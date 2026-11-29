Die Besi-Aktie (BE Semiconductor Industries, ISIN: NL0012866412, WKN: A2JLD1, Handelssymbol Amsterdam: BESI, US-Handelssymbole: BESIY und BESVF) verlor in der Woche bis Freitag, 27. November, 1,61 Prozent und ist damit AEX Verlierer der Woche auf Platz zwei. Der Schlusskurs am Freitag: 140,40 Euro.
Besi-Aktie ist AEX Verlierer der Woche: Minus 1,6 Prozent auf 140,40 Euro – Chipausrüster kommt nicht ganz zurück
Die Besi-Aktie verliert in der Woche 1,61 Prozent und ist AEX Verlierer der Woche. Nach starken Verlusten am Dienstag und Mittwoch holte der Chipausrüster am Donnerstag und Freitag einen Großteil auf.
Die Gründe
Zwei schwarze Tage, zwei Erholungstage
Die Besi-Aktie fiel am Dienstag um 8,79 Prozent und am Mittwoch um weitere 5,56 Prozent, weil Anleger die enormen KI-Investitionen der Konzerne und deren Rückzahlbarkeit infrage stellten. Am Donnerstag stieg sie 3,02 Prozent, am Freitag 1,48 Prozent. Zum Wochenschluss blieb ein Minus von 1,61 Prozent. Am Freitagmorgen hatte der Kurs sogar noch bei 143,20 Euro gelegen.
Fast aufgeholt
Die Aktie macht den Großteil des Wochenverlusts bis Freitag wett.
Monatsbilanz
Auf Monatssicht steht ein Minus von 13,89 Prozent.
Jahresbilanz
Auf Jahressicht liegt die Aktie noch 8,08 Prozent im Plus.
Häufige Fragen zur Besi-Aktie
Warum ist die Besi-Aktie AEX Verlierer der Woche?
Die Aktie verlor 1,61 Prozent. Die Verluste von Dienstag und Mittwoch waren größer als die Erholung am Donnerstag und Freitag.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0012866412, WKN A2JLD1, Symbol BESI.
Was macht Besi?
BE Semiconductor Industries baut Maschinen zur Montage und Verpackung von Halbleitern.
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