Ein Verlierer, der sich kaum wie einer anfühlt. Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Handelssymbol: BAYN, US-Handelssymbol: BAYRY) verlor in der Woche bis zum 27. November 0,94 Prozent und zählt damit zu den Eurostoxx50 Verlierern der Woche. Auf Monatssicht steht ein Plus von 14,54 Prozent, auf Jahressicht von 72,63 Prozent.
Bayer-Aktie Eurostoxx50 Verlierer der Woche: Glyphosat-Vergleich steht, Kurs fällt trotzdem – geht der 70-Prozent-Rally die Luft aus?
Die Bayer-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Verlierern der Woche: minus 0,94 Prozent, obwohl sie am Donnerstag 4,22 Prozent gewann. Nach plus 72,63 Prozent in einem Jahr nehmen Anleger Gewinne mit. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Bayer-Aktie die Woche im Minus beendete
Die Rechnung ist einfach: Wer am Donnerstag 4,22 Prozent gewinnt und die Woche trotzdem im Minus beendet, hat an den Tagen davor deutlich verloren. Eine neue negative Unternehmensmeldung als Auslöser hat die Redaktion nicht gefunden. Naheliegend sind Gewinnmitnahmen. Die Aktie hat in einem Jahr 72,63 Prozent gewonnen, die Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA war die Nachricht, auf die Anleger jahrelang gewartet hatten. Ist sie da, fehlt der nächste Treiber.
Dazu kommt Gegenwind im Pharmageschäft. In Deutschland wird über einen höheren Herstellerabschlag von 15,5 Prozent auf Arzneimittel diskutiert. Im DAX gab es in der Woche nur vier Verlierer, Bayer war einer davon.
Gewinnmitnahmen
Nach mehr als 70 Prozent Jahresplus ist viel eingepreist.
Treiber fehlt
Der Glyphosat-Vergleich ist als Nachricht verarbeitet.
Gesundheitspolitik
Ein höherer Herstellerabschlag würde das Pharmageschäft belasten.
Häufige Fragen zur Bayer-Aktie
Warum ist die Bayer-Aktie ein Eurostoxx50 Verlierer der Woche?
Nach einer langen Rally nahmen Anleger Gewinne mit. Die Bayer-Aktie verlor in der Woche 0,94 Prozent, trotz plus 4,22 Prozent am Donnerstag.
Wie lauten ISIN und WKN der Bayer-Aktie?
Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001.
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