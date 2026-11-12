Brent-Ölpreis: Kurzfristiger Abwärtstrend gebrochen - Chartanalyse

Nach dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends könnte sich eine weitere Gegenbewegung entwickeln. Eine wichtige Hürde stelle jedoch die Widerstandszone bei 96,97 bis 97,80 USD dar. Erst oberhalb dieses Bereichs wäre eine größere Erholung in Richtung 104,11 USD möglich. Da stärkere Anschlusskäufe bislang ausgeblieben seien, müsste auch ein erneuter Rückfall bis 94,37 USD und anschließend 91,75 USD einkalkuliert werden. Darunter könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen.