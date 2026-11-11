Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse das US-Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) Anthropic unter die Lupe.
Anthropic IPO: Umsatzexplosion, Mega-Verluste und der teure Weg an die Nasdaq!
Jens Klatt beleuchtet vor dem Anthropic-Börsengang das explosive Wachstum und die enormen Kosten- und Bewertungsrisiken.
Als Finanzexperte werfe Jens Klatt für dich heute einen genauen Blick auf einen der spannendsten Börsengänge des Jahres. Das KI-Unternehmen hinter dem Chatbot Claude habe seinen Börsenprospekt um die neuesten Quartalszahlen ergänzt. Das anstehende Anthropic IPO schüre an der Wall Street enorme Erwartungen, doch die neuen Zahlen würden ein Unternehmen der Extreme zeigen. Ein gigantisches Umsatzwachstum gehe Hand in Hand mit immensen Kosten und langfristigen finanziellen Verpflichtungen. Im Folgenden schlüssele Klatt für dich die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktualisierten Börsenprospekt auf.
📌 Die 3 Key Takeaways zum Anthropic IPO
1. 📊 Umsatz verzwölffacht, aber der operative Verlust kehrt zurück
Explosives Wachstum: Anthropic habe seinen Umsatz im dritten Quartal auf 17 Milliarden US-Dollar steigern können, was dem Zwölffachen des Vorjahresquartals entspreche.
Rückkehr in die roten Zahlen: Trotz dieses enormen Wachstums sei das Start-up operativ wieder in die Verlustzone zurückgefallen und habe ein Minus von 567 Millionen US-Dollar verbucht, nachdem im zweiten Quartal noch ein Betriebsgewinn von 974 Millionen US-Dollar erzielt worden sei.
Die Kostentreiber: Verantwortlich für den Verlust seien unter anderem kurzfristig zugekaufte Rechenleistungen für 5 Milliarden US-Dollar gewesen, da die Nachfrage die langfristig gebuchten Kapazitäten überstiegen habe. Zudem habe ein 2 Milliarden US-Dollar schweres Spendenprogramm für Mitarbeiter das Ergebnis belastet, welches als Aufwand verbucht worden sei, obwohl bisher noch kein Geld geflossen sei.
2. 💸 Der optische Schock: 23,3 Milliarden US-Dollar Nettoverlust
Buchhalterischer Effekt: Der Nettoverlust für das Quartal lese sich mit 23,3 Milliarden US-Dollar äußerst dramatisch, hänge aber fast vollständig an einer einzigen Verbuchung.
Die Amazon-Anleihen: Ganze 21,9 Milliarden US-Dollar dieses Verlustes würden auf die Neubewertung von Finanzinstrumenten entfallen, primär Wandelanleihen, die Amazon halte. Da sich diese Anleihen zu festen Preisen in Aktien wandeln würden, steige ihr bilanzierter Wert mit jeder höheren Unternehmensbewertung. Je wertvoller Anthropic also werde, desto höher steige kurioserweise auch der ausgewiesene Verlust.
3. 🌩️ Gigantische Verpflichtungen für Rechenzentren
Milliarden-Rechnungen für die Zukunft: Die mit Abstand größte Zahl im Prospekt betreffe die Ausgaben für die technische Infrastruktur. Anthropic beziffere seine zukünftigen Verpflichtungen auf 895,4 Milliarden US-Dollar, welche fast ausschließlich für Rechenleistung und Rechenzentren vorgesehen seien.
Die Fälligkeiten: Rund 448 Milliarden US-Dollar davon würden bereits bis Ende 2030 fällig, weitere 70 Milliarden US-Dollar sogar binnen zwölf Monaten.
Neue Strategie: Unter dem Namen "Anthropic Direct" pachte das Unternehmen zunehmend selbst Chips und Hallen, anstatt die benötigte Rechenleistung ausschließlich bei Google, Amazon und Microsoft zu mieten.
💼 Expertenfazit von Jens Klatt: Ein hochriskantes Wachstumswunder
Das anstehende Anthropic IPO an der Technologiebörse Nasdaq dürfte den Markt in Bullen und Bären spalten. Einerseits sehe Klatt eine unerreichte Wachstumsgeschichte: Das laufende Geschäft habe dem Unternehmen in den ersten neun Monaten 6,6 Milliarden US-Dollar mehr eingebracht, als es ausgegeben habe. Laut Bloomberg sähen Investoren den fairen Wert bei 1,4 bis 1,5 Billionen US-Dollar, was dem 22-Fachen des annualisierten Quartalsumsatzes entsprechen würde. Das Ziel sei ambitioniert: Man möchte den IPO von SpaceX übertreffen, der 86,2 Milliarden US-Dollar eingebracht habe.
"Trotz eines explosiven Umsatzwachstums auf 17 Milliarden US-Dollar fällt das Start-up operativ wieder in die rote Zone zurück. Kurzfristig zugekaufte Rechenleistungen und teure Spendenprogramme belasten das Ergebnis trotz der beispiellosen Dynamik spürbar."
Andererseits würden die fast 900 Milliarden US-Dollar an langfristigen Infrastrukturverpflichtungen einen großen Schatten vorauswerfen. Zudem bremse der harte Preiskampf um KI-Modelle das Wachstum bereits ab: Preissenkungen und Rabatte für Großkunden hätten im Quartal rund 600 Millionen US-Dollar Umsatz gekostet, wodurch das Wachstum zum Vorquartal von 144% auf 45% gesunken sei. Wie Analysten treffend anmerken würden, sei die Ausgangslage für diesen Börsengang "ziemlich anspruchsvoll". Wer überlege, über Plattformen wie Robinhood oder Charles Schwab hier zu investieren, müsse sich der enormen künftigen Kosten und der Bewertungsrisiken vollends bewusst sein. (Analyse vom 11.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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