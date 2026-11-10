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CrowdStrike Aktie: Kursziel-Sprung um 34%! Bernstein sieht jahrelanges Wachstumspotenzial

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 13:24 1 Min. Sanford C. Bernstein & Co

CrowdStrike profitiert vom KI-Boom und der wachsenden Angst vor immer raffinierteren Cyberangriffen. Besonders die beschleunigte Modernisierung veralteter Antivirenlösungen und neue Wachstumschancen bei Identitäts- und Cloud-Sicherheit stimmen die Analysten optimistisch. Der KI-getriebene Nachfrageboom könnte CrowdStrike über Jahre hinweg Rückenwind verleihen

Bild: CrowdStrike Holdings Inc.

Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unverändert mit dem Rating "market perform" ein und erhöhen das Kursziel von 132 auf 177 USD. Der Analystentag von CrowdStrike im September habe Bernstein in seinem anhaltenden Optimismus hinsichtlich der Zukunft des Unternehmens bestärkt. CrowdStrike sei nicht nur technologisch führend bei der Absicherung des KI-Einsatzes in Unternehmen und beim Schutz vor KI-gestützten Cyberbedrohungen. Auch die Modernisierung herkömmlicher Antivirenlösungen scheine sich aufgrund der durch künstliche Intelligenz ausgelösten Sorgen um die Cybersicherheit zu beschleunigen, erkläre Bernstein. Letzteres eröffne eine mehrstufige Expansionsmöglichkeit, da sich Kunden zunächst auf die Modernisierung ihrer EDR- und AIDR-Lösungen konzentrieren könnten, bevor sie ihre Investitionen auf weitere prioritäre Bereiche wie Identitätssicherheit und Cloud-Sicherheit ausweiten würden. Bernstein sei der Ansicht, dass es sich dabei nicht um einen kurzfristigen Nachfrageschub handele, sondern um eine Wachstumsdynamik, die über mehrere Jahre anhalten könne. CrowdStrike Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬆️ 177 USD (zuvor: 132 USD)

Rating: 🟢 "market perform" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Sanford C. Bernstein & Co | 09.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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