Die Allianz liefert, und die Börse applaudiert. Nach der Vorlage der Quartalszahlen steigt die Allianz-Aktie im Xetra-Handel um rund 1,7 Prozent auf 471,70 Euro und markiert im Verlauf mit bis zu 472,50 Euro ein neues Allzeithoch. Der Auslöser: Ein operatives Ergebnis von 4,71 Milliarden Euro im dritten Quartal, fast 10 Prozent mehr, als Analysten erwartet hatten, dazu ein Rekord im Fondsgeschäft rund um Pimco und ein angehobenes Jahresziel. Doch die meisten Kursziele der Analysten liegen inzwischen unter dem Börsenkurs. Ist das der Startschuss für den Sturm auf die 500-Euro-Marke – oder ist der Rekordlauf schon zu weit gelaufen? Unsere Allianz-Aktie Prognose trennt, was kurzfristig zählt, von dem, was langfristig trägt.
Allianz-Aktie Prognose: Rekordhoch geknackt – startet jetzt der Sturm auf die 500 Euro?
4,7 Milliarden Euro operativer Gewinn statt erwarteter 4,3 Milliarden, ein Rekord im Fondsgeschäft und ein angehobenes Jahresziel: Die Allianz-Aktie springt auf ein neues Allzeithoch. Unsere Allianz-Aktie Prognose zeigt, welche Chartmarken jetzt zählen, warum viele Analysten trotzdem bremsen – und was mittel- bis langfristig für und gegen den Münchner Versicherungsriesen spricht.
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Die Ausgangslage
Vom September-Rücksetzer zum Allzeithoch: ein Lauf mit Ansage
Noch Ende Oktober notierte die Allianz-Aktie gut 5 Prozent unter ihrem damaligen Rekord. Heute steht sie höher als je zuvor.
Nach dem Hoch von 454,60 Euro Anfang September gab die Aktie im September rund 7,7 Prozent ab, ehe im Oktober die Erholung einsetzte. Am 27. Oktober eroberte der Kurs die 50-Tage-Linie zurück, Anfang November folgten mehrere neue Rekorde bis auf 469,10 Euro. Am Mittwoch ging die Allianz-Aktie bei 463,60 Euro aus dem Xetra-Handel. Mit dem heutigen Sprung beträgt das Plus seit Jahresbeginn rund 26 Prozent – für einen Versicherungskonzern mit einem Börsenwert von rund 176 Milliarden Euro ein außergewöhnlicher Lauf.
Die Quartalszahlen
Was hinter dem Kurssprung steckt: Pimco rettet das Quartal
Für jede Allianz-Aktie Prognose ist entscheidend, wie breit der Gewinn verteilt ist. Diesmal hat ein Bereich die Schwäche eines anderen mehr als ausgeglichen.
Im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt nur 4,30 Milliarden Euro erwartet. Der Star des Quartals ist die Vermögensverwaltung mit den Töchtern Pimco und Allianz Global Investors: Ihr operativer Gewinn schnellte um 35,1 Prozent auf den Rekordwert von 1,12 Milliarden Euro, die Kunden vertrauten den Fondshäusern netto 47 Milliarden Euro frisches Geld an. Das verwaltete Vermögen für Dritte erreichte 2,15 Billionen Euro. Im Schaden- und Unfallgeschäft schlugen dagegen Naturkatastrophen mit rund 1,1 Milliarden Euro zu Buche. Das operative Ergebnis der Sparte sank um 7,9 Prozent auf 2,20 Milliarden Euro, lag damit aber immer noch über den Erwartungen.
Allianz: Operatives Ergebnis im dritten Quartal 2026 nach Segmenten
Mrd. Euro
Veränderung zum Vorjahresquartal: Schaden-Unfall minus 7,9 Prozent, Leben/Kranken plus 4,4 Prozent, Asset Management plus 35,1 Prozent.
Quelle: Allianz SE, Quartalsmitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Segment
|Operatives Ergebnis
|Schaden-Unfall
|2,20
|Leben/Kranken
|1,47
|Asset Management
|1,12
Schaden-Kosten-Quote steigt
Die wichtigste Kennzahl im Versicherungsgeschäft verschlechterte sich von 91,9 auf 93,8 Prozent. Naturkatastrophen kosteten 5,1 Prozentpunkte nach nur 0,3 Punkten im Vorjahresquartal. Unter 100 Prozent verdient ein Versicherer mit dem reinen Versicherungsgeschäft Geld.
Lebensversicherung solide
Das operative Ergebnis in Leben und Kranken legte um 4,4 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro zu, die Neugeschäftsmarge lag bei attraktiven 5,6 Prozent.
Gewinn je Aktie wächst zweistellig
Nach neun Monaten stieg das bereinigte Ergebnis je Aktie um 12,7 Prozent auf 24,15 Euro. Die annualisierte bereinigte Eigenkapitalrendite erreichte 20,1 Prozent.
Kapital wie eine Festung
Die Solvency-II-Quote lag Ende September bei 219 Prozent – ein komfortables Polster für Dividenden, Rückkäufe und Zukäufe.
Der Nettogewinn der Aktionäre ging im Quartal leicht um 2,2 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro zurück, schlug damit aber die Erwartungen von rund 2,51 Milliarden Euro deutlich. Nach neun Monaten steht ein Plus von 11,8 Prozent auf 9,07 Milliarden Euro.
Diese Entwicklung zeigt die Stärke und Resilienz unseres diversifizierten Geschäftsmodells.
Bereits am Mittwochabend hatte die Allianz per Ad-hoc-Mitteilung ihr Jahresziel angehoben. Ursprünglich peilte der Konzern für 2026 ein operatives Ergebnis von 17,4 Milliarden Euro an, plus oder minus eine Milliarde. Das obere Ende der Spanne liegt nun bei rund 18,6 Milliarden Euro. Nach neun Monaten sind bereits 81 Prozent des ursprünglichen Mittelwerts erreicht. Um das neue obere Ende zu schaffen, muss die Allianz im Schlussquartal nur noch rund 4,5 Milliarden Euro verdienen – im dritten Quartal waren es 4,7 Milliarden Euro, trotz hoher Katastrophenschäden. Wie immer gilt der Vorbehalt, dass schwere Naturkatastrophen oder Turbulenzen an den Kapitalmärkten das Ergebnis belasten können.
Kurzfristige Prognose
Das Chartbild: Ausbruch in den freien Raum
Charttechnisch ist die Lage so klar wie selten: Über dem Allzeithoch gibt es keine historischen Widerstände mehr.
Mit dem Sprung über das bisherige Rekordhoch von 469,10 Euro befindet sich die Allianz-Aktie im charttechnisch freien Raum. Als Orientierung dienen jetzt vor allem runde Marken, allen voran die psychologisch wichtige 500-Euro-Marke, rund 6 Prozent über dem aktuellen Kurs. Entscheidend ist, ob der Ausbruch auch auf Schlusskursbasis und über den Wochenschluss hinaus Bestand hat. Nach unten hinterlässt der Kurssprung eine Kurslücke ab 463,60 Euro, dem gestrigen Xetra-Schluss. Darunter liegen das September-Hoch bei 454,60 Euro und das Korrekturtief von Anfang November bei 445,60 Euro. Die 50-Tage-Linie verläuft um 435 Euro, die 100-Tage-Linie bei 432,50 Euro. Der langfristige Aufwärtstrend wäre erst bei einem Rückfall unter die 200-Tage-Linie im Bereich um 400 Euro in Gefahr.
Szenario 1: Der Ausbruch hält
Schließt die Aktie über 469,10 Euro und bestätigt das auf Wochensicht, ist der Weg aus charttechnischer Sicht frei. Rückenwind liefern das angehobene Jahresziel und die Aussicht auf eine weiter steigende Dividende. Dann rückt die 500-Euro-Marke in den Fokus der kurzfristigen Allianz-Aktie Prognose.
Szenario 2: Verschnaufpause über der Kurslücke
Nach einem Plus von rund 9 Prozent in 20 Handelstagen sind Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich. Eine Seitwärtsphase zwischen der Kurslücke bei 463,60 Euro und dem neuen Hoch würde das positive Bild nicht beschädigen.
Szenario 3: Fehlausbruch
Fällt die Aktie zurück unter 463,60 Euro und schließt die Lücke, wäre der Ausbruch vorerst gescheitert. Dann rücken 454,60 und 445,60 Euro in den Blick, im schwächeren Fall die Zone um die 50-Tage-Linie bei rund 435 Euro.
Die Analysten
Kursziele zwischen 351 und 684 Euro: die Skeptiker sind in der Mehrheit
So überzeugend die Zahlen sind: Die Analysten bleiben gespalten. JPMorgan lobte die Ergebnisse als stark und als gute Grundlage für weiteres Gewinnwachstum – das operative Ergebnis habe 10 Prozent über dem Konsens gelegen und sei von sämtlichen Geschäftsbereichen getragen worden. Dennoch beließ die US-Bank die Aktie bei „Neutral“ mit einem Kursziel von 460 Euro. RBC hob die vorteilhafte Diversifizierung hervor, bleibt aber bei „Sector Perform“ und 450 Euro. Auch Goldman Sachs (465 Euro) und Jefferies (440 Euro) sehen ihre Ziele bereits erreicht oder überschritten. Optimistischer ist die DZ Bank mit einem fairen Wert von 495 Euro. Die Extreme markieren Barclays mit „Underweight“ und 351 Euro sowie Berenberg mit „Buy“ und 684 Euro – Analyst Michael Huttner hält europäische Versicherer für systematisch unterbewertet. Alle genannten Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Bemerkenswert ist: Die Mehrheit der Kursziele liegt unter dem aktuellen Börsenkurs. Folgen nach den Zahlen Anhebungen, könnte das der Aktie zusätzlichen Schub geben.
Mittel- bis langfristige Prognose
Das große Bild: Versicherer, Vermögensverwalter, Dividendenmaschine
Wer über die nächsten Wochen hinausblickt, sieht einen Konzern, der dreimal verdient – und genau darin liegt der Kern der mittel- bis langfristigen Allianz-Aktie Prognose.
Die Allianz ruht auf drei Säulen: dem Schaden- und Unfallgeschäft, der Lebens- und Krankenversicherung und der Vermögensverwaltung. Das macht den Konzern widerstandsfähiger als reine Versicherer – das dritte Quartal ist dafür das beste Beispiel. Bis 2027 will die Allianz ihr bereinigtes Ergebnis je Aktie im Schnitt um 7 bis 9 Prozent pro Jahr steigern. Zugrunde liegend lag das Wachstum in den ersten neun Monaten bei 8 Prozent, also mitten im Zielkorridor. Etwa 60 Prozent des bereinigten Gewinns schüttet der Konzern als Dividende aus, zusätzlich fließt Geld über Aktienrückkäufe zurück.
Vermögensverwaltung als Wachstumsmotor
Mit 2,15 Billionen Euro verwaltetem Kundengeld gehören Pimco und Allianz Global Investors zu den größten Fondshäusern der Welt. Hohe Mittelzuflüsse und steigende Margen machen das Segment zum dynamischsten Teil des Konzerns.
Preismacht im Versicherungsgeschäft
Steigende Schäden durch Extremwetter treiben die Prämien. Wer wie die Allianz diszipliniert kalkuliert, kann über höhere Preise die Marge verteidigen.
Altersvorsorge als Megatrend
Alternde Gesellschaften und Reformen der privaten Vorsorge stützen die Nachfrage nach Lebensversicherungen und Vorsorgeprodukten.
Kapitalstärke
Eine Solvenzquote von 219 Prozent gibt Spielraum für Ausschüttungen und gezielte Zukäufe in Wachstumsmärkten.
Für Dividendenjäger bleibt die Allianz-Aktie eine erste Adresse. Für 2025 zahlte der Konzern 17,10 Euro je Aktie nach 15,40 Euro im Vorjahr. Für 2026 rechnen Analysten laut FactSet im Schnitt mit 18,73 Euro. Das entspräche beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 4 Prozent. Das Rückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro hat die Allianz im September abgeschlossen. Ob und in welchem Umfang ein neues folgt, dürfte sich mit den Jahreszahlen entscheiden. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 von rund 30,45 Euro je Aktie liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 15,5 – nach dem starken Lauf kein Schnäppchen mehr, für einen Konzern mit rund 20 Prozent Eigenkapitalrendite aber auch nicht überzogen.
Der wunde Punkt jeder Allianz-Aktie Prognose ist die Abhängigkeit von Faktoren, die der Konzern nicht steuern kann. Das dritte Quartal hat gezeigt, wie schnell Naturkatastrophen die Marge im Versicherungsgeschäft drücken. Und der Rekord im Fondsgeschäft lebt von freundlichen Kapitalmärkten – eine Börsenkorrektur würde die Mittelzuflüsse und Gebühren bei Pimco belasten. Hinzu kommt die Konjunktur: Die eigene Kreditversicherungstochter Allianz Trade rechnet in Deutschland mit weiter steigenden Unternehmensinsolvenzen. Skeptiker wie Barclays verweisen zudem auf eine nachlassende Gewinndynamik. Die Zahlen des dritten Quartals haben diese Sorge allerdings vorerst widerlegt.
Die Allianz-Aktie auf einen Blick
Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Symbol: ALV) – 471,70 Euro, plus 1,7 Prozent am Morgen des 12. November 2026
Allzeithoch: 472,50 Euro (12. November 2026), bisheriges Rekordhoch: 469,10 Euro
Chartmarken: Kurslücke ab 463,60 Euro, September-Hoch 454,60 Euro, 50-Tage-Linie um 435 Euro, 200-Tage-Linie um 400 Euro
Q3 2026: operatives Ergebnis 4,71 Mrd. Euro (plus 6,2 Prozent), Konsens 4,30 Mrd. Euro
9M 2026: operatives Ergebnis 14,1 Mrd. Euro (plus 7,8 Prozent), bereinigtes Ergebnis je Aktie 24,15 Euro (plus 12,7 Prozent)
Ausblick 2026: operatives Ergebnis bis rund 18,6 Mrd. Euro (ursprünglich 17,4 Mrd. Euro plus/minus 1 Mrd. Euro)
Solvency-II-Quote: 219 Prozent
Dividende: 17,10 Euro für 2025, Analystenschätzung für 2026 rund 18,73 Euro
Analysten-Kursziele: 351 bis 684 Euro, Mehrheit zwischen 440 und 495 Euro
Häufige Fragen zur Allianz-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Allianz-Aktie Prognose?
Kurzfristig zählt, ob der Ausbruch über das bisherige Rekordhoch bei 469,10 Euro auf Schlusskursbasis hält. Dann ist aus charttechnischer Sicht der Weg Richtung 500 Euro frei. Als Unterstützungen gelten die Kurslücke ab 463,60 Euro, das September-Hoch bei 454,60 Euro und die 50-Tage-Linie um 435 Euro.
Warum steigt die Allianz-Aktie heute?
Die Allianz meldete für das dritte Quartal ein operatives Ergebnis von 4,71 Milliarden Euro, deutlich über den erwarteten 4,30 Milliarden Euro. Treiber war ein Rekordgewinn in der Vermögensverwaltung. Zudem hob der Konzern das obere Ende seines Jahresziels auf rund 18,6 Milliarden Euro an.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Allianz-Aktie?
Die Spanne reicht von 351 Euro (Barclays) über 450 Euro (RBC), 460 Euro (JPMorgan) und 465 Euro (Goldman Sachs) bis zu 495 Euro (DZ Bank) und 684 Euro (Berenberg). Die Mehrheit der Ziele liegt unter dem aktuellen Kurs.
Wie hoch ist die Dividende der Allianz-Aktie?
Für 2025 zahlte die Allianz 17,10 Euro je Aktie. Analysten erwarten für 2026 im Schnitt rund 18,73 Euro, was beim aktuellen Kurs einer Rendite von etwa 4 Prozent entspricht.
Was belastet die Allianz?
Im dritten Quartal kosteten Naturkatastrophen rund 1,1 Milliarden Euro, die Schaden-Kosten-Quote stieg auf 93,8 Prozent. Weitere Risiken sind Rückschläge an den Kapitalmärkten, die das Fondsgeschäft treffen würden, und steigende Firmenpleiten.
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