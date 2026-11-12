Alphabet: Umsatz steigt um ein Viertel, Nettogewinn sinkt - NextEra Energy bessert Fusionspläne mit Dominion nach

Mit den Zugeständnissen soll die Tochter Dominion Energy Virginia finanziell stärker vom übrigen Konzern getrennt werden. Außerdem sind eine unabhängige Aufsicht und mehr Vertreter aus Virginia im Verwaltungsrat des Versorgers vorgesehen. Privatkunden von Dominion Energy Virginia sollen vier Jahre lang Gutschriften auf ihre Stromrechnung erhalten, bezahlt von den Aktionären. Für den Zusammenschluss selbst würden die Kunden keinen Cent zahlen, erklären die Unternehmen. „Virginia sollte nicht wählen müssen zwischen Entlastung bei der Stromrechnung heute und bezahlbarem, verlässlichem Strom morgen“, sagte NextEra-Chef John Ketchum.