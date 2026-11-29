Banken, Autobauer, Chipkonzerne: Die großen Namen im Euro Stoxx 50 kennt jeder. Einer der stärksten Werte der vergangenen Wochen gehört nicht dazu. Die argenx-Aktie (ISIN: NL0010832176, WKN: A11602, deutsches Handelssymbol: 1AE, US-Handelssymbol: ARGX an der Nasdaq) gewann bis zum 27. November 6,29 Prozent und zählt zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche. In einem Monat stieg sie um 15,79 Prozent, in fünf Jahren um 267,86 Prozent.
argenx-Aktie Eurostoxx50 Gewinner der Woche: Plus 6,3 Prozent – der Biotech-Star, den kaum ein Anleger kennt
Die argenx-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche: plus 6,29 Prozent, auf Monatssicht fast 16 Prozent. Der einzige Biotech-Wert im Index wächst mit einem einzigen Medikament. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und das Risiko dahinter.
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|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|1AE
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die argenx-Aktie Woche für Woche steigt
Eine Meldung, die den Kursgewinn dieser Woche erklärt, hat die Redaktion nicht gefunden. Der Hintergrund ist fundamental. argenx entwickelt Antikörper-Medikamente gegen schwere Autoimmunerkrankungen. Der Umsatz des Hauptprodukts Vyvgart wuchs im dritten Quartal um 54 Prozent. Das Geschäft hängt weder an der Konjunktur noch an Zöllen oder an der Stimmung für künstliche Intelligenz. In einer Woche, in der Technologiewerte erst einbrachen und sich dann erholten, war das gefragt.
Häufige Fragen zur argenx-Aktie
Warum ist die argenx-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?
Die argenx-Aktie profitiert vom starken Wachstum ihres Medikaments Vyvgart und von der Nachfrage nach konjunkturunabhängigen Werten. In der Woche gewann sie 6,29 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der argenx-Aktie?
Die ISIN lautet NL0010832176, die WKN A11602.
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