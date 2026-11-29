Im dritten Quartal 2026 erzielte Bechtle ein Geschäftsvolumen von 2,44 Milliarden Euro, ein Plus von 19 Prozent. Der Vorsteuergewinn stieg um 13,9 Prozent, der Umsatz um 6,1 Prozent. In Deutschland wuchs das Geschäftsvolumen um 20,8 Prozent, vor allem dank der öffentlichen Hand: Deren Aufträge stiegen nach Angaben des designierten Vorstandschefs Konstantin Ebert im Quartal um 30 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte mit 3,6 Milliarden Euro einen Rekord.

Anfang November hob Bechtle die Gewinnprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr an. Der Vorsteuergewinn soll 2026 um mehr als 10 Prozent wachsen, bisher waren 5 bis 10 Prozent geplant. Beim Geschäftsvolumen erwartet Bechtle weiter ein Plus von mehr als 10 Prozent, beim Umsatz 5 bis 10 Prozent.

Ein Schwachpunkt bleibt der Cashflow: Nach neun Monaten lag der operative Mittelzufluss bei minus 131 Millionen Euro, weil hohe Projektvolumen Kapital binden.