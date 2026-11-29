Die ASM-International-Aktie (ISIN: NL0000334118, WKN: 868730, Handelssymbol Amsterdam: ASM, US-Handelssymbol: ASMIY) verlor in der Woche bis Freitag, 27. November, 3,28 Prozent und ist damit der größte AEX Verlierer der Woche. Zum Handelsschluss am Freitag kostete sie 618,60 Euro.
ASM-International-Aktie ist AEX Verlierer der Woche: Minus 3,3 Prozent auf 618,60 Euro – Chip-Achterbahn hinterlässt Spuren
Die ASM-International-Aktie verliert in der Woche 3,28 Prozent und ist AEX Verlierer der Woche. Auf Monatssicht steht ein Minus von gut 16 Prozent, obwohl der Chipausrüster am Donnerstag und Freitag zulegte.
Die Gründe
Sorge um KI-Finanzierung wiegt schwerer als die Erholung
Die Woche verlief für die Aktie als Achterbahn: Am Dienstag und Mittwoch fiel sie an jedem Tag um rund 8 Prozent, weil Anleger die enormen KI-Investitionen der Konzerne und deren Rückzahlbarkeit infrage stellten. Am Donnerstag stieg sie 3,23 Prozent, am Freitag weitere 1,98 Prozent. Unterm Strich blieb ein Minus von 3,28 Prozent. Analyst Mark Dowding von RBC BlueBay warnte, die Rally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang verdecke das Problem, dass die KI-Branche mehr Kapital braucht, als verfügbar ist.
Hohes Tempo
Tagesbewegungen von 2 bis 8 Prozent prägten die Woche.
Monatsbilanz
Auf Monatssicht steht ein Minus von 16,77 Prozent.
Jahresbilanz
Auf Jahressicht liegt die Aktie weiter 31,14 Prozent im Plus.
Häufige Fragen zur ASM-International-Aktie
Warum ist die ASM-International-Aktie AEX Verlierer der Woche?
Die Aktie verlor 3,28 Prozent. Hohe Verluste am Dienstag und Mittwoch konnten die Erholung am Donnerstag und Freitag nicht ganz ausgleichen.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0000334118, WKN 868730, Symbol ASM.
Wie stand die Aktie am Freitag?
Sie schloss bei 618,60 Euro, 1,98 Prozent im Plus.
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