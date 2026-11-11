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Berichtssaison - gute Unternehmensergebnisse reichen nicht mehr aus!

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 13:15 2 Min. Ofi Invest Asset Management

Geoffroy Lenoir bleibt trotz heftiger Kursschwankungen optimistisch für Aktien und setzt auf Selektivität und Diversifikation.

Bild: Adam Śmigielski / Unsplash

"2026 ist für Aktieninvestoren keineswegs ein einfaches Jahr. Und zu Beginn der aktuellen Berichtssaison haben wir bereits einen historischen Anstieg der Volatilität an den Aktienmärkten erlebt. Schuld daran sind die Anleger, die sich zeitweise wie verwöhnte Kinder verhalten", sagt Geoffroy Lenoir, Head of Collective Investment Management bei Ofi Invest Asset Management. Analysten hätten ihre Gewinnprognosen im Laufe des Jahres weltweit stetig nach oben korrigiert. Doch Anleger hätten trotzdem damit gerechnet, dass die Unternehmen die Erwartungen noch deutlich übertreffen würden. Es reiche daher nicht mehr aus, zu wissen, was der Konsens für ein bestimmtes Unternehmen erwarte. Man müsse auch einschätzen, wo die Erwartungen der Anleger im Verhältnis zum Konsens liegen würden. Geoffroy Lenoir habe gewusst, dass diese Berichtssaison mit Vorsicht zu genießen sei. Die Aktienkurse hätten trotz hervorragender Ergebnisse sehr verhalten auf die Berichtssaison des letzten Quartals reagiert. Lenoir habe daher vermutet, dass auch dieses Quartal die Nerven strapazieren würde. Um es gelinde auszudrücken: Lenoir habe nicht falsch gelegen. Obwohl die Erwartungen nochmals übertroffen worden seien, hätten die Gewinnmeldungen in einigen Fällen zweistellige Kursrückgänge ausgelöst. Das heiße, es reiche schon, wenn nur ein einziger Faktor nicht genau den Erwartungen der Anleger entspreche. Davon sei der Technologiesektor besonders hart getroffen worden. Paradebeispiele hierfür seien Alphabet, Intel und ServiceNow. Zwar würden sich die Anzeichen mehren, dass künstliche Intelligenz tatsächlich monetarisiert werde. Angesichts des Ausmaßes aktueller und künftiger Investitionen in KI gebe es jedoch nach wie vor keine Garantie dafür, dass die Renditen auf das investierte Kapital einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen würden. Da sich die Gewinne immer stärker auf Anbieter von KI-Infrastruktur konzentrieren würden, scheine der Markt inzwischen Zweifel daran zu hegen, wie lange diese Entwicklung anhalten könne. Zwar würden die Gewinne weiter rasant ansteigen, doch die Kurse stünden unter Druck. Fazit: Die Aktienmärkte würden ihre Risikoprämie weiter aufbauen, was angesichts der angespannten Anleiherenditen durchaus Sinn ergebe. Anleger würden ihr Kapital verstärkt in defensive Branchen wie Gesundheit, Landwirtschaft und Ernährung umschichten. Die Sektoren Öl und Technologie hätten den größten Anteil an den Gewinnen für 2026 ausgemacht. Der Rest des Marktes liege nicht weit dahinter und biete Anlegern einige gute Gründe, ihre Portfolios zu diversifizieren. Trotz der geopolitischen Turbulenzen, der Unsicherheit hinsichtlich der Zinsstrukturkurve und der volatilen Rohstoffpreise sei Geoffroy Lenoir weiterhin positiv gestimmt. Denn die Unternehmen würden in diese Phase mit allgemein soliden Bilanzen, einer intakten Ertragskraft und nach wie vor günstigen Gewinnwachstumsaussichten gehen. Diese soliden Fundamentaldaten dürften die Märkte weiterhin beflügeln, auch wenn sie keinen Schutz vor Volatilitätsschüben bieten würden. Lenoir rechne daher damit, dass sich die Unternehmen deutlich in ihrem Gewinnwachstum, ihrer Cash-Generierung und finanziellen Qualität unterscheiden würden und Selektivität den Ausschlag geben werde.

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