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Bund-Future: Kaufsignale trotz Rücksetzer – rückt die Marke von 123,84 ins Visier?

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 10:15 1 Min. Helaba

Der Bund-Future wahrt seine Erholungschancen, während die Helaba-Analysten beim Euro zunächst eine Seitwärtsbewegung erwarten.

Bild: Photo by Mufid Majnun / Unsplash

Der Wochenauftakt stand gestern unter dem Eindruck einer wieder steigenden Risikoneigung, nachdem sich bereits in Asien überwiegend freundliche Aktienindizes gezeigt hatten, so die Analysten der Helaba. So habe der DAX nach der Eröffnung zulegen können und auch der Euro habe an Boden gegenüber dem US-Dollar gutgemacht. Die Rentenmärkte hätten dagegen weitgehend auf der Stelle getreten, ungeachtet der sinkenden Ölnotierungen. Mit Blick auf die heutigen US-Inflationszahlen sei wohl nicht davon auszugehen, dass die Zinserwartungen einen Dämpfer erhalten würden. Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe zu Beginn der Woche Abschläge verbuchen müssen, sei aber letztlich in der Lage gewesen, sich oberhalb der 100-Tagelinie (122,75) zu halten. Damit einhergehend würden Chancen auf eine erneute und weitergehende Befestigung gewahrt. Konstruktiv sähen die intakten Kaufsignale von MACD und DMI aus. Ungeachtet der Überkauftindikation vonseiten des Stochastic sollte ein Test des Impulshochs oder sogar des 61,8%-Erholungslevels nicht ausgeschlossen werden. Diese seien bei 123,53 bzw. 123,84 zu finden. Sollte ein Rücksetzer den Future nachhaltig unter die 100-Tagelinie führen, wäre die nächste Unterstützung an der 21-Tagelinie bei 122,16 zu finden. Darunter sei das 38,2%-Level bei 122,06 beachtenswert. Die zunehmende Risikobereitschaft der Investoren sei dem EUR-USD-Kurs zugutegekommen und der Kurs sei wieder über die 21-Tagelinie gestiegen. Das Indikatorenbild bleibe aber uneinheitlich. Der DMI stehe bei sinkendem ADX auf Verkauf, der MACD tendiere seitwärts, liege aber noch oberhalb seiner Signallinie. RSI und Stochastic würden die Analysten neutral werten. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten zunächst mit einer Fortsetzung des Seitwärtspendelns um die 21-Tagelinie dicht unterhalb der Marke von 1,12 rechnen. Widerstände würden sich bei 1,1270 und bei 1,1320 zeigen, Unterstützungen bei 1,1105/13.

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