Die CVC-Capital-Partners-Aktie (ISIN: JE00BRX98089, WKN: A40B55, Handelssymbol Amsterdam: CVC, US-Handelssymbol: CVCCF) legte in der Woche bis Freitag, 27. November, 9,87 Prozent zu und ist AEX Gewinner der Woche auf Platz zwei. Der Schlusskurs am Freitag: 14,69 Euro.
CVC-Capital-Partners-Aktie ist AEX Gewinner der Woche: Plus 9,9 Prozent auf 14,69 Euro – Private-Equity-Riese zieht davon
Die CVC-Capital-Partners-Aktie legt in der Woche 9,87 Prozent zu und ist AEX Gewinner der Woche. Auf Monatssicht steht ein Plus von 13,6 Prozent, der Schlusskurs liegt bei 14,69 Euro.
Die Gründe
Steigende Märkte helfen dem Exit-Geschäft
Eine konkrete Unternehmensmeldung in der Woche liegt nicht vor. CVC verdient Verwaltungsgebühren und Gewinnanteile, wenn Beteiligungen verkauft oder an die Börse gebracht werden. Mit der Erholung der Märkte besserten sich diese Aussichten. Am Donnerstag stieg die Aktie 3,88 Prozent, am Freitag weitere 1,73 Prozent. Zuletzt rückten laut debelegger.nl auch strategische Schritte in den Blick, darunter ein Sportinvestmentfonds und eine Zusammenarbeit mit dem Versicherer AIG.
Verkauf im Plan
Am 17. November meldete CVC den Verkauf seines Anteils an der schwedischen Cary Group.
Monatsbilanz
Mit 13,61 Prozent Plus gehört CVC auch auf Monatssicht zu den stärksten Werten.
Marktumfeld
Der AEX stieg in der Woche knapp 3 Prozent.
Häufige Fragen zur CVC-Capital-Partners-Aktie
Warum ist die CVC-Capital-Partners-Aktie AEX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg 9,87 Prozent auf 14,69 Euro und profitierte von der Erholung des Gesamtmarkts.
Wie lautet die ISIN?
JE00BRX98089. Symbol in Amsterdam CVC.
Womit verdient CVC Geld?
Mit Verwaltungsgebühren und Gewinnbeteiligungen bei Beteiligungsverkäufen.
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