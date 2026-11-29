Der Anstieg begann am Mittwoch, als Volkswagen und BMW nach einer Studie der US-Bank JPMorgan gegen den fallenden Markt zulegten. Am Donnerstag kam die Politik hinzu. In Stuttgart traf die Autobranche Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger. Nach einem dpa-Bericht könnte die EU Verbrenner und Hybride auch nach 2035 erlauben, eine Entscheidung wird im Dezember erwartet. Für BMW, das stets mehrere Antriebe parallel entwickelt hat, wäre das eine Bestätigung des eigenen Kurses.

Dazu kam die allgemeine Erholung. Der DAX gewann in der Woche 2,57 Prozent, und Anleger kauften Branchen zurück, die zuvor auf mehrjährige Tiefs gefallen waren. Auch Volkswagen gehörte mit plus 9,55 Prozent zu den größten Gewinnern im DAX.