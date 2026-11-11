Rückblick: Am Dienstag rutschte Brent zunächst weiter zurück und erreichte neue Zwischentiefs im Bereich von 91,75 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Bullisches Reversal - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Im weiteren Handelsverlauf hätten sich die Notierungen jedoch stabilisieren können und ein bullisches Reversal ausgebildet. Die anschließende Gegenbewegung habe den Kurs wieder bis über 94,00 USD geführt.
Ausblick
Nach dem bullischen Reversal könnte Brent die Erholung bei einsetzenden Anschlusskäufen weiter ausdehnen. Gelinge dabei der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend bei derzeit rund 95,50 USD, sei Spielraum bis 97,80 USD und gegebenenfalls darüber hinaus vorhanden. Solange der Abwärtstrend jedoch intakt bleibe, müsste eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung einkalkuliert werden. Unterhalb von 91,75 USD könnte sich der Rückgang bis 86,28 USD ausweiten.
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