CoreWeave Quartalszahlen: Rekordumsatz und 132 Milliarden Dollar Auftragsbestand – doch die Zinsen sind doppelt so hoch wie der Betriebsgewinn

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 22:45 10 Min.

Die CoreWeave Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen klar: 3,66 Milliarden Dollar Umsatz, ein Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar und eine angehobene Jahresprognose. Doch der KI-Cloud-Anbieter zahlt für sein Wachstum einen hohen Preis: Die Zinskosten liegen mehr als doppelt so hoch wie der bereinigte Betriebsgewinn, der Nettoverlust hat sich versechsfacht. Nachbörslich verpufft ein anfänglicher Kurssprung weitgehend. Was hinter den Zahlen steckt und was Anleger jetzt wissen müssen.

Es sollte der Befreiungsschlag werden. Nach einem Absturz von mehr als 40 Prozent in nur einem Monat legte CoreWeave am Dienstagabend nach US-Börsenschluss Zahlen vor, die auf den ersten Blick alles liefern, was Anleger sehen wollten: Umsatz über den Erwartungen, ein Rekord-Auftragsbestand, eine höhere Prognose. Die Aktie sprang nachbörslich zunächst bis auf 54 Dollar. Doch der Jubel hielt nicht lange. Eine halbe Stunde nach Veröffentlichung der CoreWeave Quartalszahlen notierte das Papier nur noch 1,2 Prozent höher bei 49,29 Dollar, nach einem Schlusskurs von 48,73 Dollar. Der Grund steht nicht in der Schlagzeile, sondern in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung. CRWV CRWV — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Bild: Ki-generiert Umsatz im dritten Quartal, 168 Prozent mehr als im Vorjahr, erwartet 3,54 Mrd. Dollar 3,66 Mrd. $ Auftragsbestand Ende September, 27 Prozent mehr als Ende Juni 132,5 Mrd. $ Zinsaufwand im Quartal bei 379 Mio. Dollar bereinigtem Betriebsgewinn 846 Mio. $ Nettoverlust nach minus 110 Mio. Dollar im Vorjahresquartal –709 Mio. $ Quelle : CoreWeave, Quartalsbericht vom 10. November 2026; Konsens laut Benzinga Pro CoreWeave Quartalszahlen Ein Quartal mit mehr als einer Milliarde Dollar Zuwachs Beim Wachstum gibt es an den CoreWeave Quartalszahlen nichts zu deuteln. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 168 Prozent auf 3,661 Milliarden Dollar. Gegenüber dem Vorquartal kamen mehr als eine Milliarde Dollar hinzu. Analysten hatten im Schnitt mit 3,54 Milliarden Dollar gerechnet, CoreWeave selbst hatte höchstens 3,60 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Auch beim Verlust je Aktie schnitt der Konzern besser ab als befürchtet: Bereinigt lag er laut Benzinga Pro bei 95 Cent, erwartet war ein Minus von 1,16 Dollar. Die Konsensangaben der Datenanbieter gehen hier allerdings weit auseinander. Übersetzt: Es sei ein Durchbruchsquartal gewesen, mit einem Umsatzplus von mehr als einer Milliarde Dollar gegenüber dem Vorquartal und einer zweistelligen bereinigten operativen Marge – ein Quartal früher als geplant. Noch beeindruckender ist der Auftragsbestand. Er kletterte binnen drei Monaten von 104,2 auf 132,5 Milliarden Dollar – ein Plus von 27 Prozent. Der Markt hatte mit etwas mehr als 125 Milliarden Dollar gerechnet. Neue Kunden sind unter anderem Canva, Substack und das britische Startup für autonomes Fahren Wayve; OpenAI, Perplexity, Cohere und das Handelshaus Jane Street haben ihre Verträge ausgeweitet. Die vertraglich gesicherte Stromkapazität stieg auf mehr als 4,6 Gigawatt, davon sind gut 1,7 Gigawatt bereits in Betrieb. Investigativ Die Zinsfalle: 846 Millionen Dollar für die Banken Wer die CoreWeave Quartalszahlen von oben nach unten liest, erlebt eine Verwandlung: Aus einem Wachstumswunder wird ein Schuldenproblem. CoreWeave erzielte im dritten Quartal einen bereinigten Betriebsgewinn von 379 Millionen Dollar. Gleichzeitig fiel ein Zinsaufwand von 846 Millionen Dollar an – mehr als das Doppelte. Nach den strengeren Rechnungslegungsregeln GAAP lag der Betriebsgewinn sogar nur bei 207 Millionen Dollar, die Zinslast war damit rund viermal so hoch. Das Ergebnis: Der Nettoverlust weitete sich von 110 Millionen auf 709 Millionen Dollar aus, je Aktie von 22 Cent auf 1,27 Dollar. Bemerkenswert ist auch die bereinigte operative Marge. Sie liegt mit 10 Prozent zwar früher als geplant im zweistelligen Bereich, aber deutlich unter den 16 Prozent des Vorjahresquartals. Und die Last wächst weiter. Für das vierte Quartal erwartet CoreWeave Zinskosten von 1,05 bis 1,15 Milliarden Dollar. Aus der Jahresprognose lässt sich ein Umsatz im vierten Quartal von rund 4,7 bis 5,0 Milliarden Dollar ableiten. Damit würde weiterhin fast jeder vierte Umsatzdollar allein für Zinsen aufgewendet. Die Bilanz Fast 47 Milliarden Dollar Schulden für die KI-Fabriken Der Grund für die Zinslast ist das Geschäftsmodell. CoreWeave kauft Nvidia-Grafikprozessoren in großem Stil und baut Rechenzentren, um sie an KI-Firmen zu vermieten – finanziert weitgehend auf Kredit. Allein im dritten Quartal investierte das Unternehmen rund 14,5 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr plant CoreWeave Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar – fast das Dreifache des erwarteten Jahresumsatzes. Ende September standen in der Bilanz nach Berechnung der Redaktion Finanzschulden von rund 47 Milliarden Dollar, denen 4,1 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln gegenüberstanden. Im Quartal besorgte sich CoreWeave frisches Geld über Wandelanleihen von rund 4,2 Milliarden Dollar und eine neue Kreditlinie über 2,6 Milliarden Dollar. Zudem hat das Unternehmen erstmals ein Programm aufgelegt, über das es bis zu 35 Millionen neue Aktien direkt am Markt verkaufen kann – für bestehende Aktionäre bedeutet das eine mögliche Verwässerung. Intrator verweist auf rund 9 Milliarden Dollar an Kundenvorauszahlungen und Einlagen, die allein in den kommenden drei Monaten eingehen sollen. Doch der Kreditmarkt ist nervös geworden: Seit Ende Oktober drückt eine Welle von mehr als 110 Milliarden Dollar an KI-bezogenen Anleihen auf die Kurse und verteuert neue Finanzierungen. Der Ausblick Prognose angehoben: 20 Milliarden Dollar Jahresumsatzrate Für das Gesamtjahr 2026 hebt CoreWeave die Umsatzprognose auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar an, bisher lag die Spanne bei 12,4 bis 13,2 Milliarden Dollar. Analysten hatten 12,86 Milliarden Dollar erwartet. Der bereinigte Betriebsgewinn soll 1,275 bis 1,375 Milliarden Dollar erreichen, in der Mitte 26 Prozent mehr als bisher geplant. Zum Jahresende peilt CoreWeave eine annualisierte Umsatzrate von 20 bis 21 Milliarden Dollar an. Die Untergrenze der Investitionsprognose stieg von 35 auf 37 Milliarden Dollar. Die Analysten Kursziele dreimal so hoch – doch die Senkungen häufen sich Die Wall Street bleibt mehrheitlich optimistisch, korrigiert ihre Erwartungen aber spürbar nach unten. Vor den Zahlen empfahlen laut Investing.com 32 von 42 Analysten die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 131 Dollar – fast das Dreifache des aktuellen Kurses. Doch in den vergangenen Wochen haben mehrere Häuser ihre Ziele deutlich gesenkt, vor allem wegen steigender Zinsen und schwierigerer Finanzierungsbedingungen. Reaktionen auf die neuen Zahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 01 Rosenblatt: Kursziel 160 Dollar (zuvor 250 Dollar) Bleibt optimistisch, senkte das Ziel aber wegen höherer Finanzierungskosten um mehr als ein Drittel. 02 UBS (Karl Keirstead): Buy, Kursziel 105 Dollar (zuvor 120 Dollar) Bestätigte vor den Zahlen die Kaufempfehlung bei leicht gesenktem Ziel. 03 Raymond James: Kursziel 75 Dollar (zuvor 125 Dollar) Die deutlichste Senkung, begründet mit steigenden Zinsen und engeren Kreditmärkten. Das große Bild Die gehebelte Wette auf den KI-Boom Für weitsichtige Anleger ist CoreWeave die reinste und zugleich riskanteste Wette auf den Ausbau der KI-Infrastruktur. Das Unternehmen wächst mit dreistelligen Raten, und die Verträge mit OpenAI und anderen Großkunden sichern Umsätze über Jahre. Doch das Modell funktioniert nur, solange drei Bedingungen erfüllt sind: Die Kunden zahlen wie vereinbart, die Grafikprozessoren bleiben lange genug wertvoll, und der Kreditmarkt finanziert den weiteren Ausbau zu tragbaren Zinsen. Genau an der dritten Bedingung zweifelt die Börse derzeit. Die Aktie liegt rund 65 Prozent unter ihrem Rekordhoch vom Mai und hat allein im November rund 40 Prozent verloren. Zusätzlich belastet die Sorge, dass der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen den Bau neuer Rechenzentren bremsen könnte. Die Quartalszahlen zeigen beide Seiten der Medaille. Die Nachfrage ist ungebrochen, der Auftragsbestand wächst schneller als der Umsatz. Gleichzeitig wachsen Schulden und Zinsen mindestens ebenso schnell. Ob aus dem Rekordwachstum am Ende Gewinne für die Aktionäre werden, entscheidet sich nicht am Umsatz, sondern an der Finanzierung. Was gegen die CoreWeave-Aktie spricht Zinslast: 846 Millionen Dollar Zinsen im Quartal, mehr als doppelt so viel wie der bereinigte Betriebsgewinn. Im vierten Quartal sollen es über 1 Milliarde Dollar werden.

Verschuldung: Rund 47 Milliarden Dollar Finanzschulden nach Berechnung der Redaktion, bei Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar allein in diesem Jahr.

Verwässerung: Wandelanleihen und ein Programm für bis zu 35 Millionen neue Aktien können den Anteil bestehender Aktionäre verringern.

Kundenkonzentration: Ein großer Teil des Auftragsbestands entfällt auf wenige Großkunden. Genaue Anteile nennt CoreWeave im Quartalsbericht nicht.

Technologierisiko: Grafikprozessoren veralten schnell. Verlieren sie früher als geplant an Wert, drohen Abschreibungen.

Volatilität: Die Aktie hat nach jedem der vergangenen vier Quartalsberichte zweistellig geschwankt. Die CoreWeave-Aktie auf einen Blick CoreWeave, Inc. (Nasdaq: CRWV) – Schlusskurs 48,73 Dollar (–0,51 Prozent), nachbörslich 49,29 Dollar (+1,15 Prozent) am 10. November 2026 Q3 2026: Umsatz 3,661 Mrd. Dollar (+168 Prozent), erwartet 3,54 Mrd. Dollar

Bereinigter Betriebsgewinn: 379 Mio. Dollar (Marge 10 Prozent), bereinigtes EBITDA 2,256 Mrd. Dollar (Marge 62 Prozent)

Nettoverlust: 709 Mio. Dollar bzw. 1,27 Dollar je Aktie

Zinsaufwand: 846 Mio. Dollar, Prognose Q4: 1,05 bis 1,15 Mrd. Dollar

Auftragsbestand: 132,5 Mrd. Dollar (Ende Juni: 104,2 Mrd. Dollar)

Prognose 2026: Umsatz 13,0 bis 13,3 Mrd. Dollar, Investitionen 37 bis 39 Mrd. Dollar

Jahresumsatzrate zum Jahresende: 20 bis 21 Mrd. Dollar Häufige Fragen zu den CoreWeave Quartalszahlen Wie fielen die CoreWeave Quartalszahlen aus?

CoreWeave steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 168 Prozent auf 3,661 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 3,54 Milliarden Dollar. Der Auftragsbestand stieg auf 132,5 Milliarden Dollar. Der Nettoverlust weitete sich auf 709 Millionen Dollar aus. Warum macht CoreWeave trotz Rekordumsatz Verlust?

Vor allem wegen hoher Zinskosten. CoreWeave finanziert den Kauf von Grafikprozessoren und den Bau von Rechenzentren weitgehend mit Krediten. Im dritten Quartal fielen 846 Millionen Dollar Zinsen an, mehr als das Doppelte des bereinigten Betriebsgewinns von 379 Millionen Dollar. Was erwartet CoreWeave für 2026?

CoreWeave rechnet für 2026 mit einem Umsatz von 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar und einem bereinigten Betriebsgewinn von 1,275 bis 1,375 Milliarden Dollar. Zum Jahresende soll die annualisierte Umsatzrate 20 bis 21 Milliarden Dollar erreichen. Wie hoch sind die Schulden von CoreWeave?

Ende September standen nach Berechnung der Redaktion Finanzschulden von rund 47 Milliarden Dollar in der Bilanz. Für das vierte Quartal erwartet CoreWeave Zinskosten von 1,05 bis 1,15 Milliarden Dollar. Welche Kursziele haben Analysten für die CoreWeave-Aktie?

Vor den Zahlen lag das durchschnittliche Kursziel bei rund 131 Dollar. Zuletzt senkten mehrere Häuser ihre Ziele, darunter Rosenblatt auf 160 Dollar, UBS auf 105 Dollar und Raymond James auf 75 Dollar. Fazit: Die CoreWeave Quartalszahlen zeigen Nachfrage – und eine wachsende Rechnung Die CoreWeave Quartalszahlen belegen, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ungebrochen ist: Umsatz und Auftragsbestand wachsen schneller als erwartet, die Prognose steigt. Doch unter dem Strich wächst auch der Verlust, weil die Zinsen den operativen Gewinn mehr als aufzehren. Für langfristige Anleger hängt die CoreWeave-Geschichte an der Frage, ob das Unternehmen seinen Ausbau weiter zu tragbaren Kosten finanzieren kann – und ob der Auftragsbestand rechtzeitig in Gewinne umgemünzt wird.

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