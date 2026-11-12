Sandeep Rao, Senior Analyst bei Leverage Shares und IncomeShares, nimmt das US-Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz Anthropic unter die Lupe.
Anthropic-IPO ist ein Terrain für Taktiker
Sandeep Rao warnt vor Verwässerung und heftigen Kursschwankungen beim Börsengang von Anthropic.
Wenn Mega-Unternehmen den Schritt an die Börse vollziehen würden, werde die frühe Kursentwicklung weniger von langfristigen Fundamentaldaten als von der Marktmechanik bestimmt: vom tatsächlich handelbaren Streubesitz, von den Regeln der Indexaufnahme und von der schrittweisen Freigabe zuvor gebundener Aktien. Die Nachfrage von Privat- und institutionellen Anlegern nach Anthropic erinnere zwar an das fiebrige Debüt von SpaceX, die Kursverläufe nach der Erstnotiz würden jedoch grundverschiedenen strukturellen Bedingungen folgen.
Anthropic stehe vor einem anspruchsvollen Parcours für das aktuelle Quartal. In seinem S-1-Dokument warne das Unternehmen, dass seine operativen Margen stark schwanken dürften, je nachdem, wann umfangreiche Rechenleistungskontingente in der Bilanz anfallen würden. Im ersten Halbjahr 2026 hätten sich die Betriebsausgaben auf 17 Milliarden US-Dollar belaufen, getrieben von Forschung und Entwicklung (F&E) für das Modelltraining sowie von Umsatzbeteiligungen an Plattformen. Im zweiten Quartal 2026 habe Anthropic zwar erstmals einen kurzzeitigen Betriebsgewinn verbucht, doch der überarbeiteten Einreichung zufolge habe dieser Aufschwung genau ein Quartal angehalten. Obwohl der Umsatz im dritten Quartal auf rund 17 Milliarden US-Dollar gestiegen sei (nach 11,6 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal), habe das Unternehmen einen Betriebsverlust von 567 Millionen US-Dollar ausgewiesen. Zugleich laufe die vertragliche Uhr für die Rechenverpflichtungen, die sich auf gewaltige 895,4 Milliarden US-Dollar summieren würden.
Hinzu komme ein unauflösbarer Zielkonflikt: Die größten Infrastrukturlieferanten Amazon, Google und Microsoft seien zugleich die wichtigsten Vertriebspartner, bedeutende Anteilseigner und härteste Produktwettbewerber von Anthropic. Das Unternehmen bewege sich damit auf einem schmalen Grat. Es besitze kaum Verhandlungsmacht gegenüber seinen Zulieferern, während diese den stärksten Anreiz hätten, über dieselbe Infrastruktur konkurrierende Produkte anzubieten.
Mega-IPOs würden bei ihrem Debüt regelmäßig unter künstlicher Knappheit leiden. SpaceX habe rund fünf Prozent seines gesamten Eigenkapitals zu einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar platziert, was einer Bewertung von 1,77 Billionen US-Dollar entsprochen habe. Da Elon Musk und die engsten Insider erhebliche Stimmrechtsmehrheiten sowie lange Haltefristen behalten hätten (im Fall von CEO Musk bis zu 366 Tage), sei das zirkulierende Angebot stark begrenzt gewesen. Zusammen mit einer Zuteilung von 70 zu 30 zugunsten institutioneller Anleger habe dieser dünne Streubesitz einen sofortigen Eröffnungssprung auf 160 US-Dollar und einen frühen Höchststand von über 200 US-Dollar ausgelöst, bevor die Realität den Kurs eingeholt habe und die Aktie bis August um nahezu 50 Prozent auf 108 US-Dollar eingebrochen sei.
Anthropic starte mit einem noch knapperen organischen Streubesitz an der Börse. Über 40 Milliarden US-Dollar der Kapitalstruktur würden in den Händen von Hyperscalern wie Amazon und Google liegen, hinzu kämen zweistellige Milliardenbeträge, die in Finanzierungen gebunden seien, etwa die Wandelanleihen von Broadcom über 42 Milliarden US-Dollar, die nur für Infrastrukturmieten vorgesehen seien. Da die Gründer die Stimmenmehrheit anstreben würden, würden öffentliche Investoren um eine hauchdünne Scheibe handelbaren Eigenkapitals bieten. Wenn Millionen von Privatanlegern Marktorders in einen derart begrenzten Streubesitz leiten würden, würden sich frühe Kurssprünge von den fundamentalen Bewertungsmultiplikatoren entkoppeln.
Zusätzlichen Rückhalt erhalte dieser mechanische Aufwärtsimpuls durch die Marktdynamik. Nach den "Fast Entry"-Regeln des Nasdaq-100 löse eine Marktkapitalisierung unter den 40 größten Werten am 15. Handelstag die zwingende Indexaufnahme aus. Passive Indexfonds und Benchmark-Tracker, die Hunderte Milliarden US-Dollar verwalten würden, seien dann verpflichtet, Anthropic-Aktien unabhängig von der Bewertung zu kaufen. Diese solide Nachfragesäule eröffne Arbitrageuren die Möglichkeit, der passiven Nachfrage vorzugreifen und das zirkulierende Angebot bis zum Aufnahmedatum zusätzlich zu verknappen.
Der Liquiditätsmechanismus wirke jedoch in beide Richtungen. Nach Abschluss der passiven Aufnahme drohe der Aktie derselbe Rückgang der Bewertungsmultiplikatoren um 40 bis 50 Prozent, der SpaceX im Kater nach der Indexaufnahme getroffen habe, sofern die nächste Ergebnisveröffentlichung einstellige operative Margen oder eine nachlassende Nettoumsatzbindung im Unternehmenskundengeschäft offenbare.
Ein weiteres strukturelles Hemmnis für langfristig orientierte Anleger sei die Verwässerung. Anthropic habe 1,77 Milliarden ausstehende Aktienoptionen offengelegt und bis zu 2,95 Milliarden Aktien für einen neuen Aktienbeteiligungsplan reserviert. Diese Ausweitung der Aktienzahl, kombiniert mit einer möglichen Umstrukturierung der Aktienklassen zugunsten strategischer Unternehmenspartner, könnte die wirtschaftlichen Anteile der Class-A-Aktionäre im Streubesitz vollständig verwässern, während die Kontrolle ausschließlich bei den Gründern verbliebe.
Insgesamt würden die ersten Monate von Anthropic am Kapitalmarkt kein effizientes Referendum über die Geschäftsfundamente sein, sondern eine Übung in Marktmechanik. Bis die Haltefristen auslaufen würden, sich die passiven Flüsse eingependelt hätten und der Markt die tatsächliche laufende Marge unter der Last von nahezu einer Billion US-Dollar an Verpflichtungen für Rechenleistung ermittelt habe, dürfte die Aktie (Kürzel ANT) in Wellenbewegungen handeln. Das schaffe ein Umfeld, das sich für taktisches, in beide Richtungen ausgerichtetes und ereignisgetriebenes Handeln anbiete, nicht aber für die Bequemlichkeit eines schlichten Buy-and-Hold. (Analyse vom 12.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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