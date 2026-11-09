CEWE Aktie: Kodak-Zukauf drückt Gewinnprognose – doch 25,2 Millionen Euro verändern das Bild

Die CEWE-Aktie (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker: CWC) gibt angesichts der konkretisierten Ergebnisprognose leicht nach: Beim angegebenen heutigen Kurs von 113,40 Euro beträgt das Minus 0,60 Euro beziehungsweise 0,53%. Auf den ersten Blick liefert die Mitteilung einen klassischen Belastungsfaktor: Der Fotodienstleister setzt seine Gewinnziele für 2026 herunter. Doch hinter den niedrigeren Zahlen steckt keine gesenkte operative Ergebniserwartung. Vielmehr schlagen die Vorbereitungen für die Übernahme von Kodak Moments mit rund 9,5 Millionen Euro zu Buche. Gleichzeitig steuert der aufgegebene Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck einen Nachsteuergewinn von 25,2 Millionen Euro bei. Für Anleger entsteht damit ein Bild, das genauer betrachtet werden muss: kurzfristige Kosten, ein erheblicher Sondergewinn und eine internationale Expansion, deren Erfolg sich erst noch beweisen muss.