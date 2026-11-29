Warum ist die Colonial-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die Colonial-Aktie stieg in der Woche um 4,41 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Anleger griffen nach unserer Einschätzung wegen der hohen Dividendenrendite und der sinkenden Inflation zu.

Wie stark ist die Colonial-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die Colonial-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 5,085 Euro. Das sind 4,41 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 4,870 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Colonial-Aktie?

Die ISIN lautet ES0139140174, die WKN A2ANXU. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel HSC2 gehandelt, in den USA unter IMQCF (OTC).

Wie hoch ist die Dividendenrendite von Colonial?

Laut Rankia lag sie am 24. November bei 6,53 Prozent, der höchste Wert im IBEX 35. Die letzte Dividende betrug 0,32 Euro je Aktie.