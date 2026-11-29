Warum ist die BAWAG-Aktie ATX Verlierer der Woche?

Die Aktie verlor in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 insgesamt 3,96 Prozent. Hauptgrund war das Urteil des irischen High Court vom 26. November, der die Übernahme der PTSB wegen einer fehlenden getrennten Abstimmung der Minderheitsaktionäre nicht genehmigte.

Ist die PTSB-Übernahme durch die BAWAG endgültig gescheitert?

Nein, das Gericht hat den Deal aus formalen Gründen nicht genehmigt. Wie BAWAG und PTSB weiter vorgehen, ist offen; PTSB prüft das Urteil.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der BAWAG-Aktie?

Die ISIN lautet AT0000BAWAG2, die WKN A2DYJN. An der Wiener Börse lautet das Kürzel BG, auf Xetra 0B2 und in den USA außerbörslich BWAGF.