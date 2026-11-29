Warum ist die ArcelorMittal-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die ArcelorMittal-Aktie stieg in der Woche um 5,38 Prozent. Treiber waren neue Hilfen für den Kapitalmarkt in China und die Rückkehr der Anleger zu Konjunkturwerten.

Wie stark ist die ArcelorMittal-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die ArcelorMittal-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 54,42 Euro. Das sind 5,38 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 51,64 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ArcelorMittal-Aktie?

Die ISIN lautet LU1598757687, die WKN A2DRTZ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ARRD gehandelt, in den USA unter MT (NYSE).

An welchen Börsen wird ArcelorMittal gehandelt?

ArcelorMittal ist unter anderem in Amsterdam, Paris, Luxemburg, an den spanischen Börsen und an der NYSE notiert. Im IBEX 35 trägt die Aktie das Kürzel MTS.