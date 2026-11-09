Allianz Aktie: Wieder "Top Pick" – Berenberg sieht rund 51% Kurspotenzial!

Die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker: ALV) legt im angegebenen aktuellen Kursstand um 2,20 Euro beziehungsweise 0,49% auf 453,30 Euro zu. Deutlich mehr Spielraum sieht Berenberg: Analyst Michael Huttner bestätigt in seiner Allianz-Aktienanalyse vom 06.11.2026 das Kursziel 684 Euro und das Rating "buy". Zugleich ist der Versicherer bei Michael Huttner wieder "Top Pick" – und rangiert damit erneut vor dem französischen Wettbewerber Axa.