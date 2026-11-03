Apple Aktie: Goldman Sachs sieht Entwarnung beim iPhone - aber neue Risiken durch KI

Doch ausgerechnet nach den besser als erwarteten Geschäftszahlen tritt Goldman Sachs bei der Bewertung leicht auf die Bremse. In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 03. November 2026 senkt Analyst Michael Ng das Kursziel für die Apple Aktie von 390 auf 380 USD, bestätigt gleichzeitig jedoch das Rating "buy". Der Grund für die vorsichtigere Kursprognose liegt nicht in einer enttäuschenden Nachfrage, sondern in steigenden Kosten für Speichertechnologien und künstliche Intelligenz.