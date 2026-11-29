Warum ist die ASM-International-Aktie AEX Verlierer der Woche?

Die Aktie verlor 3,28 Prozent. Hohe Verluste am Dienstag und Mittwoch konnten die Erholung am Donnerstag und Freitag nicht ganz ausgleichen.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0000334118, WKN 868730, Symbol ASM.

Wie stand die Aktie am Freitag?

Sie schloss bei 618,60 Euro, 1,98 Prozent im Plus.