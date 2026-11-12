1. Optionsschein – Alphabet: Umsatz steigt um ein Viertel, Nettogewinn sinkt
Alphabet: Umsatz steigt um ein Viertel, Nettogewinn sinkt - NextEra Energy bessert Fusionspläne mit Dominion nach
Die meistgehandelten Hebelprodukte an der Börse Stuttgart - Auf welche Optionsscheine, Knock-Outs & Co. setzen unsere Anleger am 12.11.2026?
Ende Oktober hat Alphabet seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt: Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden US-Dollar. Nach Unternehmensangaben wuchs der Konzern damit das 13. Quartal in Folge zweistellig. Am stärksten legte Google Cloud zu: Die Erlöse der Sparte stiegen um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar, ihr operativer Gewinn von 3,6 auf 11,1 Milliarden Dollar. Mit der Google-Suche setzte Alphabet 63,4 Milliarden Dollar um, 12 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.
Der operative Gewinn des Konzerns stieg um rund 30 Prozent auf 40,6 Milliarden Dollar. Unter dem Strich fiel das Ergebnis trotzdem: Der Nettogewinn für die Stammaktionäre sank von 35,0 auf 26,2 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie von 2,87 auf 2,12 Dollar. Grund sind Verluste von 8,7 Milliarden Dollar aus Beteiligungen. Im Vorjahresquartal hatten Beteiligungen noch einen Gewinn von 10,7 Milliarden Dollar gebracht.
Gleichzeitig hat Alphabet seine Investitionen in Sachanlagen mehr als verdoppelt, auf 51,4 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow lag im dritten Quartal bei minus 9,1 Milliarden Dollar.
Stuttgarter Anleger kaufen heute überwiegend einen Discount-Optionsschein (Call) auf die Alphabet-C-Aktie. Der Basispreis liegt bei 285 US-Dollar, der Cap bei 325 US-Dollar, das Bezugsverhältnis beträgt 0,10. Letzter Bewertungstag ist der 19. März 2027. Notiert die Aktie am Laufzeitende auf oder unter dem Basispreis, verfällt der Optionsschein wertlos. Ein Totalverlust ist möglich.
2. Optionsschein – NextEra Energy bessert Fusionspläne mit Dominion nach
NextEra Energy und Dominion Energy kommen den Regulierern und Verbraucherschützern im US-Bundesstaat Virginia bei ihrem geplanten Zusammenschluss entgegen. Die Mitarbeiter der Regulierungsbehörde State Corporation Commission und die Verbraucherschutzstelle des Generalstaatsanwalts hatten 117 Auflagen vorgeschlagen. Nach eigenen Angaben akzeptieren die Unternehmen davon 101 unverändert und 13 weitere mit Ergänzungen oder Änderungen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung vom 3. November hervor.
Mit den Zugeständnissen soll die Tochter Dominion Energy Virginia finanziell stärker vom übrigen Konzern getrennt werden. Außerdem sind eine unabhängige Aufsicht und mehr Vertreter aus Virginia im Verwaltungsrat des Versorgers vorgesehen. Privatkunden von Dominion Energy Virginia sollen vier Jahre lang Gutschriften auf ihre Stromrechnung erhalten, bezahlt von den Aktionären. Für den Zusammenschluss selbst würden die Kunden keinen Cent zahlen, erklären die Unternehmen. „Virginia sollte nicht wählen müssen zwischen Entlastung bei der Stromrechnung heute und bezahlbarem, verlässlichem Strom morgen“, sagte NextEra-Chef John Ketchum.
Dominion versorgt nach eigenen Angaben 3,6 Millionen Haushalte und Unternehmen in Virginia, North Carolina und South Carolina mit Strom. Für den Zusammenschluss fehlen noch die nötigen Genehmigungen. Den Abschluss erwarten die Unternehmen weiterhin in der zweiten Jahreshälfte 2027.
Stuttgarter Anleger kaufen heute überwiegend einen Optionsschein (Call) auf NextEra Energy. Der Basispreis liegt bei 80 US-Dollar, das Bezugsverhältnis beträgt 0,03. Letzter Bewertungstag ist der 19. März 2027. Notiert die Aktie bei Ausübung unter dem Basispreis, verfällt der Optionsschein wertlos. Ein Totalverlust ist möglich.
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Optionsscheinen. Turbo-Optionsscheine sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Hebelprodukte unterliegen einem erhöhten Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Bitte lesen Sie das Basisinformationsblatt (PRIIP/KID) sowie den Prospekt des Emittenten. © Börse Stuttgart Group 2026.
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