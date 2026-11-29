Montag: Die Rückkehrhoffnung rund um Nvidia-Mitgründer Jensen Huang löste eine Erleichterungsrally bei Technologiewerten aus. AT&S sprang um rund 13 Prozent nach oben, der ATX gewann 2,22 Prozent.

Dienstag: Die Euphorie verpuffte. Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor drückten den Stoxx Europe 600 Technology um 2,8 Prozent, AT&S verlor 12,3 Prozent.

Mittwoch: Der Ausverkauf ging weiter. Zweifel, ob die gewaltigen KI-Investitionen ausreichende Renditen abwerfen, kosteten die Aktie weitere 7,7 Prozent.

Donnerstag: Mit dem freundlicheren Technologiesektor drehte AT&S kräftig ins Plus und schloss rund 10 Prozent höher bei 99,40 Euro – Spitzenreiter im ATX.

Freitag: Die Erholung setzte sich fort, die Aktie kletterte wieder über die Marke von 100 Euro.