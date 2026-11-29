Warum ist die ArcelorMittal-Aktie AEX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg 5,50 Prozent auf 54,46 Euro, der Großteil davon am Donnerstag und Freitag. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN LU1598757687, WKN A2DRTZ, Symbol MT.

Wie stand der AEX?

Der AEX schloss am Freitag bei 1.096,67 Punkten.