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Bayer Aktie: Tagesgewinner mit Kursziel 56,48 Euro

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 12:52 3 Min. XTB

- Wichtige Kursmarken: Auf der Oberseite stünden die Marken bei 54,00 EUR und 56,48 EUR im Fokus; die zentrale Absicherung nach unten bilde die Zone um 50,00 EUR (SMA20 /...

Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker: BAYN) unter die Lupe. BAYN BAYN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen In den aktuellen Aktien News setze der DAX 40 ein gemischtes Signal: Zum Xetra-Schluss am Dienstag hätten sich 21 Gewinner und 19 Verlierer gegenübergestanden. Das Highlight des Handelstages habe jedoch eindeutig die Bayer Aktie geliefert, die sich mit einem Zuwachs von +4,93% an die Spitze der Gewinnerliste gesetzt habe – noch vor Infineon (+3,49%) und Siemens Energy (+2,45%). Aus technischer Sicht sende die Leverkusener Aktie damit starke Trendfolge-Signale. 📌 Die 3 Key Takeaways zur Bayer Aktie Tagesgewinner im DAX: Die Bayer Aktie habe per Xetra-Schluss am 03.11.2026 mit einem Plus von 4,93% an der DAX-Spitze geschlossen.

Technisches Kaufsignal: Der Ausbruch über die SMA200 und das offene Gap up würden die bullische Trendfortsetzung im Tages- und 4-Stunden-Chart untermauern.

Wichtige Kursmarken: Auf der Oberseite stünden die Marken bei 54,00 EUR und 56,48 EUR im Fokus; die zentrale Absicherung nach unten bilde die Zone um 50,00 EUR (SMA20 / Gap). Chartcheck: Bayer Aktie im Tageschart (Daily) Nachdem die Bayer Aktie Anfang Juni ihr Jahrestief im Dunstkreis der 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 43,64 EUR) markiert habe, sei nach einer Konsolidierungsphase der dynamische Anstieg über die SMA20 (45,42 EUR) gefolgt. Die Hürde an der SMA50 (47,22 EUR) habe das Papier nur kurz eingebremst, bevor es mit starkem Momentum an das bisherige Jahreshoch gelaufen sei. Gewinnmitnahmen hätten anschließend zu einer Seitwärtsbox geführt, in der die SMA200 den Rücksetzer im Oktober solide habe abfangen können. Seit Ende der Vorwoche dominiere wieder Kaufdruck: Ein deutliches GAP-Up zum Wochenausklang und der gestrige Handelsschub nach Norden würden das Aufwärtsmomentum bestätigen, wenngleich Anleger im späten Handel Teile der Tagesgewinne realisiert hätten. Bullisches Szenario: Bestätige die Bayer Aktie heute den gestrigen Tagesschluss per grüner Tageskerze, würden die nächsten logischen Anlaufmarken auf der Oberseite bei 54,00 EUR sowie folgend am Widerstand bei 56,48 EUR liegen.

Bärisches Szenario: Setze eine Korrektur ein (rote Tageskerze), drohe zunächst der Test des offenen Freitag-Gaps bei 47,90 EUR. Spätestens an der darunter liegenden SMA50 (47,22 EUR) sollten die Bullen wieder zugreifen, um das übergeordnete Setup nicht zu gefährden. Übergeordnete Einschätzung Daily: Bullisch Chartcheck: Bayer Aktie im 4-Stunden-Chart (4h) Auf der 4-Stunden-Zeitebene werde die Konsolidierung seit Anfang Oktober plastisch: Nach Markierung des Monatstiefs sei die Aktie zügig von der SMA20 (46,84 EUR) bzw. SMA50 (45,68 EUR) über die SMA200 (46,84 EUR) geklettert. Der Ausbruch sei ohne nennenswerten Widerstand gelungen und direkt in die jüngste Aufwärtsbeschleunigung gemündet. Solange sich der Kurs über der steigenden SMA20 behaupte, bleibe der Weg des geringsten Widerstands aufwärts gerichtet. Rücksetzer-Potenzial: Würden sich die gestrigen Gewinnmitnahmen kurzfristig fortsetzen, sei ein Schließen des untergeordneten Gaps bei 50,04 EUR möglich. Direkt darunter stütze die SMA20 als Trendfilter. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bullisch Tagesprognose: Aufwärts Relevante Kursmarken der Bayer Aktie Widerstände 57,86 EUR (GAP)

56,48 EUR

54,00 EUR

53,70 EUR Unterstützungen 51,35 EUR

50,17 EUR

50,04 EUR (GAP)

49,54 EUR

47,90 EUR (GAP)

47,22 EUR (SMA50)

46,84 EUR (SMA20 / SMA200)

45,42 EUR (SMA20 Daily)

43,64 EUR (SMA200 Daily) (Analyse vom 04.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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