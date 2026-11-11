Anthropic IPO: Umsatzexplosion, Mega-Verluste und der teure Weg an die Nasdaq!

Andererseits würden die fast 900 Milliarden US-Dollar an langfristigen Infrastrukturverpflichtungen einen großen Schatten vorauswerfen. Zudem bremse der harte Preiskampf um KI-Modelle das Wachstum bereits ab: Preissenkungen und Rabatte für Großkunden hätten im Quartal rund 600 Millionen US-Dollar Umsatz gekostet, wodurch das Wachstum zum Vorquartal von 144% auf 45% gesunken sei. Wie Analysten treffend anmerken würden, sei die Ausgangslage für diesen Börsengang "ziemlich anspruchsvoll". Wer überlege, über Plattformen wie Robinhood oder Charles Schwab hier zu investieren, müsse sich der enormen künftigen Kosten und der Bewertungsrisiken vollends bewusst sein. (Analyse vom 11.11.2026)