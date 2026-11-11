Anthropic-IPO: Billionenbewertung trifft auf 900 Milliarden USD Verpflichtungen

Anthropic bereitet einen Börsengang vor, dessen Dimensionen selbst an der Wall Street Aufmerksamkeit erzwingen. Der Entwickler der KI-Modellfamilie Claude will mit einem milliardenschweren Aktienangebot den nächsten Wachstumsschritt finanzieren. Für Anleger eröffnet sich damit die Aussicht auf eine Beteiligung an einem Unternehmen, das vom Umbau der digitalen Arbeitswelt profitieren könnte. Allerdings verlangt die angestrebte Bewertung bereits heute erhebliches Vertrauen in die Gewinne von morgen. Zwischen technologischer Chance und wirtschaftlichem Risiko liegt eine entscheidende Frage: Wie viel Erfolg ist im Einstiegspreis schon vorweggenommen?