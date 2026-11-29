Die Rechnung ist einfach: Wer am Donnerstag 4,22 Prozent gewinnt und die Woche trotzdem im Minus beendet, hat an den Tagen davor deutlich verloren. Eine neue negative Unternehmensmeldung als Auslöser hat die Redaktion nicht gefunden. Naheliegend sind Gewinnmitnahmen. Die Aktie hat in einem Jahr 72,63 Prozent gewonnen, die Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA war die Nachricht, auf die Anleger jahrelang gewartet hatten. Ist sie da, fehlt der nächste Treiber.

Dazu kommt Gegenwind im Pharmageschäft. In Deutschland wird über einen höheren Herstellerabschlag von 15,5 Prozent auf Arzneimittel diskutiert. Im DAX gab es in der Woche nur vier Verlierer, Bayer war einer davon.