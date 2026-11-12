Fünf Jahre nach der Gründung wagt das KI-Labor hinter dem Chatbot Claude den Sprung aufs Parkett – und die Wall Street hält den Atem an. Der Anthropic Börsengang soll nach übereinstimmenden Medienberichten am 19. November an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT über die Bühne gehen. Anthropic bietet 825 Millionen Aktien der Klasse A zu 70 bis 78 Dollar je Stück an. Am oberen Ende der Spanne flössen bis zu 64,35 Milliarden Dollar in die Kasse. Gemessen an Volumen und Bewertung ist der Anthropic IPO schon jetzt ein Kandidat für das IPO des Jahres – nur SpaceX war im Juni noch größer.
Anthropic Börsengang: Billionen-Debüt an der Nasdaq – das IPO des Jahres?
Der Anthropic Börsengang steht unmittelbar bevor. Der Claude-Entwickler bietet 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 Dollar an und könnte voll verwässert mit rund 1,4 Billionen Dollar bewertet werden. Die Nachfrage soll so groß sein, dass die Banken über einen höheren Preis nachdenken. Wir analysieren Zahlen, Bewertung, Chancen und Risiken des Anthropic IPO – und was Analysten vom IPO des Jahres halten.
Die Eckdaten
Der Anthropic IPO in Zahlen: Billionen auf dem Prüfstand
Selten wurde ein Börsengang so lange und so laut herbeigeschrieben. Jetzt liegen die Bedingungen auf dem Tisch – und sie sind bescheidener, als viele erwartet hatten.
Von den 825 Millionen Aktien stammen 801,4 Millionen aus einer Kapitalerhöhung, 23,6 Millionen verkaufen Altaktionäre. Parallel zum Anthropic Börsengang kaufen sieben Rechenzentrums- und Chip-Partner – darunter AMD und Broadcom – für zusammen 26 Milliarden Dollar stimmrechtslose Aktien der Klasse N zum Ausgabepreis. Die Konsortialbanken unter Führung von Goldman Sachs und Morgan Stanley haben zudem eine Mehrzuteilungsoption über 123,75 Millionen weitere Aktien. Insgesamt rechnet Anthropic mit Nettoerlösen von 84,6 Milliarden Dollar in der Mitte der Spanne, mit voll ausgeübter Mehrzuteilung mit bis zu 93,7 Milliarden Dollar. Das Geld soll vor allem in Rechenleistung und Infrastruktur fließen.
Auch Alphabet kann seinen Anteil ausbauen: Google hat sich das Recht gesichert, in einer begleitenden Privatplatzierung Aktien der Klasse N für bis zu 10 Milliarden Dollar zum IPO-Preis zu erwerben. Bemerkenswert ist ein Detail aus dem jüngsten Prospekt-Update: Alle sieben Mitgründer – darunter CEO Dario Amodei und Präsidentin Daniela Amodei – verkaufen jeweils knapp 3,4 Millionen Aktien. In der Mitte der Preisspanne entspricht das rund 250 Millionen Dollar pro Kopf.
Die Nachfrage
Überzeichnet vom ersten Tag an: Steigt der Preis noch?
Die Banken melden regen Zuspruch. Nach Informationen von Bloomberg war das Orderbuch bereits beim Start der Vermarktung vollständig gedeckt, später war von einer mehrfachen Überzeichnung die Rede. Die Financial Times berichtet, die Konsortialbanken erwögen, den Ausgabepreis über die Spanne von 78 Dollar hinaus anzuheben – die Bewertung des Anthropic IPO könnte dann auf 1,5 Billionen Dollar oder mehr steigen. Drei Anthropic-Investoren betonten allerdings, dem Unternehmen gehe es vor allem darum, Geld für Rechenleistung einzusammeln, nicht um die höchstmögliche Bewertung.
Ungewöhnlich ist die Rolle der Privatanleger beim Anthropic Börsengang des Jahres. Rund 20 Prozent der Aktien sollen nach CNBC-Informationen an Kleinanleger gehen – deutlich mehr als bei Börsengängen üblich. In den USA erhalten unter anderem Kunden von Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi und E-Trade Zuteilungen. Außerhalb der USA plant Anthropic Privatanleger-Tranchen in Australien, Kanada, Japan, der Schweiz, Großbritannien sowie in mehreren Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums, nach Angaben des Unternehmens auch in Deutschland.
Das Geschäft
Wachstum wie im Zeitraffer – Gewinn noch nicht
Was den Anthropic Börsengang so besonders macht, ist ein Wachstumstempo, das selbst im KI-Boom seinesgleichen sucht.
Im dritten Quartal 2026 setzte Anthropic 16,96 Milliarden Dollar um. Ein Jahr zuvor waren es 1,38 Milliarden Dollar – ein Plus von 1.127 Prozent. Gegenüber dem Vorquartal wuchs der Umsatz um 47 Prozent. In den ersten neun Monaten des Jahres kamen 33,24 Milliarden Dollar zusammen, nach 16,3 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr. Aufs Jahr hochgerechnet entspricht das Tempo des dritten Quartals einem Umsatz von knapp 68 Milliarden Dollar.
Anthropic: Umsatz je Quartal
Mrd. USD
Q1 2026 errechnet aus Neunmonatsumsatz (33,24 Mrd. USD) abzüglich Q2 und Q3.
Quelle: Anthropic S-1/A vom 2. November 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 2025
|1,38
|Q1 2026
|4,73
|Q2 2026
|11,56
|Q3 2026
|16,96
Getragen wird das Wachstum vor allem vom Geschäft mit Unternehmen. Mehr als 11.900 Kunden geben jährlich mindestens 100.000 Dollar für Anthropic-Produkte aus, über 1.900 davon mehr als eine Million Dollar. Alle zehn größten US-Konzerne der Fortune-Liste zählen zur Kundschaft. In den ersten neun Monaten 2026 stand kein einzelner Kunde für mehr als 10 Prozent des Umsatzes – 2025 kam dagegen noch knapp ein Viertel der Erlöse von nur zwei Kunden.
Die Kehrseite: Profitabel ist der Börsenaspirant nicht. Nach einem operativen Gewinn von 974 Millionen Dollar im zweiten Quartal rutschte Anthropic im dritten Quartal mit 567 Millionen Dollar in die roten Zahlen. Als Hauptgrund nennt das Unternehmen 5,0 Milliarden Dollar für kurzfristig zugekaufte Rechenleistung, die deutlich teurer ist als langfristig vereinbarte Kapazität. Hinzu kamen nicht zahlungswirksame Kosten von 1,96 Milliarden Dollar für ein Spendenprogramm. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 23,3 Milliarden Dollar, im ersten Halbjahr sogar von 80,7 Milliarden Dollar. Der Großteil davon geht allerdings auf buchhalterische Neubewertungen von Wandelanleihen zurück, die mit dem steigenden Unternehmenswert teurer wurden. Die Liquidität lag Ende September bei 146,6 Milliarden Dollar.
Die Bewertung
Von zwei Billionen auf 1,4 Billionen Dollar
Noch im September hatten Insider eine Bewertung von 2 Billionen Dollar und einen Emissionserlös von über 100 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Damit wäre der Anthropic IPO zum größten Börsengang der Geschichte geworden. Doch ein Ausverkauf bei Technologiewerten, der in der vergangenen Woche rund 3,2 Billionen Dollar an Börsenwert vernichtete, hat die Erwartungen gedämpft. Mit voll verwässert rund 1,4 Billionen Dollar am oberen Ende liegt der Anthropic Börsengang nun unter dem Niveau von SpaceX, das im Juni 75 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von rund 1,75 Billionen Dollar eingesammelt hatte. Gegenüber der letzten privaten Finanzierungsrunde im Mai mit 965 Milliarden Dollar ist es dennoch ein kräftiger Aufschlag.
Anthropic IPO: Bewertungen im Vergleich
Mrd. USD
- Schätzung bzw. Zielmarke
IPO-Bewertung voll verwässert am oberen Ende der Preisspanne. Morningstar-Wert ist eine Analystenschätzung, keine Prognose von aktiencheck.de. SpaceX: Bewertung beim Börsengang im Juni 2026.
Quelle: Anthropic, TechCrunch, NYT, Morningstar, Fortune
Daten als Tabelle
|Bewertung
|Wert
|Finanzierungsrunde Mai 2026
|965
|IPO-Spanne oben, voll verwässert
|1.404
|SpaceX-Börsengang Juni 2026
|ca. 1.750
|Morningstar-Schätzung
|ca. 1.700
|Zielmarke im September
|ca. 2.000
Zur Einordnung: Bei 1,4 Billionen Dollar zahlen Anleger rund das 21-Fache des auf das Jahr hochgerechneten Umsatzes aus dem dritten Quartal. Das ist viel für ein Unternehmen ohne operativen Gewinn – aber wenig gemessen an einem Wachstum von vierstelligen Prozentraten.
Die Analysten
Unterbewertet oder zu teuer für die Geschichte?
An kaum einem Börsengang scheiden sich die Geister so deutlich wie am Anthropic IPO des Jahres.
Zu den Optimisten zählt das Analysehaus Morningstar. Analyst Malik Ahmed Khan sieht die gesenkte Preisspanne als Ausdruck der aktuell gedrückten Stimmung gegenüber KI-Werten, nicht der Fundamentaldaten. Ausgehend von der Mitte der Spanne errechnet Morningstar ein Potenzial von 24 Prozent und beziffert den Wert des Unternehmens auf rund 1,7 Billionen Dollar. Grundlage ist die Annahme, dass der Umsatz von 2027 bis 2031 im Schnitt um 47 Prozent pro Jahr wächst.
Patrick Moorhead, Chef des Analysehauses Moor Insights & Strategy, vermutet hinter der vorsichtigen Preisspanne sogar Kalkül: Möglicherweise werde der Anthropic Börsengang bewusst so bepreist, dass die Aktie am ersten Handelstag durchstarten kann. Tech-Analyst Dan Ives wertet den Börsengang als positives Signal für den gesamten Technologiesektor und hält eine Bewertung von bis zu 1,2 Billionen Dollar schon zum Start für erreichbar – wichtig sei eine Bewertung, die der Markt verdauen könne. Auch Ökonom Mohamed El-Erian hebt das Umsatzwachstum als stärkstes Argument hervor.
Maybe, just maybe, they are pricing it to go crazy on IPO day.
Die Skeptiker argumentieren mit der Geschichte. IPO-Forscher Jay Ritter von der University of Florida hat ausgewertet, dass von 4.110 Börsengängen zwischen 1980 und 2024 nur 14 zu mehr als dem 40-Fachen des Vorjahresumsatzes an die Börse kamen. Eine Bewertung jenseits von 1,41 Billionen Dollar läge nach seiner Rechnung in diesem Bereich. Um sie zu rechtfertigen, brauche Anthropic einen Weg zu jährlichen Nettogewinnen von mindestens 100 Milliarden Dollar. Gil Luria von DA Davidson mahnte, der Markt brauche einen gelungenen Anthropic IPO – der beste Weg dorthin sei ein vernünftiger Preis. Und bei Fox Business warnte Moderator Josh Schafer Privatanleger ausdrücklich davor, die Aktie direkt zum Handelsstart zu kaufen.
The market really needs this IPO to go well and the bankers on the deal surely understand that.
Die Chancen
Was für den Anthropic Börsengang spricht
Außergewöhnliches Wachstum
Ein Umsatzplus von mehr als 1.100 Prozent im Jahresvergleich und fast 50 Prozent von Quartal zu Quartal – in dieser Größenordnung ist das an der Börse ohne Beispiel.
Breite Unternehmenskundschaft
Mehr als 11.900 Großkunden und kein Einzelkunde mit mehr als 10 Prozent Umsatzanteil machen das Geschäft weniger anfällig als noch 2025.
Prall gefüllte Kasse
146,6 Milliarden Dollar Liquidität plus Nettoerlöse von voraussichtlich über 84 Milliarden Dollar finanzieren den Ausbau der Rechenleistung für Jahre.
Strategische Partner an Bord
Chip- und Cloud-Partner zeichnen 26 Milliarden Dollar zum Ausgabepreis, Google kann weitere 10 Milliarden Dollar investieren – ein Vertrauensbeweis aus der Branche.
Bewertung unter früheren Zielen
Die Spanne liegt deutlich unter der im September genannten Zielmarke von 2 Billionen Dollar. Das senkt die Erwartungen und lässt nach Einschätzung mehrerer Marktexperten Spielraum nach oben.
Die Risiken
Was gegen den Anthropic IPO spricht
Die größte Einzelzahl im Prospekt ist nicht der Umsatz, sondern die Rechnung für Rechenzentren: Anthropic hat sich zu Ausgaben für Rechenleistung und Infrastruktur von 895,4 Milliarden Dollar verpflichtet – rund das 13-Fache des hochgerechneten Jahresumsatzes. Knapp 70 Milliarden Dollar davon werden innerhalb eines Jahres fällig. Die Rechenkosten stiegen im dritten Quartal wieder auf 58,2 Prozent des Umsatzes, nachdem sie zuvor fünf Quartale in Folge gesunken waren. Zudem kosteten Preissenkungen und Rabatte im Quartal rund 600 Millionen Dollar Umsatz – ein erster Hinweis auf zunehmenden Wettbewerbsdruck.
Hinzu kommt eine Unternehmensverfassung, die Anleger genau kennen sollten. Anthropic bleibt eine Public Benefit Corporation, die neben den Aktionärsinteressen auch das Gemeinwohl berücksichtigen darf. Die sieben Gründer bündeln über eine Sonderaktie der Klasse F 50,1 Prozent der Stimmrechte. Vier der sieben Sitze im Verwaltungsrat bestimmt ein unabhängiges Treuhandgremium, der Long-Term Benefit Trust, dem unter anderem der frühere US-Notenbankchef Ben Bernanke angehört. Anthropic räumt im Prospekt selbst ein, dass diese Struktur zu Entscheidungen führen kann, die den finanziellen Interessen der Aktionäre zuwiderlaufen.
Gerade die Auseinandersetzung mit Washington ist ein Risiko, das in keinem Bewertungsmodell sauber abzubilden ist. Im Februar wies die US-Regierung die Bundesbehörden an, keine Anthropic-Modelle mehr zu nutzen. Das Unternehmen hat die Einstufung als Lieferkettenrisiko angefochten; bislang ohne Erfolg. Fast ein Drittel des rund 260 Seiten starken Prospekts widmet Anthropic den Risikofaktoren – darunter auch die Warnung, dass fortgeschrittene KI erhebliche Gefahren für die Gesellschaft bergen könne.
Der Kontext
Warum der Anthropic IPO die ganze KI-Branche betrifft
Der Anthropic Börsengang des Jahres ist weit mehr als ein einzelnes Ereignis. Er gilt als Lackmustest dafür, wie viel Anleger nach dem jüngsten Ausverkauf noch für KI-Wachstum zu zahlen bereit sind. Läuft das Debüt gut, dürfte das Rückenwind für die gesamte KI-Kette geben – von Chipherstellern wie Nvidia, AMD und Broadcom bis zu den Cloud-Partnern Amazon und Alphabet. Zudem zieht Anthropic am Erzrivalen vorbei: OpenAI-Chef Sam Altman hatte im September erklärt, ein Börsengang werde 2026 nicht mehr stattfinden. Wer zuerst an die Börse geht, sichert sich die Aufmerksamkeit – und das Kapital – der Anleger.
Anthropic Börsengang: Das Wichtigste auf einen Blick
Anthropic, PBC – geplantes Nasdaq-Kürzel: ANT, Preisspanne 70 bis 78 Dollar (Stand 12. November 2026)
Angebot: 825 Mio. Aktien der Klasse A, davon 801,4 Mio. neue Aktien
Emissionserlös: bis zu 64,35 Mrd. Dollar, netto inklusive Privatplatzierung rund 84,6 Mrd. Dollar in der Mitte der Spanne
Bewertung: voll verwässert rund 1,4 Bio. Dollar am oberen Ende, Medienberichten zufolge ist eine Anhebung im Gespräch
Zeitplan: Preisfestsetzung am 18. November und Handelsstart am 19. November erwartet
Q3 2026: Umsatz 16,96 Mrd. Dollar (+1.127 Prozent), operativer Verlust 567 Mio. Dollar
Konsortialführer: Goldman Sachs und Morgan Stanley
Häufige Fragen zum Anthropic IPO
Wann findet der Anthropic Börsengang statt?
Nach Informationen von CNBC soll der Ausgabepreis am 18. November festgelegt werden, der Handel an der Nasdaq am 19. November beginnen. Offiziell bestätigt hat Anthropic die Termine nicht; Verschiebungen sind bei Börsengängen jederzeit möglich.
Zu welchem Preis kommt die Anthropic Aktie an die Börse?
Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie. Laut Financial Times erwägen die Banken wegen der hohen Nachfrage einen Preis oberhalb dieser Spanne. Der endgültige Ausgabepreis steht erst nach Abschluss des Bookbuildings fest.
Wie hoch ist Anthropic beim IPO bewertet?
Am oberen Ende der Preisspanne voll verwässert mit rund 1,4 Billionen Dollar. Im Mai war Anthropic in einer privaten Finanzierungsrunde noch mit 965 Milliarden Dollar bewertet worden, im September standen 2 Billionen Dollar als Zielmarke im Raum.
Können deutsche Privatanleger beim Anthropic IPO zeichnen?
Anthropic plant nach eigenen Angaben Privatanleger-Tranchen in mehreren Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums, darunter Deutschland. Ob und zu welchen Bedingungen eine Zeichnung möglich ist, hängt von der jeweiligen Bank oder dem Broker ab. Nach dem Handelsstart ist die Aktie über Broker mit Zugang zur Nasdaq handelbar.
Ist Anthropic profitabel?
Nein. Im zweiten Quartal 2026 erzielte Anthropic einen operativen Gewinn von 974 Millionen Dollar, im dritten Quartal folgte wieder ein operativer Verlust von 567 Millionen Dollar. Der hohe Nettoverlust geht überwiegend auf die Neubewertung von Wandelanleihen zurück.
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