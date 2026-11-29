Die Bechtle Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 33,84 Euro geschlossen, ein Plus von 2,79 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Bechtle Aktie 6,28 Prozent und kletterte zurück über die 200-Tage-Linie.
Bechtle Aktie: Geschäftsvolumen plus 19 Prozent, Prognose zweimal erhöht – der Staat wird zum Wachstumsmotor
Die Bechtle Aktie gewinnt in der Woche 6,28 Prozent und schließt bei 33,84 Euro. Der IT-Dienstleister profitiert von Aufträgen der öffentlichen Hand und meldet einen Rekordauftragsbestand. Zum Jahreswechsel kommt ein neuer Chef.
Bechtle AG · ISIN: DE0005158703 · WKN: 515870 · Handelssymbol: BC8 (Xetra)
Die Zahlen
Rekordaufträge aus Amtsstuben und Ministerien
Im dritten Quartal 2026 erzielte Bechtle ein Geschäftsvolumen von 2,44 Milliarden Euro, ein Plus von 19 Prozent. Der Vorsteuergewinn stieg um 13,9 Prozent, der Umsatz um 6,1 Prozent. In Deutschland wuchs das Geschäftsvolumen um 20,8 Prozent, vor allem dank der öffentlichen Hand: Deren Aufträge stiegen nach Angaben des designierten Vorstandschefs Konstantin Ebert im Quartal um 30 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte mit 3,6 Milliarden Euro einen Rekord.
Anfang November hob Bechtle die Gewinnprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr an. Der Vorsteuergewinn soll 2026 um mehr als 10 Prozent wachsen, bisher waren 5 bis 10 Prozent geplant. Beim Geschäftsvolumen erwartet Bechtle weiter ein Plus von mehr als 10 Prozent, beim Umsatz 5 bis 10 Prozent.
Ein Schwachpunkt bleibt der Cashflow: Nach neun Monaten lag der operative Mittelzufluss bei minus 131 Millionen Euro, weil hohe Projektvolumen Kapital binden.
Der Wechsel
Neuer Chef ab Januar
Vorstandschef Thomas Olemotz verabschiedet sich zum Jahresende, Konstantin Ebert übernimmt am 1. Januar 2027. Zuletzt kaufte Bechtle den britischen KI-Spezialisten Bespoke XYZ mit 52 Beschäftigten.
Bechtle profitiert davon, dass der Staat endlich digitalisiert. Der negative Cashflow zeigt aber, dass dieses Wachstum Kapital bindet.
Häufige Fragen zur Bechtle Aktie
Wo hat die Bechtle Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 33,84 Euro, ein Plus von 2,79 Prozent.
Was erwartet Bechtle für 2026?
Mehr als 10 Prozent Wachstum beim Vorsteuergewinn und beim Geschäftsvolumen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005158703, WKN 515870, Handelssymbol BC8.
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