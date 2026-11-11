Chinas Außenhandel bleibt auf Rekordkurs: Im Oktober stiegen die Exporte um 35,2 Prozent auf 412,3 Milliarden US-Dollar, während der monatliche Überschuss 105,3 Milliarden Dollar erreichte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.
Chinas Exportmaschine bricht die Billionenmarke
Chinas Außenhandel bleibt auf Rekordkurs
Auf Jahressicht habe der Handelsbilanzüberschuss mit 1,04 Billionen Dollar erstmals die Billionengrenze überschritten. Treiber seien vor allem die globale Nachfrage nach KI-, Technologie- und Elektroprodukten sowie steigende Rohstoffimporte. Die Ausfuhren in die USA und EU hätten kräftig zugelegt, während Europas Importe aus China gesunken seien. Wachsende Überschüsse und der schwache Renminbi dürften den politischen Handelsdruck erhöhen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.