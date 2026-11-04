BioNTech Aktie: Jefferies bleibt bullish - kommt jetzt der große Durchbruch?

Die BioNTech-Aktie bietet derzeit eine faszinierende Mischung aus wissenschaftlicher Hoffnung, erheblichem Kurspotenzial und beträchtlichen Risiken. Die aktuellen Quartalszahlen fielen besser aus als vom Markt erwartet. Jefferies-Analyst Akash Tewari bestätigt deshalb seine positive Einschätzung mit dem Rating "buy" und dem unveränderten Kursziel 138 USD. Ausgehend vom NASDAQ-Schlusskurs von 86,92 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 58,77 Prozent. Doch die eigentliche Geschichte spielt sich nicht in der Quartalsbilanz ab. Sie trägt den Namen Pumitamig. Nach Einschätzung von Akash Tewari hängt das weitere Kurspotenzial der BioNTech-Aktie insbesondere von diesem Onkologie-Hoffnungsträger ab. Sollte BioNTech überzeugende klinische Ergebnisse erzielen und daraus langfristig erfolgreiche Krebsmedikamente entwickeln, könnte das Unternehmen eine neue wirtschaftliche Wachstumsphase erreichen. Scheitern wichtige Entwicklungsprogramme oder verzögern sich entscheidende Fortschritte, drohen dagegen Enttäuschungen. Das Rating "buy" von Jefferies ist somit eine optimistische, aber keineswegs risikofreie Wette auf die Zukunft der Krebsmedizin. Für Anleger lautet die entscheidende Frage nicht, ob BioNTech in der Vergangenheit mit seinem Corona-Impfstoff erfolgreich war. Entscheidend ist, ob das Mainzer Unternehmen seinen wissenschaftlichen Erfolg in der Onkologie wiederholen kann. Jefferies und Akash Tewari bleiben zuversichtlich. Die kommenden klinischen Ergebnisse müssen zeigen, ob das Kursziel 138 USD tatsächlich in Reichweite rückt.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 4. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.