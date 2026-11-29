Warum ist die Andritz-Aktie ATX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 2,32 Prozent. Das gesamte Plus entstand am Freitag, nachdem Goldman Sachs die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 95 Euro eingestuft hatte.

Wie hoch ist der Auftragsbestand von Andritz?

Ende September 2026 lag der Auftragsbestand bei 12,73 Milliarden Euro und damit auf Rekordniveau.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Andritz-Aktie?

Die ISIN lautet AT0000730007, die WKN 632305. An der Wiener Börse lautet das Kürzel ANDR, auf Xetra AZ2 und in den USA außerbörslich ADRZF.