Ein Formfehler mit Milliardenfolgen: Die BAWAG-Aktie (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Wiener-Börse-Kürzel: BG, Xetra-Kürzel: 0B2, US-Handelssymbol: BWAGF) verlor in der KW 48 3,96 Prozent und ist damit der größte ATX Verlierer der Woche. Am Donnerstag brach der Kurs um 5,73 Prozent auf 146,40 Euro ein, nachdem der irische High Court die geplante Übernahme der Permanent TSB (PTSB) nicht genehmigt hatte. Die Erholung um 4,44 Prozent am Freitag reichte nicht, um die Woche zu retten. Der ATX gewann im selben Zeitraum 0,35 Prozent.
BAWAG-Aktie ATX Verlierer der Woche: Richter in Dublin stoppt den 1,6-Milliarden-Deal – was jetzt aus der PTSB-Übernahme wird
Die BAWAG-Aktie ist der größte ATX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 3,96 Prozent landete die Bank in der KW 48 auf dem letzten Platz im Leitindex. Am Donnerstag verweigerte der irische High Court die Genehmigung der 1,62 Milliarden Euro schweren Übernahme der PTSB – wegen eines Formfehlers bei der Abstimmung. Unsere Wochenanalyse erklärt das Urteil und die möglichen Folgen.
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Das Urteil
Zwei Aktionärsklassen, eine Abstimmung zu wenig
Richter Michael Quinn verweigerte am 26. November die gerichtliche Genehmigung des sogenannten Scheme of Arrangement, mit dem die BAWAG die irische Bank vollständig übernehmen wollte. Der Grund ist formaler Natur: Nach Auffassung des Gerichts hätten zwei Aktionärsklassen getrennt abstimmen müssen – der irische Finanzminister, der 57,5 Prozent an der PTSB hält, und alle übrigen Aktionäre. Eine solche getrennte Abstimmung der Minderheitsaktionäre hatte es nicht gegeben. Damit fehlte dem Gericht nach eigener Darstellung der Spielraum, den Deal zu genehmigen. Ob die Übernahme wirtschaftlich sinnvoll ist, habe das Gericht ausdrücklich nicht zu beurteilen.
Kleine Kläger, große Wirkung
Angestoßen hatten das Verfahren vier PTSB-Kleinaktionäre um Piotr Skoczylas, die zusammen nur rund 0,003 Prozent der Anteile halten.
Breite Zustimmung bisher
Auf der PTSB-Hauptversammlung im Juli hatten 91,3 Prozent der abgegebenen Stimmen für den Verkauf an die BAWAG votiert. Die EZB hatte die Übernahme Anfang November genehmigt.
Reaktionen in Dublin
Die PTSB-Aktie stieg nach dem Urteil um 4,3 Prozent auf 3,10 Euro – über dem BAWAG-Angebot von 2,97 Euro je Aktie. PTSB erklärte, das Urteil zu prüfen.
Analysten mahnen zur Geduld
Erste-Analyst Thomas Unger sieht die Unsicherheit über Abschluss und Zeitpunkt der Transaktion weiterhin als Belastung für die Aktie.
Wochenanalyse
Bankenschwäche plus Gerichtsschock
Schon vor dem Urteil stand die BAWAG-Aktie unter Druck. Am Dienstag verlor sie 1,3 Prozent, am Mittwoch weitere 3,4 Prozent, als die schwergewichteten Bankwerte im ATX insgesamt nachgaben. Der Donnerstag brachte dann den Gerichtsschock. Am Freitag setzte eine Gegenbewegung ein, getragen von der allgemeinen Stabilisierung der Bankaktien. Auf Monatssicht beträgt das Minus 5,50 Prozent.
Einordnung
Operativ weiter stark
Das operative Geschäft der BAWAG ist von dem Urteil nicht betroffen. Im dritten Quartal 2026 erzielte die Bank einen Nettogewinn von 247,5 Millionen Euro und bestätigte ihr Ziel von mehr als 960 Millionen Euro Nettogewinn für 2026. Die Kapitalausstattung liegt deutlich über dem Zielwert. Auf Jahressicht steht die Aktie trotz des Rückschlags noch 31,92 Prozent im Plus, über fünf Jahre hat sie sich mehr als verdreifacht. Der Analystenkonsens lag zuletzt bei einem durchschnittlichen Kursziel von 199 Euro.
Häufige Fragen zur BAWAG-Aktie
Warum ist die BAWAG-Aktie ATX Verlierer der Woche?
Die Aktie verlor in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 insgesamt 3,96 Prozent. Hauptgrund war das Urteil des irischen High Court vom 26. November, der die Übernahme der PTSB wegen einer fehlenden getrennten Abstimmung der Minderheitsaktionäre nicht genehmigte.
Ist die PTSB-Übernahme durch die BAWAG endgültig gescheitert?
Nein, das Gericht hat den Deal aus formalen Gründen nicht genehmigt. Wie BAWAG und PTSB weiter vorgehen, ist offen; PTSB prüft das Urteil.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der BAWAG-Aktie?
Die ISIN lautet AT0000BAWAG2, die WKN A2DYJN. An der Wiener Börse lautet das Kürzel BG, auf Xetra 0B2 und in den USA außerbörslich BWAGF.
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