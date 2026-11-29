Die Alcon Aktie ist der viertgrößte SMI-Gewinner der Woche: Das Papier des Augenheilkunde-Konzerns schloss am Freitag bei 65,42 Franken und damit 5,04 Prozent höher als eine Woche zuvor. Unter den Gesundheitswerten im Leitindex ist das mit Abstand die beste Bilanz. Der SMI gewann 2,1 Prozent.
Alcon Aktie: SMI-Gewinner der Woche – 5 Prozent Plus, und kaum jemand hat es bemerkt
Die Alcon Aktie ist mit einem Plus von 5,04 Prozent viertgrößter SMI-Gewinner der Woche. Ohne eine einzige Unternehmensmeldung hat der Augenheilkunde-Konzern den Kursrutsch nach den Quartalszahlen fast ausgebügelt.
SMI-Gewinner der Woche
Warum die Alcon Aktie leise nach oben läuft
Keine Schlagzeile, keine Studie, kein Produktstart. Die Alcon Aktie stieg trotzdem.
In den Börsenberichten der Woche taucht Alcon kaum auf. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, einen Grund für die Kursgewinne nennen die Agenturen nicht. Der Titel legte einfach zu: am Donnerstag um 1,06 Prozent, am Freitag um 1,36 Prozent. Am Freitag lag die Aktie gegen Mittag noch im Minus und fiel bis auf 63,90 Franken. Am Nachmittag drehte sie und stieg bis auf 65,62 Franken. Während Anleger andere defensive Titel wie Sandoz oder Galderma in dieser Woche liegen ließen, blieb Alcon gesucht.
Alcon Aktie: 8,5 Prozent seit dem Tief nach den Zahlen
Die Erholung begann schon vor dieser Woche. Zwei Tage nach den Quartalszahlen vom 10. November hatte die Alcon Aktie bei 60,28 Franken geschlossen. Seitdem hat sie 8,5 Prozent gewonnen. Die Ergebnisse waren ordentlich: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 15 Prozent auf 0,91 US-Dollar. Belastet hatte der enger gefasste Ausblick. Offenbar kommen Anleger zum Schluss, dass die Reaktion übertrieben war.
Ausblick: Wie geht es mit der Alcon Aktie weiter?
Operationen am Grauen Star und Kontaktlinsen hängen kaum an der Konjunktur. Für den SMI-Gewinner der Woche zählt, ob neue Produkte den Druck im Linsengeschäft ausgleichen und die Alcon Aktie das Niveau über 65 Franken hält.
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