Warum ist die argenx-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?

Die argenx-Aktie profitiert vom starken Wachstum ihres Medikaments Vyvgart und von der Nachfrage nach konjunkturunabhängigen Werten. In der Woche gewann sie 6,29 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der argenx-Aktie?

Die ISIN lautet NL0010832176, die WKN A11602.