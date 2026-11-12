Allianz Aktie: Jefferies warnt vor begrenztem Potenzial - droht jetzt ein Rückschlag?

Die Allianz-Aktienanalyse von Jefferies vom 12. November 2026 zeigt eindrucksvoll, dass operative Stärke und Aktienbewertung zwei unterschiedliche Dinge sind. Analyst Philip Kett bestätigt das Kursziel 440 Euro und hält unverändert am Rating "hold" fest. Dabei würdigt Philip Kett ausdrücklich drei wichtige Entwicklungen: die positiven Überraschungen in der Vermögensverwaltung, die erwartungsgemäßen Ergebnisse der Schadenversicherung trotz höherer Naturkatastrophenschäden und die angehobene Gewinnprognose für 2026. Mit einem operativen Neunmonatsgewinn von 14,1 Milliarden Euro, einem bereinigten Konzernüberschuss von rund 9,3 Milliarden Euro und einer Solvency-II-Quote von 219 Prozent präsentiert sich die Allianz in hervorragender finanzieller Verfassung. Dennoch liegt das Kursziel 440 Euro von Jefferies rund 7 Prozent unter dem angegebenen Xetra-Kurs von 472,90 Euro. Für Anleger bleibt die Aktie damit ein interessantes Qualitätsinvestment, dessen Bewertung allerdings bereits hohe Erwartungen widerspiegelt. Ob die Allianz ihren beeindruckenden Lauf fortsetzen kann, hängt davon ab, ob der Konzern seine Gewinnentwicklung auch künftig über den Erwartungen halten kann. Die Botschaft von Jefferies ist eindeutig: Die Allianz überzeugt als Unternehmen, doch beim Aktienkurs ist Vorsicht angebracht.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.