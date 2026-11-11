Covered Bonds 2027: Chancen auf Stabilisierung trotz politischer Risiken

Wenn nun also das oft zitierte Messer falle, was könnte diesen Fall bremsen? Am Sekundärmarkt würden sich derzeit allenfalls indikative Spreads beobachten lassen. Gehandelt werde - wenn überhaupt - auf deutlich weiteren Niveaus. Zumindest so lange, bis mit der Emissionswelle im Januar die ersten Preispunkte gesetzt würden. Einhergehend mit der Emissionswelle im Januar dürfte auch auf der Nachfrageseite wieder eine gewisse Zyklik einsetzen. Und so panikerfüllt der ein oder andere Investor im Oktober seine französischen Papiere zur Verlustbegrenzung abgestoßen habe, so sollte mit dem Anlagedruck im Januar ein Renditehunger einsetzen, der mit einigem Appetit die dann vermutlich ähnlich weiten Spreads in Portfolioperformance umwandle. Insbesondere sollte man mit Anlagedruck auch die Umstellung niederländischer Pensionfonds im Hinterkopf behalten. Die DNB rechne damit, dass zum 1. Januar 2027 bereits rund ein Drittel der Pensionsfonds umgestellt sein werde (566 Mrd. EUR). Rund 55 Fonds mit einem Gesamtvolumen von 1.064 Mrd. EUR möchten erst im kommenden Jahr wechseln.