Anthropic-IPO ist ein Terrain für Taktiker

Anthropic stehe vor einem anspruchsvollen Parcours für das aktuelle Quartal. In seinem S-1-Dokument warne das Unternehmen, dass seine operativen Margen stark schwanken dürften, je nachdem, wann umfangreiche Rechenleistungskontingente in der Bilanz anfallen würden. Im ersten Halbjahr 2026 hätten sich die Betriebsausgaben auf 17 Milliarden US-Dollar belaufen, getrieben von Forschung und Entwicklung (F&E) für das Modelltraining sowie von Umsatzbeteiligungen an Plattformen. Im zweiten Quartal 2026 habe Anthropic zwar erstmals einen kurzzeitigen Betriebsgewinn verbucht, doch der überarbeiteten Einreichung zufolge habe dieser Aufschwung genau ein Quartal angehalten. Obwohl der Umsatz im dritten Quartal auf rund 17 Milliarden US-Dollar gestiegen sei (nach 11,6 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal), habe das Unternehmen einen Betriebsverlust von 567 Millionen US-Dollar ausgewiesen. Zugleich laufe die vertragliche Uhr für die Rechenverpflichtungen, die sich auf gewaltige 895,4 Milliarden US-Dollar summieren würden.