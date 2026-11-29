Warum ist die CVC-Capital-Partners-Aktie AEX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg 9,87 Prozent auf 14,69 Euro und profitierte von der Erholung des Gesamtmarkts.

Wie lautet die ISIN?

JE00BRX98089. Symbol in Amsterdam CVC.

Womit verdient CVC Geld?

Mit Verwaltungsgebühren und Gewinnbeteiligungen bei Beteiligungsverkäufen.