Wochenlang galten Autoaktien als das Sorgenkind der Börse. In dieser Woche waren sie die Überraschung. Die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Handelssymbol: BMW, US-Handelssymbol: BMWKY) gewann bis zum 27. November 9,73 Prozent und zählt zu den größten Eurostoxx50 Gewinnern der Woche. Im DAX war nur Rheinmetall stärker. Auf Jahressicht steht trotzdem ein Minus von 33,27 Prozent.
BMW-Aktie Eurostoxx50 Gewinner der Woche: Fast 10 Prozent Plus – dreht die Stimmung für die totgesagten Autobauer?
Die BMW-Aktie gehört zu den größten Eurostoxx50 Gewinnern der Woche: plus 9,73 Prozent. Die Debatte um das Verbrenner-Aus, eine Bankenstudie und die Rückkehr der Käufer in die Branche trieben den Kurs. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die BMW-Aktie so kräftig gestiegen ist
Der Anstieg begann am Mittwoch, als Volkswagen und BMW nach einer Studie der US-Bank JPMorgan gegen den fallenden Markt zulegten. Am Donnerstag kam die Politik hinzu. In Stuttgart traf die Autobranche Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger. Nach einem dpa-Bericht könnte die EU Verbrenner und Hybride auch nach 2035 erlauben, eine Entscheidung wird im Dezember erwartet. Für BMW, das stets mehrere Antriebe parallel entwickelt hat, wäre das eine Bestätigung des eigenen Kurses.
Dazu kam die allgemeine Erholung. Der DAX gewann in der Woche 2,57 Prozent, und Anleger kauften Branchen zurück, die zuvor auf mehrjährige Tiefs gefallen waren. Auch Volkswagen gehörte mit plus 9,55 Prozent zu den größten Gewinnern im DAX.
Häufige Fragen zur BMW-Aktie
Warum ist die BMW-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?
Autowerte erholten sich nach mehrjährigen Tiefs, dazu kam die Debatte um eine Lockerung des Verbrenner-Aus. Die BMW-Aktie gewann 9,73 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der BMW-Aktie?
Die ISIN der Stammaktie lautet DE0005190003, die WKN 519000.
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