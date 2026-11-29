Amrize Aktie: SMI-Gewinner der Woche mit 8,5 Prozent – fünf Tage, fünf Gewinne, und das nach einer Abstufung

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 22:33 2 Min.

Die Amrize Aktie ist mit einem Plus von 8,50 Prozent der größte SMI-Gewinner der Woche. Der Baustoffkonzern startete mit einer Abstufung in den Montag und legte dann an jedem einzelnen Handelstag zu.

Bild: Amrize

Die Amrize Aktie ist der größte SMI-Gewinner der Woche: Das Papier des nordamerikanischen Baustoffkonzerns schloss am Freitag bei 36,78 Franken und damit 8,50 Prozent höher als eine Woche zuvor. Kein anderer Titel im Leitindex kommt an dieses Wochenplus heran. Der SMI selbst gewann in derselben Zeit 2,1 Prozent auf 14.879,97 Punkte. SMI-Gewinner der Woche Warum die Amrize Aktie die Woche dominiert hat Die Woche begann für Amrize mit einem Dämpfer. Sie endete mit der besten Bilanz aller 20 SMI-Titel. Am Montagvormittag war die Amrize Aktie laut der Nachrichtenagentur AWP einer von nur zwei Verlierern im Leitindex, gebremst durch die Abstufung eines Brokerhauses. Bis zum Abend drehte der Kurs knapp ins Plus. Was folgte, war eine Serie: plus 0,24 Prozent am Dienstag, plus 2,41 Prozent am Mittwoch, plus 4,16 Prozent am Donnerstag, plus 1,29 Prozent am Freitag. Den Zündfunken lieferte zur Wochenmitte die Meldung, dass die Schweizer Bauindustrie im dritten Quartal schneller gewachsen ist. Danach griffen Anleger zu zyklischen und baunahen Titeln, als die Risikofreude an die Börsen zurückkehrte. Amrize Aktie in einer Woche, größter SMI-Gewinner der Woche +8,50 % Schlusskurs der Amrize Aktie am Freitag 36,78 CHF Kursentwicklung in einem Monat +10,72 % Kursentwicklung in einem Jahr -9,41 % Quelle : comdirect (Schlusskurse 27.11.2026) Amrize Aktie: Der Nachzügler holt auf Die Zahlen zeigen, warum die Aktie so stark reagiert. Auf Sicht von einem Jahr liegt die Amrize Aktie trotz der starken Woche noch 9,41 Prozent im Minus. Zum 52-Wochen-Hoch bei 51,34 Franken fehlen knapp 40 Prozent. Wer so weit zurückliegt, hat bei einem Stimmungswechsel am meisten Luft nach oben. Am Freitag stieg der Kurs im Tagesverlauf bis auf 37,02 Franken. Amrize, das frühere Nordamerika-Geschäft von Holcim, erzielt seine Umsätze in den USA und Kanada. Was bei der Amrize Aktie zu beachten ist Gesenkte Prognose: Amrize hat die Ziele für 2026 im Herbst wegen Kosteninflation und hoher Zinsen zurückgenommen.

Gewinnmitnahmen: Nach fünf Gewinntagen in Folge steigt die Wahrscheinlichkeit einer Verschnaufpause.

Stimmung statt Substanz: Eine Unternehmensnachricht gab es in dieser Woche nicht. Der Anstieg beruht auf der Marktstimmung. Ausblick: Wie geht es mit der Amrize Aktie weiter? Der SMI-Gewinner der Woche hat in fünf Tagen einen Teil dessen aufgeholt, was in Monaten verloren ging. Ob daraus eine Trendwende wird, entscheidet sich an der Baunachfrage in Nordamerika und an den US-Zinsen. Händler mahnten am Freitag, eine positive Feiertagswoche sei kein verlässlicher Vorbote einer Weihnachtsrally. Stammdaten der genannten Unternehmen Amrize AG: ISIN CH1430134226, WKN A414LY, Handelssymbol AMRZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol AMRZ (NYSE)

Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

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