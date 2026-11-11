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Allianz Aktie: Der nächste Ausbruchsversuch?

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 09:06 2 Min. UBS

Die Allianz Aktie nimmt erneut Kurs auf ihr Rekordhoch bei 469,10 EUR. Nach einem Tagesplus von 1,4% rückt ein möglicher Ausbruch in den Fokus, der den Weg in Richtung der psychologisch wichtigen 500-EUR-Marke ebnen könnte. Doch unmittelbar vor den Quartalszahlen steigt die Spannung: Während ein neues Allzeithoch weiteres Kurspotenzial eröffnen würde, drohen bei Rücksetzern Verluste bis zu den nächsten Unterstützungen bei 454,60 und 445,60 EUR

Bild: Allianz SE

Nach dem festeren Wochenstart hat sich die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) gestern weiter an das amtierende Rekordhoch herangeschoben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Auf die Korrektur im September (-7,7%) sei im Oktober (+5,4%) eine Erholung gefolgt, die zum Novemberauftakt an Dynamik gewonnen habe. Dabei seien die Kurse am vergangenen Donnerstag bis auf das neue Rekordhoch bei 469,10 EUR gestiegen, ehe zum Wochenschluss eine Korrekturbewegung eingesetzt habe. Darauf sei bereits am Montag ein Konter gefolgt, an den die Notierungen gestern mit einem Tagesgewinn von 1,4% hätten anknüpfen können. Ausblick: Im Vorfeld der Quartalszahlen, die am morgigen Donnerstag erwartet würden, habe sich die Allianz-Aktie nun erneut über das September-Hoch geschoben. Rund um die Berichterstattung solle allerdings mit einer höheren Volatilität gerechnet werden. ▲ Das Long-Szenario: Auf der Oberseite würden sich die Blicke jetzt auf das Rekordhoch richten, das bei 469,10 EUR einen Widerstand bilde. Gelinge der Ausbruch - der idealerweise per Tages- und Wochenschluss bestätigt werden solle -, wäre der Weg vorerst frei von charttechnischen Hindernissen. Orientierungshilfen lieferten daher vor allem die runden Marken, wobei in diesem Zusammenhang der Preisbereich um 500,00 EUR hervorgehoben werden könne. ▼ Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe hingegen zunächst das gestrige Aufwärts-Gap im Fokus, ehe mit einem Pullback an das September-Hoch (454,60 EUR) gerechnet werden müsste. Darunter könnte das Korrekturtief vom vergangenen Freitag bei 445,60 EUR noch einmal angesteuert werden. Gehe auch dieser Halt verloren, wären weitere Abgaben bis zur 50- und der 100-Tage-Linie (435,07 EUR bzw. 432,50 EUR) möglich. Im Fall einer größeren Abwärtsdynamik wäre im Anschluss eine Korrektur bis zum Oktober- und September-Tief (408,60 EUR bzw. 408,50 EUR) oder bis zum GD200 nicht auszuschließen. (Analyse vom 11.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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