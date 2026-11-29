Ein eingebrochener Konzerngewinn und trotzdem ein Kursfeuerwerk: Die CA Immo-Aktie (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Wiener-Börse-Kürzel: CAI, Börse Frankfurt: BZY, US-Handelssymbol: CAIAF) gewann in der KW 48 5,64 Prozent und gehört damit zu den ATX Gewinnern der Woche. Im Leitindex reichte das für Platz drei, während der ATX insgesamt nur um 0,35 Prozent zulegte. Den Ausschlag gaben die Zahlen zum dritten Quartal, die der Wiener Immobilienkonzern am Mittwochabend vorlegte.
CA Immo-Aktie ATX Gewinner der Woche: Gewinn bricht ein, doch die Börse jubelt – warum Anleger auf die neue Prognose setzen
Die CA Immo-Aktie ist einer der ATX Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 5,64 Prozent landete der Büroimmobilien-Spezialist in der KW 48 auf Platz drei im ATX. Auslöser war die Anhebung des Jahresziels für das nachhaltige Ergebnis FFO I – obwohl der Konzerngewinn nach drei Quartalen eingebrochen ist. Unsere Wochenanalyse erklärt den scheinbaren Widerspruch.
Die Gründe
Was Anleger wirklich zählen
Bei Immobilienaktien schauen Profis weniger auf den Konzerngewinn als auf das wiederkehrende Ergebnis aus dem Vermietungsgeschäft.
Genau hier lieferte CA Immo eine positive Überraschung: Das Management hob das Ziel für das nachhaltige Ergebnis FFO I für 2026 auf mehr als 95 Millionen Euro an, nachdem es zuvor mehr als 90 Millionen Euro in Aussicht gestellt hatte. Als Grund nennt der Konzern Effizienzsteigerungen. Das Konzernergebnis sank dagegen nach neun Monaten von 149,6 auf 36,8 Millionen Euro – belastet durch Abwertungen von Immobilien und die laufenden Verkäufe. Diese Belastungen sind jedoch überwiegend buchhalterischer Natur und betreffen den laufenden Mittelzufluss kaum.
Höheres FFO-Ziel
Das Jahresziel für FFO I steigt auf über 95 Millionen Euro. Zur Jahresmitte lag das Ziel noch bei über 90 Millionen Euro beziehungsweise 0,97 Euro je Aktie.
Portfolio-Bereinigung
Seit Jahresbeginn verkaufte CA Immo Liegenschaften für rund 690 Millionen Euro. Den größten Teil machte der im Oktober abgeschlossene Ausstieg aus dem tschechischen Markt aus.
Weniger Aktien
Am 9. November zog CA Immo 4 Millionen eigene Aktien ein. Das Grundkapital ist nun in 90.089.593 Aktien zerlegt, was das Ergebnis je Aktie stützt.
Wachstum aus Berlin
Drei vollständig vorvermietete Büroprojekte in Berlin sollen nach Fertigstellung zusätzliche Jahresmieten von 28 Millionen Euro und einen Immobilienwert von rund 650 Millionen Euro bringen.
Einordnung
Ein Wochengewinner mit Vorgeschichte
Im dritten Quartal allein fiel der Umsatz um gut 20 Prozent auf 57,8 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie sank von 1,24 auf 0,42 Euro – eine Folge des kleineren Portfolios. Auf Jahressicht liegt die CA Immo-Aktie trotz der Wochengewinne noch 11,24 Prozent im Minus. Großaktionär ist der US-Finanzinvestor Starwood Capital, der die Mehrheit der Anteile hält; der Streubesitz ist entsprechend gering.
Häufige Fragen zur CA Immo-Aktie
Warum ist die CA Immo-Aktie ATX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 5,64 Prozent. Auslöser war die Anhebung des FFO-I-Ziels für 2026 auf mehr als 95 Millionen Euro im Quartalsbericht vom 25. November.
Warum ist der Gewinn von CA Immo gesunken?
Das Konzernergebnis fiel nach neun Monaten auf 36,8 Millionen Euro, weil Immobilienabwertungen und Verkäufe das Ergebnis belasteten. Das operative Vermietungsergebnis entwickelte sich besser als erwartet.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der CA Immo-Aktie?
Die ISIN lautet AT0000641352, die WKN 876520. An der Wiener Börse lautet das Kürzel CAI, in Frankfurt BZY und in den USA außerbörslich CAIAF.
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