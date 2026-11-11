Chinas Exportmaschine bricht die Billionenmarke

Auf Jahressicht habe der Handelsbilanzüberschuss mit 1,04 Billionen Dollar erstmals die Billionengrenze überschritten. Treiber seien vor allem die globale Nachfrage nach KI-, Technologie- und Elektroprodukten sowie steigende Rohstoffimporte. Die Ausfuhren in die USA und EU hätten kräftig zugelegt, während Europas Importe aus China gesunken seien. Wachsende Überschüsse und der schwache Renminbi dürften den politischen Handelsdruck erhöhen.