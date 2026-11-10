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Anleihe auf Newmont, Barrick Mining und Agnico Eagle Mines mit 10,75% Zinsen und 35% Schutz

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 14:44 2 Min. ZertifikateReport

Die Goldminen-Aktienanleihe der Erste Bank bietet 10,75% Jahreszins, birgt bei Unterschreiten der Barriere aber Verlustrisiken.

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Die Experten vom "ZertifikateReport" präsentieren in ihrer aktuellen Ausgabe eine 10,75% Protect Pro Goldminers 26-27-Anleihe (ISIN AT0000A3Y8B4/ WKN nicht bekannt) der Erste Bank auf die Aktien von Newmont, Barrick Mining und Agnico Eagle Mines. Da die Aktienkurse von Goldminenwerten und der Goldpreis naturgemäß eine besonders hohe Korrelation aufweisen würden, sei es nicht verwunderlich, dass die Notierungen bedeutender Goldminenbetreiber in den vergangenen Monaten vom schwachen Goldpreis nach unten gezogen worden seien. Wer nun auf dem im Vergleich zu den Höchstständen deutlich ermäßigten Kursniveaus eine Investition in die kanadische Agnico Eagle Mines- und/oder die US-Minenbetreiber Newmont Corp.- und Barrick Mining-Aktien in Erwägung ziehe, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in eine Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei Kursrückgängen der drei Aktien positive Rendite abwerfen werde. Mit der neuen Erste Bank 10,75% Protect Pro Goldminers 26-27-Anleihe könnten Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Werte eine Jahresbruttorendite von 10,75% pro Jahr erzielen. Die am 1.12.26 an den jeweiligen Heimatbörsen festgestellten Schlusskurse der drei Werte würden als Ausübungspreise für die Protect Pro Goldminers 26-27-Anleihe festgeschrieben. Bei 65% der Ausübungspreise würden sich die am Bewertungstag, dem 24.11.27, aktivierten Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren würden, würden Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 10,75% pro Jahr gutgeschrieben erhalten. Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren würden, dann werde die Anleihe am 2.12.27 mit ihrem Ausgabepreis von 100% zurückbezahlt. Befinde sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann werde die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen werde Anlegern gutgeschrieben. Die Erste Bank 10,75% Protect Pro Goldminers 26-27-Anleihe, fällig am 2.12.27, könne derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100% und 1,5% Ausgabeaufschlag gezeichnet werden. Die neue Protect Pro Goldminers 26-27-Anleihe ermögliche in einem Jahr einen Bruttoertrag von 10,75%, wenn keine der drei Goldminenaktien in einem Jahr 35% oder mehr ihres Ausübungspreises verliere. (Ausgabe vom 09.11.2026)

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