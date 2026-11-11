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Bund-Future unter Druck - Euro steckt fest

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 11:59 2 Min. Helaba

Der Bund-Future verliert an Schwung, während der Euro in seiner Seitwärtsspanne verharrt und neue Marktimpulse fehlen.

Bild: Unsplash

Datenseitig gibt es heute keine Impulse, denn in Deutschland stehen am Morgen lediglich die endgültigen Preisdaten des Oktobers an und auch die italienische Industrieproduktion hat in der Regel keinen marktbewegenden Charakter, so die Analysten der Helaba. Zudem würden die Reden von EZB-Ratsmitgliedern kaum einen veränderten Tenor mit sich bringen. Die EZB sei grundsätzlich bereit, wegen der zu hohen Inflation die Zinsen zu erhöhen, agiere aber vorsichtig und datenabhängig. Daher werde es auch heute keine Vorfestlegung auf eine Zinserhöhung im Dezember geben. Darüber hinaus werde in den USA der Veterans Day begangen und so würden zusätzlich Impulse vom dortigen Rentenmarkt fehlen. Dem Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) fehle die Kraft, auf der Oberseite dauerhaft Boden gut zu machen. Selbst die niedrigeren Ölpreise hätten nicht nachhaltig geholfen, wohl auch weil vonseiten der Fed (Waller) zu hören gewesen sei, ein 50-Bp.-Schritt im Dezember wäre möglich. Zudem seien die US-Verbraucherpreise im Oktober schneller gestiegen als erwartet, auch abseitig der Energie- und Nahrungsmittel. Die Zinserhöhungserwartungen hätten wieder deutlich zugenommen. Die technische Ausgangslage habe sich eingetrübt, nachdem der Future unter die 100-Tagelinie (122,72) gerutscht sei. Die quantitativen Indikatoren würden an Schwung verlieren, seien aber noch konstruktiv. So stünden DMI und MACD noch auf Kauf und der ADX liege über 20. Der Stochastic gebe im überkauften Bereich aber nach, was das Bild bereits trübe. Die nächste Haltezone finde sich um 122,10 in Form der 21-Tagelinie und dem 38,2%-Level. Am Morgen werde der Euro gegenüber dem US-Dollar unterhalb der 21-Tagelinie (1,1192) gehandelt. Die Seitwärtsphase sei somit noch nicht beendet. Diese werde begrenzt durch die jüngsten Hochs bei rund 1,1270 und den Tiefs der letzten Wochen bei 1,1105/13. Das Indikatorenbild sei uneinheitlich. Es erscheine verfrüht, auf einen Ausbruch aus der Range zu setzen, zumal es heute vermutlich insgesamt ein impulsloser Handelsverlauf werden dürfte.

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