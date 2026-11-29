Warum ist die Bureau-Veritas-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Die Aktie stieg in der Woche um 7,88 Prozent. Eine einzelne Nachricht nennen die Quellen nicht, der Kurs setzt die Erholung seit den Zahlen im Oktober fort.

Was macht Bureau Veritas? Der Konzern prüft, inspiziert und zertifiziert Anlagen, Produkte und Gebäude weltweit.