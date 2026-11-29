Was für eine Woche für die AT&S-Aktie (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Wiener-Börse-Kürzel: ATS, Xetra-Kürzel: AUS, US-Handelssymbol: ASAAF): Erst ein Kurssprung von 13 Prozent, dann zwei Tage mit zusammen rund 20 Prozent Minus, schließlich zwei Tage mit zweistelligen Erholungsgewinnen. Unter dem Strich steht ein Wochenplus von 7,69 Prozent – damit ist der steirische Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten der größte ATX Gewinner der Woche. Der Leitindex ATX selbst kam in der KW 48 nur auf ein Plus von 0,35 Prozent auf 6.225,96 Punkte.
AT&S-Aktie ATX Gewinner der Woche: Achterbahnfahrt mit Happy End – Großaktionär kauft für über 10 Millionen Euro
Die AT&S-Aktie ist der größte ATX Gewinner der Woche: Nach Tagesausschlägen von bis zu 13 Prozent in beide Richtungen schloss der Leiterplatten- und Substratspezialist die KW 48 mit einem Plus von 7,69 Prozent ab. Den Ausschlag gaben die Erholung der KI-Werte und ein Millionenkauf des Kernaktionärs Dörflinger. Unsere Wochenanalyse zeigt, was hinter dem Comeback steckt und wo die Risiken liegen.
Wochenanalyse
Fünf Tage, fünf Extreme
Kaum eine Aktie an der Wiener Börse spiegelt die Nervosität rund um künstliche Intelligenz so deutlich wider wie AT&S.
Montag: Die Rückkehrhoffnung rund um Nvidia-Mitgründer Jensen Huang löste eine Erleichterungsrally bei Technologiewerten aus. AT&S sprang um rund 13 Prozent nach oben, der ATX gewann 2,22 Prozent.
Dienstag: Die Euphorie verpuffte. Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor drückten den Stoxx Europe 600 Technology um 2,8 Prozent, AT&S verlor 12,3 Prozent.
Mittwoch: Der Ausverkauf ging weiter. Zweifel, ob die gewaltigen KI-Investitionen ausreichende Renditen abwerfen, kosteten die Aktie weitere 7,7 Prozent.
Donnerstag: Mit dem freundlicheren Technologiesektor drehte AT&S kräftig ins Plus und schloss rund 10 Prozent höher bei 99,40 Euro – Spitzenreiter im ATX.
Freitag: Die Erholung setzte sich fort, die Aktie kletterte wieder über die Marke von 100 Euro.
Die Gründe
Was den ATX Gewinner antreibt
Insider-Signal mit Gewicht
Die Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, eine eng verbundene Person von Aufsichtsrat Georg Hansis, kaufte am 26. November insgesamt 102.700 AT&S-Aktien zu Durchschnittskursen um 97 Euro – ein Volumen von mehr als 10 Millionen Euro. Die Gesellschaft gehört zur Dörflinger Privatstiftung, die mit 17,4 Prozent an AT&S beteiligt ist.
KI-Stimmung als Taktgeber
AT&S liefert Substrate für Hochleistungsprozessoren in KI-Rechenzentren. Jede Wende in der Debatte um Nvidia und die Rentabilität von KI-Investitionen schlägt deshalb direkt auf den Kurs durch.
Operativ im Rekordmodus
Im zweiten Quartal 2026/27 erzielte AT&S mit 681,9 Millionen Euro den höchsten Quartalsumsatz der Firmengeschichte, währungsbereinigt ein Plus von 52 Prozent. Das Konzernergebnis drehte von minus 7,6 auf plus 125,4 Millionen Euro.
Prognose bestätigt
Für 2026/27 erwartet das Management weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 45 bis 55 Prozent und eine EBITDA-Marge von 32 bis 37 Prozent.
Einordnung
Comeback nach dem Absturz
Das Wochenplus darf nicht darüber hinwegtäuschen, wie tief der Einbruch zuvor war. Auf Monatssicht liegt die AT&S-Aktie trotz der Erholung noch 32,26 Prozent im Minus, vom 52-Wochen-Hoch bei 242 Euro ist sie weit entfernt. Auf Jahressicht steht dagegen weiterhin ein Plus von mehr als 226 Prozent zu Buche. Die Deutsche Bank hatte ihr Kursziel nach den Quartalszahlen von 380 auf 220 Euro gesenkt, die Kaufempfehlung aber bestätigt. Der Insiderkauf in der Schwächephase zeigt: Der größte Einzelaktionär hält die Korrektur für übertrieben.
Häufige Fragen zur AT&S-Aktie
Warum ist die AT&S-Aktie ATX Gewinner der Woche?
Die AT&S-Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 7,69 Prozent. Treiber waren die Erholung der KI- und Halbleiterwerte zum Wochenende sowie ein Aktienkauf des Kernaktionärs Dörflinger von mehr als 10 Millionen Euro.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der AT&S-Aktie?
Die ISIN lautet AT0000969985, die WKN 922230. An der Wiener Börse wird die Aktie unter ATS gehandelt, auf Xetra unter AUS und in den USA außerbörslich unter ASAAF.
Wer hat die AT&S-Aktien gekauft?
Die Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, eine eng verbundene Person von Aufsichtsrat Georg Hansis, kaufte am 26. November 2026 insgesamt 102.700 Aktien.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.