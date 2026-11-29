Warum ist die ArcelorMittal-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Die Aktie stieg in der Woche um 5,50 Prozent, vor allem durch das Plus von 4,73 Prozent am Freitag. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht.

Wie schloss die ArcelorMittal-Aktie am Freitag? Bei 54,46 Euro.