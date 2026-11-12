BASF-Aktie Prognose: Die 55-Euro-Mauer wackelt – Ausbruch nach 14 Jahren oder nächste Bullenfalle?

Unter Konzernchef Markus Kamieth trennt sich BASF von allem, was nicht zum Kern gehört. Das Lackgeschäft ging für einen Unternehmenswert von 7,7 Milliarden Euro an Carlyle und den Staatsfonds von Katar, BASF bleibt mit 40 Prozent beteiligt. Seit Januar 2024 hat der Konzern rund 7.000 Stellen abgebaut, die Fixkosten im Kerngeschäft sollen bis 2029 um bis zu 20 Prozent sinken. Gleichzeitig wächst BASF dort, wo die Kosten stimmen: im südchinesischen Verbundstandort Zhanjiang, der im März in Betrieb ging, und nun in Louisiana.

Der größte Hebel ist jedoch die Agrarsparte. Agricultural Solutions soll bis Mitte 2027 börsenreif sein und in Frankfurt notiert werden, BASF will Mehrheitsaktionär bleiben. In Finanzkreisen kursieren Bewertungen von mehr als 20 Milliarden Euro – es wäre der größte deutsche Börsengang seit Porsche 2022. Zum Vergleich: Der gesamte BASF-Konzern ist an der Börse rund 47,5 Milliarden Euro wert. Gelingt das Listing zu einem solchen Preis, würde ein großer Teil des Konzernwerts erstmals sichtbar, und der Erlös aus dem Minderheitsanteil könnte in Rückkäufe, Schuldenabbau oder Zukäufe fließen.