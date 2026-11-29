Warum ist die CA Immo-Aktie ATX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 5,64 Prozent. Auslöser war die Anhebung des FFO-I-Ziels für 2026 auf mehr als 95 Millionen Euro im Quartalsbericht vom 25. November.

Warum ist der Gewinn von CA Immo gesunken?

Das Konzernergebnis fiel nach neun Monaten auf 36,8 Millionen Euro, weil Immobilienabwertungen und Verkäufe das Ergebnis belasteten. Das operative Vermietungsergebnis entwickelte sich besser als erwartet.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der CA Immo-Aktie?

Die ISIN lautet AT0000641352, die WKN 876520. An der Wiener Börse lautet das Kürzel CAI, in Frankfurt BZY und in den USA außerbörslich CAIAF.