Warum ist die Besi-Aktie AEX Verlierer der Woche?

Die Aktie verlor 1,61 Prozent. Die Verluste von Dienstag und Mittwoch waren größer als die Erholung am Donnerstag und Freitag.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0012866412, WKN A2JLD1, Symbol BESI.

Was macht Besi?

BE Semiconductor Industries baut Maschinen zur Montage und Verpackung von Halbleitern.