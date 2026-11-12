Anthropic Börsengang: Billionen-Debüt an der Nasdaq – das IPO des Jahres?

Noch im September hatten Insider eine Bewertung von 2 Billionen Dollar und einen Emissionserlös von über 100 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Damit wäre der Anthropic IPO zum größten Börsengang der Geschichte geworden. Doch ein Ausverkauf bei Technologiewerten, der in der vergangenen Woche rund 3,2 Billionen Dollar an Börsenwert vernichtete, hat die Erwartungen gedämpft. Mit voll verwässert rund 1,4 Billionen Dollar am oberen Ende liegt der Anthropic Börsengang nun unter dem Niveau von SpaceX, das im Juni 75 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von rund 1,75 Billionen Dollar eingesammelt hatte. Gegenüber der letzten privaten Finanzierungsrunde im Mai mit 965 Milliarden Dollar ist es dennoch ein kräftiger Aufschlag.