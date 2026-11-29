Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, deutsches Handelssymbol: ARRD, US-Handelssymbol: MT (NYSE)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 5,38 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 54,42 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt ArcelorMittal damit Platz acht. Am Freitag war ArcelorMittal mit einem Plus von 4,69 Prozent der stärkste Wert im Index.
ArcelorMittal-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Stahl ist zurück – China-Hilfen befeuern den Schlussspurt
Die ArcelorMittal-Aktie ist einer der größten IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 5,38 Prozent auf 54,42 Euro gewinnt der Stahlkonzern vor allem in den letzten beiden Handelstagen. Rückenwind kommt aus China und von der Rückkehr der Anleger zu Konjunkturwerten. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Wochenanalyse
Starker Schluss: die Woche der ArcelorMittal-Aktie
ArcelorMittal lieferte in dieser Woche einen Schlussspurt: Fast der gesamte Gewinn fiel am Donnerstag und Freitag an.
Am Donnerstag stieg die Aktie um 2,93 Prozent, am Freitag folgte ein Plus von 4,69 Prozent auf 54,42 Euro. Laut Estrategias de Inversión trieben ArcelorMittal und Santander den Index am Freitag gemeinsam an.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die ArcelorMittal-Aktie zum Wochenende anzieht
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es in dieser Woche nicht. Am Freitag zogen die Börsen in Asien an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Nach unserer Einschätzung hilft das Stahl- und Rohstoffwerten, weil China der weltweit größte Stahlmarkt ist. Dazu kam die Rückkehr der Anleger zu Konjunkturwerten, die laut El Español die Erholung der Woche trug.
China-Impuls
Peking kündigte weitere Hilfen für den Kapitalmarkt an.
Zykliker gefragt
Konjunkturwerte trugen die Erholung des IBEX 35.
Starker Freitag
Mit plus 4,69 Prozent war ArcelorMittal der Tagessieger.
Das Unternehmen
ArcelorMittal: einer der größten Stahlkonzerne der Welt
ArcelorMittal mit Sitz in Luxemburg zählt zu den größten Stahlherstellern der Welt und betreibt auch Werke in Spanien. Das Unternehmen produziert Stahl für Autos, Gebäude, Verpackungen und Maschinen und fördert zudem Eisenerz. 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von rund 61 Milliarden US-Dollar.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die ArcelorMittal-Aktie stieg in der Woche um 5,38 Prozent. Treiber waren neue Hilfen für den Kapitalmarkt in China und die Rückkehr der Anleger zu Konjunkturwerten.
Wie stark ist die ArcelorMittal-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die ArcelorMittal-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 54,42 Euro. Das sind 5,38 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 51,64 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ArcelorMittal-Aktie?
Die ISIN lautet LU1598757687, die WKN A2DRTZ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ARRD gehandelt, in den USA unter MT (NYSE).
An welchen Börsen wird ArcelorMittal gehandelt?
ArcelorMittal ist unter anderem in Amsterdam, Paris, Luxemburg, an den spanischen Börsen und an der NYSE notiert. Im IBEX 35 trägt die Aktie das Kürzel MTS.
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