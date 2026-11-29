Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol Amsterdam: MT, US-Handelssymbol: MT) stieg in der Woche bis Freitag, 27. November, 5,50 Prozent und ist AEX Gewinner der Woche auf Platz sechs. Der Schlusskurs: 54,46 Euro. Fast das gesamte Wochenplus entstand an den letzten beiden Handelstagen.
ArcelorMittal-Aktie ist AEX Gewinner der Woche: Plus 5,5 Prozent auf 54,46 Euro – Stahl zündet am Freitag den Turbo
Die ArcelorMittal-Aktie legt in der Woche 5,50 Prozent zu und ist AEX Gewinner der Woche. Allein am Freitag stieg sie 4,73 Prozent auf 54,46 Euro, auf Jahressicht steht ein Plus von knapp 49 Prozent.
Die Gründe
Zykliker im Rückenwind
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Am Donnerstag stieg die Aktie 2,97 Prozent, am Freitag 4,73 Prozent, getragen von der Erleichterung an den Börsen und der Erholung konjunkturabhängiger Werte. Der AEX gewann in der Woche knapp 3 Prozent. Zuletzt hatte der Konzern am 5. November ein EBITDA von 2,02 Milliarden Dollar im dritten Quartal gemeldet.
Freitags-Sprung
Mit 4,73 Prozent war ArcelorMittal am Freitag der stärkste AEX-Wert.
Jahresbilanz
Auf Jahressicht steht die Aktie fast 49 Prozent im Plus.
Monatsbilanz
Auf Monatssicht ist sie fast unverändert.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie AEX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg 5,50 Prozent auf 54,46 Euro, der Großteil davon am Donnerstag und Freitag. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN LU1598757687, WKN A2DRTZ, Symbol MT.
Wie stand der AEX?
Der AEX schloss am Freitag bei 1.096,67 Punkten.
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