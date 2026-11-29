Die Colonial-Aktie (ISIN: ES0139140174, WKN: A2ANXU, deutsches Handelssymbol: HSC2, US-Handelssymbol: IMQCF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 4,41 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 5,085 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Colonial damit Platz elf. Zum Wochenschluss der Vorwoche hatte die Aktie mit 4,87 Euro nahe ihrem Jahrestief von 4,81 Euro notiert.
Colonial-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Höchste Dividendenrendite im IBEX – Büro-Vermieter erholt sich vom Jahrestief
Die Colonial-Aktie ist einer der IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 4,41 Prozent auf 5,085 Euro löst sich der Büro-Vermieter aus Barcelona von seinem Jahrestief. Mit 6,5 Prozent bietet Colonial die höchste Dividendenrendite im Index. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Wochenanalyse
Erholung vom Jahrestief: die Woche der Colonial-Aktie
Colonial war in den vergangenen Wochen einer der schwächsten Immobilienwerte. In dieser Woche kehrten die Käufer zurück.
Bis Mittwoch arbeitete sich die Aktie auf 4,94 Euro vor. Am Donnerstag stieg sie um 1,68 Prozent auf 5,03 Euro, am Freitag um weitere 1,19 Prozent auf 5,085 Euro.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Colonial-Aktie zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es in dieser Woche nicht. Nach unserer Einschätzung lockte die hohe Dividendenrendite: Laut Rankia bot Colonial am 24. November mit 6,53 Prozent die höchste Rendite aller Werte im IBEX 35. Die sinkende Inflation in Spanien hilft zinsempfindlichen Immobilienwerten zusätzlich. Dazu kommt die Erholung vom Jahrestief, nachdem die Aktie nach den Zahlen vom 12. November deutlich nachgegeben hatte.
Spitzenrendite
6,53 Prozent Dividendenrendite, die höchste im IBEX 35.
Inflation sinkt
Weniger Zinsdruck hilft Immobilienwerten.
Erholung vom Tief
Die Aktie hatte zuvor nahe dem Jahrestief notiert.
Das Unternehmen
Colonial: Büros in Paris, Madrid und Barcelona
Inmobiliaria Colonial mit Sitz in Barcelona vermietet Büroflächen in den besten Lagen von Paris, Madrid und Barcelona. Als SOCIMI muss die Gesellschaft einen großen Teil ihres Gewinns ausschütten. In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Mieteinnahmen um 5 Prozent auf 310,5 Millionen Euro. Der wiederkehrende Gewinn je Aktie erhöhte sich auf 26,0 Cent. Die letzte Dividende von 0,32 Euro wurde im Juli gezahlt.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Colonial-Aktie
Warum ist die Colonial-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die Colonial-Aktie stieg in der Woche um 4,41 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Anleger griffen nach unserer Einschätzung wegen der hohen Dividendenrendite und der sinkenden Inflation zu.
Wie stark ist die Colonial-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die Colonial-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 5,085 Euro. Das sind 4,41 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 4,870 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Colonial-Aktie?
Die ISIN lautet ES0139140174, die WKN A2ANXU. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel HSC2 gehandelt, in den USA unter IMQCF (OTC).
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Colonial?
Laut Rankia lag sie am 24. November bei 6,53 Prozent, der höchste Wert im IBEX 35. Die letzte Dividende betrug 0,32 Euro je Aktie.
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