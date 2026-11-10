AMD Aktie: Kursziel-Hammer nach Kurssprung!

Die aktuelle AMD-Aktienanalyse von Freedom Broker vom 9. November 2026 liefert ein bemerkenswert positives Signal. Analyst Egor Tolmachev erhöht das Kursziel von 460 auf 620 USD und bestätigt das Rating "buy". Beim NASDAQ-Schlusskurs von 508,58 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 21,91 Prozent. Besonders interessant ist die Begründung der Investmentgesellschaft. Freedom Broker betrachtet das dritte Quartal als wichtigen Wendepunkt und sieht AMD zunehmend als umfassenden Anbieter von KI-Infrastruktur. Die Marktanteilsgewinne bei Serverprozessoren und die Expansion in das Geschäft mit KI-Beschleunigern eröffnen erhebliche langfristige Chancen. Zusätzlichen Rückenwind liefert die Zusammenarbeit mit Google Cloud. Allerdings ist die AMD-Aktie nach dem Kurssprung von 13,3 Prozent keineswegs frei von Risiken. Hohe Erwartungen, intensiver Wettbewerb und mögliche Lieferengpässe könnten die weitere Entwicklung belasten. Entscheidend wird sein, ob AMD seine technologische Stärke dauerhaft in steigende Umsätze, Gewinne und freie Mittelzuflüsse umwandeln kann. Das Kursziel 620 USD und das Rating "buy" von Freedom Broker zeigen, dass Egor Tolmachev weiterhin erhebliches Potenzial sieht. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb: Ist die jüngste Kursexplosion bereits der Höhepunkt der Rallye – oder erst der Beginn einer neuen Wachstumsphase?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026