem Kursgewinn von 2,75% zeigt die Daimler Truck-Aktie aktuell Stärke. Der Anstieg und die vorsichtigere Zielsetzung von Citi stehen damit nebeneinander: Während der Börsenkurs zulegt, steckt Klas Bergelind den Bewertungsspielraum etwas enger ab.
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Kursanstieg und der Daimler Truck-Aktienanalyse lässt sich aus den vorliegenden Angaben nicht ableiten. Fest steht aber: Auch nach dem Sprung auf 42,92 EUR bleibt die Aktie unter dem Kursziel EUR 51.
Für Anleger ist deshalb die Kombination entscheidend. Die Zielsenkung mahnt zu etwas gedämpfteren Erwartungen, das bestätigte Rating "buy" signalisiert zugleich anhaltende Zuversicht bei Citi.
Klas Bergelind bleibt bei "buy"
Die Daimler Truck-Aktienanalyse fällt insgesamt weiterhin positiv aus, wenn auch mit einer niedrigeren Messlatte. Citi nimmt einen Teil der bisherigen Bewertungserwartung zurück, hält die Aktie aber weiterhin für kaufenswert.
Citi-Analyst Klas Bergelind bestätigt für Daimler Truck das Rating "buy" und senkt das Kursziel von EUR 53,80 auf EUR 51.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 10. November 2026
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