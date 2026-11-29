Die Bureau-Veritas-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche. Im Wochenvergleich der Kalenderwoche 48 stieg der Prüf- und Zertifizierungskonzern um 7,88 Prozent und liegt auf Platz vier der Gewinnerliste. Auf Monatssicht beträgt das Plus der Bureau-Veritas-Aktie 10,87 Prozent, auf Jahressicht 17,46 Prozent. Am Freitag gab die Aktie leicht um 0,44 Prozent nach.
Bureau-Veritas-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche: +7,88 % für den Prüfkonzern
Die Bureau-Veritas-Aktie zählt mit +7,88 % zu den CAC40 Gewinnern der Woche und liegt auf Monatssicht 10,87 % im Plus. Einen klaren Wochenauslöser nennen die Quellen nicht.
CAC40 Gewinner der Woche
Warum die Bureau-Veritas-Aktie in dieser Woche zulegt
Eine konkrete Meldung, die das Wochenplus der Bureau-Veritas-Aktie erklärt, liegt nicht vor. Der Kurs setzt eine Erholung fort, die nach den Quartalszahlen im Oktober begann: Am 21. Oktober meldete der Konzern für das dritte Quartal einen Umsatz von 1,569 Milliarden Euro, ein Plus von 10,1 Prozent. Anfang November erreichte die Aktie laut Idéal Investisseur ein Hoch seit 250 Handelstagen bei rund 29,78 Euro.
Hintergrund
Der Prüfkonzern im Aufwind
Bureau Veritas hat die Organisation seit 1. Juli 2026 auf vier Divisionen umgestellt. Idéal Investisseur nennt für den 2. November eine Anhebung der Bewertung durch Citi bei weiter positiver Einstufung. Die Übernahme von Lotusworks für 375 Millionen Euro stärkt zudem das Geschäft mit Rechenzentren.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bureau Veritas SA
- ISIN
- FR0006174348
- WKN
- A0M45W
- Handelssymbol
- BVI (Euronext Paris)
Stand: 27.11.2026, Wochenwerte: comdirect, 27.11.2026
FAQ
Häufige Fragen zur Bureau-Veritas-Aktie
Warum ist die Bureau-Veritas-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Die Aktie stieg in der Woche um 7,88 Prozent. Eine einzelne Nachricht nennen die Quellen nicht, der Kurs setzt die Erholung seit den Zahlen im Oktober fort.
Was macht Bureau Veritas? Der Konzern prüft, inspiziert und zertifiziert Anlagen, Produkte und Gebäude weltweit.
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