Vier Jahre, vier Anläufe, viermal Endstation. Die Zone um 54 bis 55 Euro ist für die BASF-Aktie die härteste Wand im Chartbild – in jedem der vergangenen vier Jahre prallte der Kurs daran ab. Jetzt steht der Ludwigshafener Chemieriese wieder genau dort: Am Donnerstagmittag notiert das Papier bei rund 54,75 Euro, im Tageshoch ging es bereits auf 55,05 Euro. Vor einer Woche war sogar schon ein Ausbruch bis 56,56 Euro gelungen – ehe der weltweite Ausverkauf bei KI-Aktien die Bullen wieder zurückwarf. Rückenwind liefern eine angehobene Jahresprognose, eine Milliardenanlage in Louisiana und ein Agrar-Börsengang, der Milliarden an verborgenem Wert heben könnte. Gegenwind kommt von Jefferies, das die Aktie gerade auf „Underperform“ abgestuft hat, und von einem Übernahmepoker um Evonik, der Anleger spaltet. Unsere BASF-Aktie Prognose trennt, was kurzfristig zählt, von dem, was langfristig trägt.
BASF-Aktie Prognose: Die 55-Euro-Mauer wackelt – Ausbruch nach 14 Jahren oder nächste Bullenfalle?
Prognose angehoben, Rekordinvestition in den USA, Milliardenpoker um Evonik – und eine Chartmarke, an der die BASF-Aktie seit vier Jahren scheitert. Gleichzeitig stuft Jefferies auf „Underperform“ ab. Unsere BASF-Aktie Prognose zeigt, was die Quartalszahlen wirklich hergeben, welche Marken die BASF Chartanalyse jetzt entscheidend macht und warum der Agrar-Börsengang mittel- bis langfristig zum größten Kurstreiber werden könnte.
Die Ausgangslage
Vom Sorgenkind zum DAX-Comeback: plus 20 Prozent seit Januar
Seit fast 14 Jahren hinkt die BASF-Aktie dem DAX hinterher. 2026 könnte das Jahr werden, in dem sich dieses Muster dreht – oder in dem es sich ein weiteres Mal bestätigt.
Vor knapp einem Jahr markierte die BASF-Aktie bei 41,62 Euro ihr 52-Wochen-Tief. Seither hat der Konzern geliefert, was Anleger lange vermisst haben: einen harten Sparkurs, den Verkauf des Lackgeschäfts, einen planbaren Fahrplan für den Börsengang der Agrarsparte und Aktienrückkäufe. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von gut 20 Prozent zu Buche. Am 5. November zog der Kurs um gut 4 Prozent bis auf 56,56 Euro an – das höchste Niveau seit über einem Jahr. Doch schon am Freitag darauf ging es im Sog des weltweiten Ausverkaufs bei KI- und Halbleiterwerten um 2,9 Prozent abwärts, zurück unter die Marke von 55 Euro. Zur Einordnung: Vom Allzeithoch bei knapp 99 Euro ist die Aktie noch immer weit entfernt.
BASF Quartalszahlen
Starkes drittes Quartal: Preismacht ist zurück
Für jede seriöse BASF Aktienanalyse gilt: Operativ war das dritte Quartal das stärkste Signal seit Langem. Unter dem Strich sieht es weniger glänzend aus.
Im dritten Quartal steigerte BASF den Umsatz um 14 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro. Getrieben wurde das Plus vor allem von deutlich höheren Preisen (plus 12 Prozent), die Mengen legten um 2 Prozent zu. Das EBITDA vor Sondereinflüssen kletterte um 15 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, die Marge blieb bei 10,0 Prozent. Laut BASF trugen alle Kerngeschäfte zum Anstieg bei. Den Ausblick für das Gesamtjahr hob der Konzern auf 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro an, nach zuvor 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro.
Der Motor: das Chemiegeschäft
Im Segment Chemicals sprang der Umsatz um 18,5 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Höhere Preise und deutlich gestiegene Mengen zeigen, dass BASF in Europa wieder Preise durchsetzen kann. Finanzchef Dirk Elvermann hatte bereits im Sommer erklärt, die Blockade der Straße von Hormus verschaffe BASF vor allem in Europa wieder Preismacht, weil asiatische Konkurrenten unter Lieferengpässen leiden.
Die Schwachstelle: die Agrarsparte
Ausgerechnet das Geschäft, das an die Börse soll, schwächelte. Bei Agricultural Solutions brach der Umsatz im Quartal um rund 20 Prozent ein, Mengen und Preise gingen zurück. Das Ergebnis des Segments sank.
Der Schönheitsfehler: das Nettoergebnis
Wegen einer Wertberichtigung von 318 Millionen Euro im Bereich Monomers und Restrukturierungskosten vor allem in Ludwigshafen rutschte das EBIT auf minus 98 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 155 Millionen Euro oder 0,18 Euro je Aktie. Bereinigt verdiente BASF dagegen 0,72 Euro je Aktie nach 0,52 Euro im Vorjahr.
Die Baustelle: der freie Cashflow
Im dritten Quartal flossen 523 Millionen Euro frei zu, 125 Millionen Euro mehr als vor einem Jahr. Nach neun Monaten steht laut Berechnungen von Finimize aber noch ein Minus von rund 1 Milliarde Euro. Das Jahresziel von 1,5 bis 2,3 Milliarden Euro verlangt deshalb ein sehr starkes Schlussquartal.
Diese starke Entwicklung unserer Kerngeschäfte seit Jahresbeginn gibt uns die Zuversicht
Bemerkenswert ist die Vorsicht, mit der Kamieth die Zahlen einordnete. In der Telefonkonferenz sagte er, das Portfolio habe die Talsohle bei den Margen deutlich hinter sich gelassen, sei aber noch nicht auf einem normalen Niveau über den gesamten Zyklus angekommen. Für das vierte Quartal bleibe BASF trotz einiger besserer Konjunkturdaten zurückhaltend.
Die aktuellen News
Louisiana, Jefferies und Evonik: drei Nachrichten, drei Richtungen
Kurzfristig wird die BASF-Aktie von drei Themen bewegt, die gegensätzlicher kaum sein könnten.
Erstens: die Milliardenanlage in Louisiana. Am Mittwoch hat BASF am US-Verbundstandort Geismar die letzte Ausbaustufe seiner MDI-Produktion eingeweiht. MDI ist ein Grundstoff für Dämmstoffe, Autositze und Kühlschränke. Mit rund 1 Milliarde US-Dollar ist es nach Unternehmensangaben die bislang größte vollständig eigene Investition von BASF in Nordamerika, die Jahreskapazität verdoppelt sich nahezu auf rund 600.000 Tonnen. Kamieth spricht von einem langfristigen Bekenntnis zum US-Markt – BASF baut damit dort aus, wo Energie deutlich günstiger ist als in Europa.
Zweitens: der Jefferies-Hammer. Ausgerechnet am Tag der Einweihung stufte Jefferies die BASF-Aktie von „Hold“ auf „Underperform“ ab und beließ das Kursziel bei 44 Euro – rund 20 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Die Analysten erwarten für 2027 ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 7,4 Milliarden Euro und damit etwa 5 Prozent weniger als der Konsens. Als Gründe nennen sie schwache Margen bei Basischemikalien, neue Kapazitäten in China, eine verhaltene Nachfrage sowie hohe Rohstoff- und Energiekosten. Mit einer nachhaltigen Erholung binnen zwölf Monaten rechnet Jefferies nicht. Die Börse zeigte sich wenig beeindruckt: Heute legt die Aktie zu.
Drittens: der Evonik-Poker. Ende September bestätigte BASF Sondierungen über eine mögliche Übernahme des Essener Spezialchemiekonzerns. Ein erstes Gebot von rund 22 Euro je Aktie wies Evonik laut Reuters als zu niedrig zurück, auch die nachgebesserte Offerte von 24 Euro je Aktie – rund 11 Milliarden Euro für das gesamte Unternehmen – lehnte der Vorstand ab. Interimschef Claus Rettig bekräftigte das Nein Anfang November. Ein Treffen der Vorstands- und Finanzchefs am vergangenen Wochenende brachte nach Medienberichten keine Annäherung. Entscheidend ist die RAG-Stiftung, die rund 44 Prozent an Evonik hält. Pikant: Die Evonik-Aktie notiert mit gut 21 Euro deutlich unter dem Gebot – der Markt zweifelt offenbar an einem Abschluss.
Zukäufe sind in unserer Strategie ein Kann, kein Muss.
Für die BASF-Aktie ist der Poker ein zweischneidiges Schwert. Kamieth betont, BASF werde nicht zu viel bezahlen und halte an Ausschüttungen von mindestens 12 Milliarden Euro für 2025 bis 2028 fest. Ein Deal würde nach seinen Worten frühestens 2028 abgeschlossen. Kurzfristig dürfte jede neue Schlagzeile die Aktie bewegen: Ein Rückzug von BASF würde die Sorge vor einer teuren Übernahme beseitigen, ein deutlich höheres Gebot dagegen Fragen nach Schulden und Rückkäufen aufwerfen.
BASF Chartanalyse
Die 55-Euro-Mauer: Bodenbildung nach fünf Jahren?
Die BASF Chartanalyse läuft auf eine einzige Frage hinaus: Gelingt diesmal der nachhaltige Sprung über 55 Euro?
Die Charttechniker von HSBC bringen es auf den Punkt: In jedem der vergangenen vier Jahre hat sich die BASF-Aktie an der Widerstandszone bei 54 bis 55 Euro abgearbeitet. Gelingt der Ausbruch, ließe sich die gesamte Kursentwicklung der vergangenen fünf Jahre als langfristige Bodenbildung lesen. Aus der Höhe dieser Bodenformation ergibt sich nach HSBC ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 18 Euro – eine Rechengröße, kein Kursziel. Ermutigend ist zudem, dass die Aktie zuletzt die 38-Monats-Linie bei 46,90 Euro als Sprungbrett genutzt hat, statt erneut ans untere Ende der Spanne zu fallen. Im Jahreschart hat sich ein sogenannter Außenstab gebildet: Die Spanne des laufenden Jahres umschließt die des Vorjahres – ein Muster, das sich mit einem Ausbruch nach oben auflösen würde.
Der Fehlausbruch vom 5. November mahnt allerdings zur Vorsicht. Das Hoch bei 56,56 Euro hielt nur einen Tag. Nach unten bilden die Oktober-Tiefs um 51 Euro die erste Unterstützung, darunter verläuft die 200-Tage-Linie, die Ende September bei gut 49,50 Euro lag.
Szenario 1: Der Ausbruch gelingt
Schließt die BASF-Aktie nachhaltig über 55 Euro und überwindet das Hoch bei 56,56 Euro, wäre die mehrjährige Widerstandszone aus Sicht der BASF Chartanalyse geknackt. Einen möglichen Impuls könnte der Kapitalmarkttag am 24. November liefern. Die nächsten markanten Chartmarken liegen dann erst um 60 Euro.
Szenario 2: Der Kampf an der Mauer geht weiter
Fehlen neue Impulse, dürfte die Aktie zwischen der Unterstützung um 51 Euro und der Zone um 55 bis 56,50 Euro pendeln. Nach einem Anstieg von gut 20 Prozent seit Januar wäre eine solche Konsolidierung nicht ungewöhnlich.
Szenario 3: Die Mauer hält erneut
Enttäuscht der Kapitalmarkttag, eskaliert der Evonik-Poker zu einem teuren Bieterkampf oder drückt ein erneuter Ausverkauf den Gesamtmarkt, droht ein Rückfall in Richtung 51 Euro. Fällt auch diese Marke, rückt die 200-Tage-Linie um 50 Euro in den Fokus – und das Muster der vergangenen vier Jahre hätte sich wiederholt.
Die Analysten
Kursziele von 42 bis 65 Euro: die Aktie liegt schon über dem Schnitt
Selten war das Analystenlager bei BASF so gespalten. Goldman Sachs sah den fairen Wert zuletzt bei 65 Euro, Bernstein bei 59 Euro, die LBBW bei 57 Euro. Am anderen Ende stehen Jefferies mit 44 Euro und JPMorgan mit 42 Euro und der Einstufung „Underweight“. Die Deutsche Bank hat ihre Kaufempfehlung Anfang November kassiert und das Ziel auf 53 Euro gesenkt. Der Durchschnitt der sieben hier genannten Häuser liegt bei rund 53 Euro – und damit bereits unter dem aktuellen Kurs. Die Börse ist den Analysten also vorausgelaufen. Alle genannten Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
BASF: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kurs am 12. November 2026 gegen 13:25 Uhr: rund 54,75 Euro. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, finanzen.ch, Boerse Express, ad-hoc-news, Goldesel; Studien vom 29. Oktober bis 11. November 2026, Goldman Sachs Stand Mai 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Goldman Sachs
|65
|Bernstein
|59
|LBBW
|57
|Deutsche Bank
|53
|Berenberg
|51,5
|Jefferies
|44
|JPMorgan
|42
Mittel- bis langfristige Prognose
Das große Bild: Ein Konzern zerlegt sich – und baut sich neu
Wer über die nächsten Wochen hinausblickt, sieht den radikalsten Umbau in der Geschichte von BASF – und genau darin liegt der Kern der mittel- bis langfristigen BASF-Aktie Prognose.
Unter Konzernchef Markus Kamieth trennt sich BASF von allem, was nicht zum Kern gehört. Das Lackgeschäft ging für einen Unternehmenswert von 7,7 Milliarden Euro an Carlyle und den Staatsfonds von Katar, BASF bleibt mit 40 Prozent beteiligt. Seit Januar 2024 hat der Konzern rund 7.000 Stellen abgebaut, die Fixkosten im Kerngeschäft sollen bis 2029 um bis zu 20 Prozent sinken. Gleichzeitig wächst BASF dort, wo die Kosten stimmen: im südchinesischen Verbundstandort Zhanjiang, der im März in Betrieb ging, und nun in Louisiana.
Der größte Hebel ist jedoch die Agrarsparte. Agricultural Solutions soll bis Mitte 2027 börsenreif sein und in Frankfurt notiert werden, BASF will Mehrheitsaktionär bleiben. In Finanzkreisen kursieren Bewertungen von mehr als 20 Milliarden Euro – es wäre der größte deutsche Börsengang seit Porsche 2022. Zum Vergleich: Der gesamte BASF-Konzern ist an der Börse rund 47,5 Milliarden Euro wert. Gelingt das Listing zu einem solchen Preis, würde ein großer Teil des Konzernwerts erstmals sichtbar, und der Erlös aus dem Minderheitsanteil könnte in Rückkäufe, Schuldenabbau oder Zukäufe fließen.
BASF Aktienanalyse
Die Bewertung: Dividende als Fundament, Umbau als Option
Die Bewertung ist der Dreh- und Angelpunkt jeder BASF Aktienanalyse. Auf Basis der Gewinnschätzungen der Analysten für 2026 von rund 3,29 Euro je Aktie liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei knapp 17. Billig ist das für einen Chemiekonzern in einer schwierigen Branchenlage nicht. Den Boden bildet die Dividende: BASF zahlt mindestens 2,25 Euro je Aktie, das entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 4,1 Prozent. Hinzu kommen Aktienrückkäufe, nach dem abgeschlossenen Programm über 1,5 Milliarden Euro läuft seit August ein weiteres über bis zu 1 Milliarde Euro. Die eigentliche Frage lautet daher nicht, ob BASF heute günstig ist, sondern ob die Gewinne steigen, wenn die Sonderkonjunktur durch die Hormus-Blockade abebbt. Genau daran zweifelt Jefferies – und genau darauf setzen die Optimisten.
Die BASF-Aktie auf einen Blick
BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Symbol: BAS) – rund 54,75 Euro am Mittag des 12. November 2026 (Xetra-Schluss am Vortag: 54,48 Euro)
52-Wochen-Hoch: 56,56 Euro (5. November 2026), 52-Wochen-Tief: 41,62 Euro (19. November 2025)
Chartmarken: Widerstandszone 54 bis 55 Euro, Hoch 56,56 Euro; Unterstützung um 51 Euro, 200-Tage-Linie um 50 Euro, 38-Monats-Linie 46,90 Euro
Q3 2026: Umsatz 16,4 Mrd. Euro (+14 Prozent), EBITDA vor Sondereinflüssen 1,6 Mrd. Euro (+15 Prozent), bereinigtes Ergebnis je Aktie 0,72 Euro
Prognose 2026: EBITDA vor Sondereinflüssen 7,4 bis 7,8 Mrd. Euro, freier Cashflow 1,5 bis 2,3 Mrd. Euro
Dividende: 2,25 Euro je Aktie, Rendite rund 4,1 Prozent
Börsenwert: rund 47,5 Mrd. Euro
Analysten-Kursziele: 42 bis 65 Euro, Durchschnitt der genannten Häuser rund 53 Euro
Nächste Termine: Kapitalmarkttag am 24. November 2026, Jahreszahlen am 26. Februar 2027
Häufige Fragen zur BASF-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige BASF-Aktie Prognose?
Kurzfristig entscheidet die Widerstandszone um 55 Euro. Ein nachhaltiger Schlusskurs über dem Hoch von 56,56 Euro würde das Chartbild deutlich aufhellen. Nach unten sind die Oktober-Tiefs um 51 Euro die erste Unterstützung. Als nächster Impuls gilt der Kapitalmarkttag am 24. November.
Was zeigen die BASF Quartalszahlen?
Im dritten Quartal stiegen Umsatz und EBITDA vor Sondereinflüssen um 14 und 15 Prozent, getrieben von höheren Preisen. Wegen einer Wertberichtigung und Restrukturierungskosten blieb der Nettogewinn mit 155 Millionen Euro aber gering. BASF hob die Jahresprognose an.
Was zeigt die BASF Chartanalyse?
Die Aktie kämpft erneut mit der Zone um 54 bis 55 Euro, an der sie in jedem der vergangenen vier Jahre gescheitert ist. Ein Ausbruch könnte nach Einschätzung von HSBC eine mehrjährige Bodenbildung abschließen. Der kurze Ausbruch auf 56,56 Euro Anfang November hielt allerdings nicht.
Welche Kursziele nennen Analysten für die BASF-Aktie?
Die Spanne reicht von 42 Euro (JPMorgan) und 44 Euro (Jefferies) über 53 Euro (Deutsche Bank) und 57 Euro (LBBW) bis 59 Euro (Bernstein) und 65 Euro (Goldman Sachs, Stand Mai). Der Durchschnitt der genannten Häuser liegt bei rund 53 Euro.
Was bedeutet der Evonik-Poker für die BASF-Aktie?
Evonik hat Angebote von bis zu 24 Euro je Aktie abgelehnt. BASF betont, nicht zu viel bezahlen zu wollen und an Ausschüttungen von mindestens 12 Milliarden Euro bis 2028 festzuhalten. Für die Aktie wäre ein deutlich teureres Gebot eher ein Risiko.
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