Die ArcelorMittal-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche. Im Wochenvergleich der Kalenderwoche 48 legte der Stahlkonzern um 5,50 Prozent zu und liegt auf Platz sechs der Gewinnerliste. Der größte Teil des Plus entstand am Freitag: Die ArcelorMittal-Aktie stieg 4,73 Prozent auf 54,46 Euro und war damit stärkster Wert im CAC 40. Auf Jahressicht steht ein Plus von 48,59 Prozent.
ArcelorMittal-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche: +5,50 % und ein Freitag der Stahlrally
Die ArcelorMittal-Aktie zählt mit +5,50 % zu den CAC40 Gewinnern der Woche. Am Freitag stieg sie um 4,73 % auf 54,46 Euro. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht.
CAC40 Gewinner der Woche
Warum die ArcelorMittal-Aktie in dieser Woche steigt
Eine eigene Meldung des Konzerns gab es nicht. Idéal Investisseur nennt in seinem Schlussbericht „Verteidigung und Stahl“ als Treiber der Freitagssitzung, ohne einen konkreten Auslöser zu benennen. Am Morgen hatten Chinas Börsen nach neuen Stützungsmaßnahmen kräftig zugelegt: Der Shanghai-Index stieg laut Reuters um 3,73 Prozent. Für einen Stahlproduzenten sind Impulse aus China ein wichtiger Stimmungsfaktor.
Hintergrund
Zahlen, Verluste, Rebound
Am 5. November hatte ArcelorMittal für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 391 Millionen US-Dollar gemeldet, ausgelöst durch die Stilllegung des ukrainischen Standorts Kryvyi Rih. Der bereinigte Nettogewinn stieg zugleich von 474 auf 868 Millionen US-Dollar. Auf Monatssicht steht die ArcelorMittal-Aktie mit 0,15 Prozent leicht im Minus.
Steckbrief
- Unternehmen
- ArcelorMittal S.A.
- ISIN
- LU1598757687
- WKN
- A2DRTZ
- Handelssymbol
- MT (Euronext Paris)
- US-Symbol
- MT (NYSE)
- Kurs
- 54,46 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, Euronext Paris, Schlusskurs 27.11.2026
FAQ
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Die Aktie stieg in der Woche um 5,50 Prozent, vor allem durch das Plus von 4,73 Prozent am Freitag. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wie schloss die ArcelorMittal-Aktie am Freitag? Bei 54,46 Euro.
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