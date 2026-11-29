Die Amadeus-Aktie (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, deutsches Handelssymbol: AI3A, US-Handelssymbol: AMADF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 5,06 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 62,76 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Amadeus damit Platz zehn. Am Freitag drehte die Aktie im Tagesverlauf ins Plus und schloss 1,39 Prozent höher.
Amadeus-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Tech-Erholung erreicht Madrid – Reisetechnologie-Konzern gewinnt 5 Prozent
Die Amadeus-Aktie ist einer der IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 5,06 Prozent auf 62,76 Euro profitiert der Reisetechnologie-Konzern von der Erholung der Technologiewerte. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Wochenanalyse
Rückenwind aus den USA: die Woche der Amadeus-Aktie
Laut Bolsamanía war es erneut eine Woche, die von der Technologie geprägt war. Amadeus gehörte zu den Profiteuren.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Amadeus-Aktie zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es in dieser Woche nicht. Nach unserer Einschätzung profitierte Amadeus vor allem von der besseren Stimmung bei Technologiewerten, die laut Bolsamanía die ganze Woche prägte. Amadeus wird als Softwarekonzern oft mit diesem Sektor gehandelt. Am Freitag legte die Technologiebörse Nasdaq nach dem Thanksgiving-Feiertag zum europäischen Handelsschluss rund 1,9 Prozent zu.
Tech-Erholung
Bessere Stimmung bei Technologiewerten prägte die Woche.
Feste Wall Street
Die Nasdaq stieg am Freitag rund 1,9 Prozent.
Solides Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5,5 Prozent.
Das Unternehmen
Amadeus: Technik für die Reisebranche
Amadeus mit Sitz in Madrid betreibt eines der größten Buchungssysteme der Reisebranche und liefert Software für Fluggesellschaften, Flughäfen und Hotels. Im dritten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz um 5,5 Prozent, der Gewinn um 5,7 Prozent auf 381,4 Millionen Euro. Wegen der Folgen des Konflikts im Nahen Osten erwartet Amadeus für 2026 Werte am unteren Ende der eigenen Prognose.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Amadeus-Aktie
Warum ist die Amadeus-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die Amadeus-Aktie stieg in der Woche um 5,06 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Erholung der Technologiewerte und die feste Wall Street halfen dem Softwarekonzern.
Wie stark ist die Amadeus-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die Amadeus-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 62,76 Euro. Das sind 5,06 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 59,74 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Amadeus-Aktie?
Die ISIN lautet ES0109067019, die WKN A1CXN0. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AI3A gehandelt, in den USA unter AMADF (OTC).
Was erwartet Amadeus für 2026?
Wegen der Folgen des Konflikts im Nahen Osten rechnet Amadeus für 2026 mit Werten am unteren Ende der eigenen Prognose.
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