Albemarle Aktie: Kursziel sinkt – doch die Lithium-Chance bleibt

Die Albemarle-Aktie (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker: ALB) steht zwischen Lithium-Sorgen und Erholungshoffnungen. Am 9. November schloss das Papier bei 99,12 USD, einem Minus von 0,13 USD beziehungsweise 0,13%. Vorbörslich stieg der Kurs am 10. November 2026 um 7:12 Uhr US-Ostküstenzeit auf 99,51 USD – ein Plus von 0,39 USD beziehungsweise 0,39%. RBC Capital bleibt trotz eines niedrigeren Kursziels positiv: Arun Viswanathan bestätigt in seiner Albemarle-Aktienanalyse vom 06.11.2026 das Rating "outperform" und senkt das Kursziel von 129 USD auf 119 USD.