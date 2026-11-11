Brent-Ölpreis: Bullisches Reversal - Chartanalyse

Nach dem bullischen Reversal könnte Brent die Erholung bei einsetzenden Anschlusskäufen weiter ausdehnen. Gelinge dabei der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend bei derzeit rund 95,50 USD, sei Spielraum bis 97,80 USD und gegebenenfalls darüber hinaus vorhanden. Solange der Abwärtstrend jedoch intakt bleibe, müsste eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung einkalkuliert werden. Unterhalb von 91,75 USD könnte sich der Rückgang bis 86,28 USD ausweiten.