Vier Tage Stillstand, dann der Sprung: Die Andritz-Aktie (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Wiener-Börse-Kürzel: ANDR, Xetra-Kürzel: AZ2, US-Handelssymbol: ADRZF) erzielte ihr komplettes Wochenplus von 2,32 Prozent am Freitag und gehört damit zu den ATX Gewinnern der Woche. Der Kurs stieg auf 79,30 Euro. Auslöser war eine Studie von Goldman Sachs, die den Technologiekonzern aus Graz mit „Buy“ und einem Kursziel von 95 Euro einstuft. Der ATX gewann in der KW 48 insgesamt 0,35 Prozent.
Andritz-Aktie ATX Gewinner der Woche: Goldman Sachs entdeckt den Wasserkraft-Schatz – Rekord-Auftragsbestand als Kursmotor
Die Andritz-Aktie ist einer der ATX Gewinner der Woche: Das gesamte Wochenplus von 2,32 Prozent erzielte der Grazer Anlagenbauer am Freitag, nachdem Goldman Sachs eine Kaufempfehlung veröffentlicht hatte. Im Fokus stehen margenstarke Wasserkraftprojekte und ein Auftragsbestand auf Rekordniveau. Unsere Wochenanalyse ordnet die Studie ein.
Die Gründe
Goldman setzt auf Wasserkraft
Die Analysten von Goldman Sachs sehen bei Andritz vor allem Potenzial bei margenstärkeren Wasserkraftprojekten. Der Geschäftsbereich Hydropower profitiert von der weltweiten Nachfrage nach erneuerbarer Energie und von der Modernisierung bestehender Wasserkraftwerke. Im dritten Quartal 2026 stieg der Auftragseingang in dieser Sparte um 34,2 Prozent auf 703,9 Millionen Euro. Wasserkraft gilt als steuerbare Ökostromquelle und als Speicher für Netze mit hohem Wind- und Solaranteil – ein Thema, das mit dem Strombedarf von Rechenzentren weiter an Bedeutung gewinnt.
Zahlen über Erwartung
Im dritten Quartal steigerte Andritz den Umsatz um 9,2 Prozent auf 2.059,6 Millionen Euro und übertraf damit die Schätzung von 2.000,3 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie lag mit 1,29 Euro ebenfalls über dem Konsens.
Gewinn wächst schneller als Umsatz
Das vergleichbare EBITA stieg um 10,3 Prozent auf 184,9 Millionen Euro, das Konzernergebnis um 14,4 Prozent auf 127,3 Millionen Euro.
Volle Auftragsbücher
Der Auftragsbestand erreichte Ende September mit 12,73 Milliarden Euro einen Rekordwert. Der Auftragseingang lag das achte Quartal in Folge über 2 Milliarden Euro.
Prognose bestätigt
Für 2026 erwartet Andritz einen Umsatz von 8,0 bis 8,3 Milliarden Euro und eine vergleichbare EBITA-Marge von 8,7 bis 9,1 Prozent.
Einordnung
Solider Wert mit Rückenwind
Auf Jahressicht hat die Andritz-Aktie 27,59 Prozent zugelegt, im vergangenen Monat gab sie dagegen leicht um 1,49 Prozent nach. Das Goldman-Kursziel von 95 Euro liegt rund 20 Prozent über dem Freitagskurs. Kritisch sehen manche Beobachter, dass der Auftragseingang im dritten Quartal mit minus 0,6 Prozent leicht unter dem Vorjahr lag und das Geschäft mit der Zellstoff- und Papierindustrie (Pulp & Paper) schwächer lief. Der Rekord-Auftragsbestand sichert jedoch die Auslastung der kommenden Quartale.
Häufige Fragen zur Andritz-Aktie
Warum ist die Andritz-Aktie ATX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 2,32 Prozent. Das gesamte Plus entstand am Freitag, nachdem Goldman Sachs die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 95 Euro eingestuft hatte.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Andritz?
Ende September 2026 lag der Auftragsbestand bei 12,73 Milliarden Euro und damit auf Rekordniveau.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Andritz-Aktie?
Die ISIN lautet AT0000730007, die WKN 632305. An der Wiener Börse lautet das Kürzel ANDR, auf Xetra AZ2 und in den USA außerbörslich ADRZF.
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