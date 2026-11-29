In den Börsenberichten der Woche taucht Alcon kaum auf. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, einen Grund für die Kursgewinne nennen die Agenturen nicht. Der Titel legte einfach zu: am Donnerstag um 1,06 Prozent, am Freitag um 1,36 Prozent. Am Freitag lag die Aktie gegen Mittag noch im Minus und fiel bis auf 63,90 Franken. Am Nachmittag drehte sie und stieg bis auf 65,62 Franken. Während Anleger andere defensive Titel wie Sandoz oder Galderma in dieser Woche liegen ließen, blieb Alcon gesucht.