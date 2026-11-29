Warum ist die Amadeus-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die Amadeus-Aktie stieg in der Woche um 5,06 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Erholung der Technologiewerte und die feste Wall Street halfen dem Softwarekonzern.

Wie stark ist die Amadeus-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die Amadeus-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 62,76 Euro. Das sind 5,06 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 59,74 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Amadeus-Aktie?

Die ISIN lautet ES0109067019, die WKN A1CXN0. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AI3A gehandelt, in den USA unter AMADF (OTC).

Was erwartet Amadeus für 2026?

Wegen der Folgen des Konflikts im Nahen Osten rechnet Amadeus für 2026 mit Werten am unteren Ende der eigenen Prognose.