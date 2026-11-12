Allianz-Aktie Prognose: Rekordhoch geknackt – startet jetzt der Sturm auf die 500 Euro?

Die Allianz hat genau das gezeigt, was einen Qualitätswert ausmacht: Selbst ein Quartal mit Milliardenschäden durch Naturkatastrophen endet mit einem Gewinnplus und einem angehobenen Jahresziel. Kurzfristig steht die Allianz-Aktie nach dem Sprung auf ein neues Allzeithoch im charttechnisch freien Raum. Hält der Ausbruch über 469,10 Euro, rückt die 500-Euro-Marke in Reichweite, ein Rückfall unter die Kurslücke bei 463,60 Euro würde dagegen eine Verschnaufpause wahrscheinlich machen. Mittel- bis langfristig sprechen die drei Ertragssäulen, die hohe Kapitalstärke, eine Eigenkapitalrendite von rund 20 Prozent und die verlässlich steigende Dividende für die Allianz. Die Bewertung ist allerdings kein Schnäppchen mehr, und die Mehrheit der Analysten sieht den fairen Wert bereits erreicht. Für die Allianz-Aktie Prognose heißt das: Das Fundament ist so stark wie nie – für den nächsten großen Schritt muss die Allianz liefern, was sie heute in Aussicht gestellt hat.