Rückblick: Nach dem deutlichen Rückgang der Vortage konnte sich Brent am Dienstag mit einem bullischen Reversal stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Kurzfristiger Abwärtstrend gebrochen - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Am Mittwoch sei auch der Ausbruch über den steilen Intraday-Abwärtstrend gelungen. Stärkere Anschlusskäufe seien jedoch ausgeblieben, sodass sich die Notierungen zunächst auf niedrigem Niveau behauptet hätten.
Ausblick
Nach dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends könnte sich eine weitere Gegenbewegung entwickeln. Eine wichtige Hürde stelle jedoch die Widerstandszone bei 96,97 bis 97,80 USD dar. Erst oberhalb dieses Bereichs wäre eine größere Erholung in Richtung 104,11 USD möglich. Da stärkere Anschlusskäufe bislang ausgeblieben seien, müsste auch ein erneuter Rückfall bis 94,37 USD und anschließend 91,75 USD einkalkuliert werden. Darunter könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen.
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